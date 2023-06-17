Мексиканская орчата: полезный напиток из овсянки

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Мария Банько
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Мексиканцы знали, как освежаться в летние дни. Причем, как это делать вкусно и с пользой. Они готовили орчату! Путешественник, гедонист и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group Марко Черветти недавно вернулся из экспедиции в Мексику и привез прекрасный рецепт.

Ингредиенты:

  • Овсянка – 90 г (4 ст. ложки)
  • Сахар – 36 г (1,5 ст. ложки) Вода – 250 г Молоко – 70 мл
  • Корица
  • Лид

Как готовить:

  1. В блендере нужно смешать овсянку, сахар, корицу, молоко, лед и воду. Сбить до однородной консистенции.
  2. Процедить смесь через сито. Все! Величайшая орчата готова.

Опубликовано: 17 июня 2023
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