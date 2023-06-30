Эспрессо-тоник с розмарином и оливковым маслом: летний рецепт от Марко Черветти

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Мария Банько
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Это необычно и невероятно вкусно. Марко Черветти, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился рецептом кофейного напитка, который прекрасно бодрит и утоляет жажду одновременно.

Ингредиенты:

  • Тоник – 200 г
  • Эспрессо – 1 порция
  • Розмарин
  • Мята
  • Оливковое масло

Как готовить:

  1. Возьми бутылку тоника и положи к ней веточку розмарина и веточку мяты, а затем добавь где-то 10 грамм оливкового масла. Закрой крышкой, взболтай и оставь на ночь. За это время масло и травы отдадут тонику все ароматы.

  2. На следующий день осторожно открути крышку и процеди в стакан настоянный тоник. Масло с травами должно остаться в банке.

  3. Добавь в тоник эспрессо и несколько кубиков льда. Готово!

Опубликовано: 30 июня 2023
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