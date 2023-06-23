Салат с клубникой и авокадо за 5 минут

В такую жару – самое время делать легкие и полезные салаты с клубникой. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился рецептом одного из таких салатов. Его идею ему подсказала блоггер и нутрициолог Мирослава Ульянина.

Ингредиенты:

Клубника – 100 г

Бейби-шпинат – 30 г

Мята – 2 г

Авокадо – 0,5 шт

Укроп – 70 г

Петрушка – 70 г

Базилик – 70 г

Кокосовое молоко – 60 мл

Кешью – 15 г

Тыквенные семечки – 5 г

Кунжут – 2 г

Соль, черный перец

Как готовить: