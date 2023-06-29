Пьядина: итальянский стрит-фуд, который следует приготовить дома

Пьядина – это такая фантастически вкусная лепешка, которую готовят на севере Италии. И добавляют в него все, что вздумается. Марко Черветти, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился с нами рецептом замечательной пьядины с прошутто и сыром.
Ингредиенты:
Для блинчика (лепешки):
- Мука – 500 г
- Вода – 200-250 мл
- Оливковое масло – 80-100 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Соль
Для начинки:
- Прошутто – 20 г
- Твой любимый сыр – 40 г
Как готовить:
- Смешай в миске муку, воду и растительное масло (или топленое сало). Добавь соль и разрыхлитель, вымешай и оставь в холодильнике на час.
- Отрезай тесто кусочками и раскатывай на лепешки.
- Лепешки жарят на раскаленной сковороде без масла, потому что в тесте уже есть жир. Переворачивать пьядину нужно тогда, когда на ней начинают появляться пузырьки.
- Для начинки натри свой любимый сыр и возьми прошутто. В готовую лепешку положи начинку и еще раз прогрей пьядину на сковороде. Готово! Дальше можешь экспериментировать, добавляя другие любимые продукты и соусы.