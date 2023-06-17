Мексиканская орчата: полезный напиток из овсянки

Мексиканцы знали, как освежаться в летние дни. Причем, как это делать вкусно и с пользой. Они готовили орчату! Путешественник, гедонист и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group Марко Черветти недавно вернулся из экспедиции в Мексику и привез прекрасный рецепт.

Ингредиенты:

Овсянка – 90 г (4 ст. ложки)

Сахар – 36 г (1,5 ст. ложки) Вода – 250 г Молоко – 70 мл

Корица

Лид

Как готовить: