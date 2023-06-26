Винный сорбет, горгонзола и печеное яблоко: 7 украинских производителей мороженого с интересными вкусами

Летом без мороженого – никак. Предлагаем присмотреться к украинским крафтовым производителям, которые создают холодный десерт из натуральных продуктов, без лишних примесей и с удивительными вкусами.
Мороженое, которое производят в Черновцах. В его основе, как утверждают производители, – отборные сливки высокой жирности и вкуснейшее молоко. Основатели ТМ уверяют, что их продукт снимает стресс и улучшает настроение. А еще сравнивают своих клиентов с археологами, находящими баночку с ценными сокровищами в собственном холодильнике.
Из новинок – французский пломбир Plombieres по рецепту 1815 года. Также предлагают интересное сочетание "шоколад-апельсин" и веганское мороженое - без лактозы и животного молока (от 126 грн)
В сетях Novus, "Эко-Маркет", Fozzy, "Фора".
Мороженое от известной сети киевских кондитерских.
В кондитерских Honey (на Подоле – ул. Нижний Вал, 19/21, на Золотых – ул. Ярославов Вал, 20, Honey Store ЦУМ – Крещатик, 38, 6-й этаж), в сети "Сильпо".
Киевский бренд, которій превращает натуральные фрукты в вкусное мороженое ручной работы. Оно создано под влиянием и по принципу попсиклов – американского фруктового мороженого, популярного в США (другими словами – фруктовый лед). На рынке с 2017 года.
В производстве используют натуральные свежие фрукты, очищенную воду, немного тростникового сахара, яблочный пектин.
ТЦ Lavina Mall, ТРЦ Respublika Park.
Мороженое от столичного бренда здоровой еды из натуральных продуктов растительного происхождения.
Кроме полезной выпечки и сладостей, бренд предлагает много видов мороженого. Из ингредиентов используют сухое кокосовое молоко, сироп агавы, пюре маракуи, аквафаба из льна. Работает доставка.
В сетях "Сильпо", Novus, "Фора", "Мегамаркет", Goodwine.
Мороженое и сорбеты собственного производства от «Сильпо».
В производстве используют украинские сливки, свежие ягоды, фисташку родом из Сицилии и настоящий бельгийский шоколад, отобранный экспертами-шоколатье. Плюс специи и пряности: кардамон добавляет выразительности сочной вишни (199 грн), "ураган из аниса, ванили и корицы" оттеняет свежую маракую (249 грн), а роза подходит личи и ягодам малины.
В сети "Сильпо".
Своего рода ветераны жанра со всегда качественным домашним мороженым и неизменной локацией, которая одновременно и кафе, и "резиденция" на Костельной, 6 в Киеве.
В кафе на Костельной, 6, в монокафе "Котлета По-Киевски", Бассейная, 1-3/2-А, рядом с семейным кафе "Моменты", Крещатик, 13, в парке имени Т.Г. Шевченко, рядом с рестораном "О'Панас", Терещенковская, 10, рядом с рестораном "Нерест", Мишуги, 7-я, Soul Cafe, Русановская набережная, 10.
Стопроцентное натуральное мороженое от производителя из Полтавы, без консервантов, растительных жиров, искусственных красителей и ароматизаторов.
Бренд на рынке с 2017 года и соблюдают четыре основных правила: свежесть, качество, польза, безопасность.
Мороженое производят из свежего фермерского молока и масла, используют натуральные фрукты. Цех – на итальянском оборудовании, есть филиалы в областных центрах. Несколько лет назад вышли на международный рынок, например, мороженое Vital Ice Cream можно купить в Израиле.
В Киеве – в сетях Мини-маркет, Эко-Лавка, Пивная Лавка, Beer-Time, Наш Фермер.