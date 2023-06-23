Салат с клубникой и авокадо за 5 минут

В такую жару – самое время делать легкие и полезные салаты с клубникой. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился рецептом одного из таких салатов. Его идею ему подсказала блоггер и нутрициолог Мирослава Ульянина.
Ингредиенты:
- Клубника – 100 г
- Бейби-шпинат – 30 г
- Мята – 2 г
- Авокадо – 0,5 шт
- Укроп – 70 г
- Петрушка – 70 г
- Базилик – 70 г
- Кокосовое молоко – 60 мл
- Кешью – 15 г
- Тыквенные семечки – 5 г
- Кунжут – 2 г
- Соль, черный перец
Как готовить:
- Выложи на тарелку бейби-шпинат и несколько листиков базилика. Добавь нарезанную крупными ломтиками клубнику.
- Сделай соус: перебей в блендере укроп, петрушку и базилик, добавь кокосовое молоко, перемешай, посоли и поперчи.
- Почисти и нарежь полукольцами авокадо. Выложи в центр тарелки.
- Добавь кешью, кунжут и семена тыквы.
- Полый салат соусом. Элегантное и полезное блюдо готово