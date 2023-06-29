Пьядина: итальянский стрит-фуд, который следует приготовить дома

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Мария Банько
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Пьядина – это такая фантастически вкусная лепешка, которую готовят на севере Италии. И добавляют в него все, что вздумается. Марко Черветти, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился с нами рецептом замечательной пьядины с прошутто и сыром.

Ингредиенты:

Для блинчика (лепешки):

  • Мука – 500 г
  • Вода – 200-250 мл
  • Оливковое масло – 80-100 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Соль

Для начинки:

  • Прошутто – 20 г
  • Твой любимый сыр – 40 г

Как готовить:

  1. Смешай в миске муку, воду и растительное масло (или топленое сало). Добавь соль и разрыхлитель, вымешай и оставь в холодильнике на час.
  2. Отрезай тесто кусочками и раскатывай на лепешки.
  3. Лепешки жарят на раскаленной сковороде без масла, потому что в тесте уже есть жир. Переворачивать пьядину нужно тогда, когда на ней начинают появляться пузырьки.
  4. Для начинки натри свой любимый сыр и возьми прошутто. В готовую лепешку положи начинку и еще раз прогрей пьядину на сковороде. Готово! Дальше можешь экспериментировать, добавляя другие любимые продукты и соусы.

Опубликовано: 29 июня 2023
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