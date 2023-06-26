Винный сорбет, горгонзола и печеное яблоко: 7 украинских производителей мороженого с интересными вкусами

Летом без мороженого – никак. Предлагаем присмотреться к украинским крафтовым производителям, которые создают холодный десерт из натуральных продуктов, без лишних примесей и с удивительными вкусами.

Мороженое, которое производят в Черновцах. В его основе, как утверждают производители, – отборные сливки высокой жирности и вкуснейшее молоко. Основатели ТМ уверяют, что их продукт снимает стресс и улучшает настроение. А еще сравнивают своих клиентов с археологами, находящими баночку с ценными сокровищами в собственном холодильнике.

Что попробовать:

Пломбир классический (126 грн),

сникерс (179 грн),

фисташковое (139 грн),

манго (144 грн),

клубничный чизкейк (162 грн),

карамель-фундук (126 грн),

"Наполеон" (140 грн).

Из новинок – французский пломбир Plombieres по рецепту 1815 года. Также предлагают интересное сочетание "шоколад-апельсин" и веганское мороженое - без лактозы и животного молока (от 126 грн)

Где купить:

В сетях Novus, "Эко-Маркет", Fozzy, "Фора".

Мороженое от известной сети киевских кондитерских.

Что попробовать:

Голубика-лайм Vegan,

Земляника в белом шоколаде (135 грн),

Карамель-татен с печеным яблоком в черном шоколаде (120 грн),

Кофе кардамон в шоколаде (120 грн),

Грейпфрут-клубника-юзу (110 грн)

Обратите внимание на лимитированное сезонное мороженое (так и предупреждают – завтра его может не быть) – сорбет малина-юзу (87 грн),

Вишня-ваниль в черном шоколаде (135 грн),

Матча-малина-юза в шоколаде (125 грн).

Популярностью пользуется мороженое в банке.

Где купить:

В кондитерских Honey (на Подоле – ул. Нижний Вал, 19/21, на Золотых – ул. Ярославов Вал, 20, Honey Store ЦУМ – Крещатик, 38, 6-й этаж), в сети "Сильпо".

Киевский бренд, которій превращает натуральные фрукты в вкусное мороженое ручной работы. Оно создано под влиянием и по принципу попсиклов – американского фруктового мороженого, популярного в США (другими словами – фруктовый лед). На рынке с 2017 года.

В производстве используют натуральные свежие фрукты, очищенную воду, немного тростникового сахара, яблочный пектин.

Что попробовать:

Маракуйя,

Манго,

Клубника-банан,

Ириска, малина (от 75 грн.).

Один из фаворитов сезона – манго плюс клубника.

Где купить:

ТЦ Lavina Mall, ТРЦ Respublika Park.

Мороженое от столичного бренда здоровой еды из натуральных продуктов растительного происхождения.

Кроме полезной выпечки и сладостей, бренд предлагает много видов мороженого. Из ингредиентов используют сухое кокосовое молоко, сироп агавы, пюре маракуи, аквафаба из льна. Работает доставка.

Что попробовать:

Matcha & raspberry (190 грн),

Lavander & lime (165 грн),

Passion fruit (165 грн),

Cherry & chocolate (165 грн),

Salted caramel (165 грн)

Где купить:

В сетях "Сильпо", Novus, "Фора", "Мегамаркет", Goodwine.

Мороженое и сорбеты собственного производства от «Сильпо».

В производстве используют украинские сливки, свежие ягоды, фисташку родом из Сицилии и настоящий бельгийский шоколад, отобранный экспертами-шоколатье. Плюс специи и пряности: кардамон добавляет выразительности сочной вишни (199 грн), "ураган из аниса, ванили и корицы" оттеняет свежую маракую (249 грн), а роза подходит личи и ягодам малины.

Что попробовать:

Сорбеты из свежих сочных фруктов и ягод с особыми специями.

Новые вкусы в порциях по 100 г – яркие нотки итальянского десерта Тирамису, сочетание банана с соленой карамелью,

Ароматный колумбийский кофе в тандеме с кремом.

Хрустящее миндальное печенье в яблочном десерте.

Где купить:

В сети "Сильпо".

Своего рода ветераны жанра со всегда качественным домашним мороженым и неизменной локацией, которая одновременно и кафе, и "резиденция" на Костельной, 6 в Киеве.

Что попробовать:

От сливочного до манго (включая горгонзолу и страчателлу) (300 грамм – от 350 грн, 600 грамм – от 550 грн).

Есть интересные сорбеты (например, сорбет "вино").

Из новинок: мороженое без сахара – со вкусом лимона и клубники. Работает доставка курьером по Киеву.

Где купить:

В кафе на Костельной, 6, в монокафе "Котлета По-Киевски", Бассейная, 1-3/2-А, рядом с семейным кафе "Моменты", Крещатик, 13, в парке имени Т.Г. Шевченко, рядом с рестораном "О'Панас", Терещенковская, 10, рядом с рестораном "Нерест", Мишуги, 7-я, Soul Cafe, Русановская набережная, 10.

Стопроцентное натуральное мороженое от производителя из Полтавы, без консервантов, растительных жиров, искусственных красителей и ароматизаторов.

Бренд на рынке с 2017 года и соблюдают четыре основных правила: свежесть, качество, польза, безопасность.

Мороженое производят из свежего фермерского молока и масла, используют натуральные фрукты. Цех – на итальянском оборудовании, есть филиалы в областных центрах. Несколько лет назад вышли на международный рынок, например, мороженое Vital Ice Cream можно купить в Израиле.

Что попробовать:

Традиционные вкусы – пломбир, крем-брюле, шоколад, клубника, банан, черная смородина (от 44 грн. за 90 г).

Новинка – мороженое щербет "Манго" (от 61 грн за 90 г).

Где купить:

В Киеве – в сетях Мини-маркет, Эко-Лавка, Пивная Лавка, Beer-Time, Наш Фермер.