Памятники свиньи, деруну, фасоли – фотопроект о гастрономических монументах в городах Украины

Александр Попенко – фотограф-документалист. Один из его известных проектов « Маленький Париж » посвящен Эйфелевым башням в разных украинских городах.



Кроме того, Александр начал проводить собственное исследование и серию фотографий украинских памятников еды. Мы встретились с Александром, чтобы расспросить его о самых интересных находках, истории и смыслах, связанных с этими объектами. А также чтобы узнать, сколько, в конце концов, в Украине памятников свинье.

Об идее проекта

Александр Попенко. Фото: Оксана Семеник

Все началось с того, что я много путешествовал по Украине в поисках Эйфелевых башен для проекта «Маленький Париж». В какой-то момент наработал новую оптику: стал чаще замечать и другие кое-где странноватые, кое-где интересные арт-объекты.



Также помню оживленное обсуждение идеи Евгения Клопотенко о памятнике борщу. Тогда в СМИ начали выходить подборки памятников еды, но все они были однообразными: памятник свинье, нежинскому огурцу, арбузу на Херсонщине.

Памятник шашлыка в Ирпене

Мне стало интересно, есть ли что-то другое. Я начал исследовать и нашел десятки объектов с разной историей.



Серия пока не завершена: я сделал не все фото найденных объектов. Планирую еще несколько экспедиций в будущем, но нужно учитывать, что некоторые памятники пока находятся на оккупированных территориях.



Кроме того, иногда я просто нахожу и фиксирую какие-то арт-объекты на тему еды, о которых до этого не находил никакой информации онлайн. А иногда узнаю о тех объектах, о которых не знал раньше.

Памятник пива в Бердичеве

Всегда интересно не просто сделать фото объекта, а понять, как он возник, с какой историей или культурными практиками он связан.

К примеру, в Одессе есть памятник апельсина. С ним не все так просто. И его интерпретация сильно зависит от взглядов собеседника

Вообще он посвящен истории о том, как одесситы отправили Павлу I апельсины, а он за это дал кредит на строительство порта. Согласно пророссийским нарративам, это история о «спасении города и начале настоящего развития Одессы», но горожане его чаще называют «памятником взяточничеству».

Кременчугская щука, бердянский бычок и памятник паприке

Памятник щуке в Кременчуге

Очень часто у «гастрономических» памятников есть какой-то региональный контекст: они представляют продукт-визитку и т.д.

В Мелитополе есть памятник черешне. В Бердянске есть памятник бычку-кормильцу: действительно эта рыба долгое время была главным продуктом для жителей города.



После того, как в Полтаве, областном центре, появился памятник галушкам, в Кременчуге появился памятник щуке. И, как всегда, вокруг подобных объектов очень быстро создаются легенды: так, рассказывают, что молодожены должны положить руки в пасть рыбе, чтобы жить вместе долго и счастливо.



На юге и в центре Украины много памятников томатам: памятник «Слава помидору» установили в поселке Каменка-Днепровская Запорожской области, а в Олешках есть памятник цюрупинським томатам. К сожалению, сейчас эти места в оккупации, и я ничего не знаю о состоянии этих объектов.

Еще один помидор находится в Винницкой области, в поселке Великая Кисниця. Недаром это место называют «томатной столицей региона».

В поселке Малая Добронь есть памятник паприке. Красная паприка здесь – тоже бренд-визитка.



В Дрогобыче есть арт-объект «При необходимости разбить стекло»: это топки соли под стеклом, посвященные Дрогобычской солеварне, работающей с XIV века. А в центре Сум есть памятник сахару-рафинаду в честь Ивана Харитоненко, который развивал сахарный бизнес и был меценатом.



Часто такие памятники связаны с какими-то локальными фестивалями, которые должны привлекать туристов и представлять гастрономическое наследие. Конечно, все знают о памятнике деруну в Коростене. Или даже были на фестивале дерунов.

Памятник деруну в Коростене

Но таких примеров гораздо больше. Например, в Закарпатье есть памятник афине, то есть чернике. Его установили в честь фестиваля «Верховинская афина».

В Овруче на фестивале «Полесская Пани Картофелька» открыли памятник антропоморфному картофелю, стилизованному под украинскую хозяйку в народном наряде.

А «Закарпатская пасулиада» (фестиваль, проходивший на территории этно-ресторана «Деца у нотаря») подарила Ужгороду памятник фасоли. Он еще несколько юмористический: на огромной фасоли перечислены имена «Славных Бобов». Боб Марли, Боб Дилан, Иво Бобул.

Мороженое «Рудь» и антикризисный вареник Поплавского

Памятник мороженому в Житомире

Часто «гастрономические» монументы делают бизнесы в рекламных целях. Они сильно отличаются и по плану, и по уровню выполнения.

Например, в центре культуры вина Shabo есть арт-объект "Виноградная лоза", созданный Михаилом Ревой. В Николаевской области сахарная компания установила памятник сахарной свекле, а в Житомире компания "Рудь" создала памятник мороженому.



В Бердичеве есть памятник в виде кружки пива в человеческий рост: это дань местному пиву и памяти Леона Липецкого, директора Бердичевского пивного завода.

Вареник Поплавского

Таких примеров много: пивные бокалы у пивоварен, скульптурные композиции у заведений. Наверное, один из самых известных примеров – гигантского размера вареник, который на 235 километре трассы Киев-Одесса разместил Михаил Поплавский. Прямо возле своего ресторана “Батьківська хата”.

Памятник свекле в Киеве

Также памятники еды можно найти рядом с разными научно-исследовательскими институциями. Один из примеров: памятник свекле возле Института сахарной свеклы в Киеве.

Много памятников свинье

Та самая свинья-кормилица в Полтаве

Благодаря Майклу Щуру все знают памятник свиньи, расположенный на территории Полтавской аграрной академии. Но их гораздо больше. Только на Полтавщине – 6. Например, композиция в виде свиньи с поросятами возле Института свиноводства в Полтаве.



Еще два в Миргороде. Они несколько нестандартны: памятник спящей свинье в луже. Оба они связаны с произведением Гоголя "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем".

В городе Горишние Плавни есть юмористический памятник свинье в луже, созданный по эскизу школьника.



В Луцке есть большая свинья, вырезанная из дерева: она стоит возле одного из пивных заведений города. А в поселке Ботар есть памятные свиньи-мангалицы. Эту породу лохматых свиней в последние годы возраждают в регионе.

Памятник подсолнуху, капусте и яйцам динозавра

Капуста в Киеве

Иногда встречаются памятники съедобных объектов, которые не связаны с конкретными гастрономическими практиками и имеют совершенно иное символическое значение.



Например, памятник подсолнуху в Бердянске напоминает о жертвах среди населения и разрушении города во время Второй мировой войны.

Памятник капусте в Киеве установила клиника репродуктивной медицины, ссылаясь на басню о «детях, которых находят в капусте».

Я встречал несколько памятников яйцам. Например, один из них – возле Ратуши в Ивано-Франковске. Иногда туристам здесь рассказывают легенду о том, что это – память о «яичном покушении» студента на Януковича. Но на самом деле он стоял в городе до этого и вместе с фонтаном образует композицию «Возрождение».

Большое «Яйцо жизни» есть в Иванкове.

Памятник яйцу в Ивано-Франковске

И еще один памятник с подобным символическим смыслом есть на Харьковщине, но местные называются яйца не «Смыслом жизни» (как было задумано), а «Яйцами динозавра». Они действительно огромные: 2 метра в высоту.

Я все время нахожу информацию о новых объектах. Вот, например, только что узнал, что в Брюховичах вместо советского памятника предлагают установить памятник чебуреку.

Скульптурная композиция с яйцами в Киеве

Еще один памятник чебуреку сейчас находится в оккупированном Крыму, в Белогорске.