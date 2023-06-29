Пьядина: итальянский стрит-фуд, который следует приготовить дома

Пьядина – это такая фантастически вкусная лепешка, которую готовят на севере Италии. И добавляют в него все, что вздумается. Марко Черветти, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился с нами рецептом замечательной пьядины с прошутто и сыром.

Ингредиенты:

Для блинчика (лепешки):

Мука – 500 г

Вода – 200-250 мл

Оливковое масло – 80-100 г

Разрыхлитель - 10 г

Соль

Для начинки:

Прошутто – 20 г

Твой любимый сыр – 40 г

Как готовить: