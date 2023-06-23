Салат с клубникой и авокадо за 5 минут

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Мария Банько
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В такую жару – самое время делать легкие и полезные салаты с клубникой. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился рецептом одного из таких салатов. Его идею ему подсказала блоггер и нутрициолог Мирослава Ульянина.

Ингредиенты:

  • Клубника – 100 г
  • Бейби-шпинат – 30 г
  • Мята – 2 г
  • Авокадо – 0,5 шт
  • Укроп – 70 г
  • Петрушка – 70 г
  • Базилик – 70 г
  • Кокосовое молоко – 60 мл
  • Кешью – 15 г
  • Тыквенные семечки – 5 г
  • Кунжут – 2 г
  • Соль, черный перец

Как готовить:

  1. Выложи на тарелку бейби-шпинат и несколько листиков базилика. Добавь нарезанную крупными ломтиками клубнику.
  2. Сделай соус: перебей в блендере укроп, петрушку и базилик, добавь кокосовое молоко, перемешай, посоли и поперчи.
  3. Почисти и нарежь полукольцами авокадо. Выложи в центр тарелки.
  4. Добавь кешью, кунжут и семена тыквы.
  5. Полый салат соусом. Элегантное и полезное блюдо готово

Опубликовано: 23 июня 2023
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