Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как приготовить тайский зеленый карри с курицей.

Когда-то на съемках этим рецептом с ним поделился другой замечательный шеф Игорь Крамаренко.

Да, нужно будет найти галангал и тамаринд. Но, к счастью, все это продается. Кроме того, можно купить готовую пасту для зеленого карри: тогда приготовление будет максимально простым и быстрым.

Ингредиенты

Для пасты "зеленый карри":

Голангал

Лук-шалот

Чеснок

Зеленый перец чили

Лемонграсс

Сок лайма

Тамариндовая паста

Рыбный соус

Креветковая паста

Пальмовый сахар

Семена кинзы, тмин, кардамон

Другие:

Филе куриное или бедро – 150 г

Кокосовые сливки – 200 г

Баклажан – 80 г

Мини-кукуруза – 50 г

Отварной рис 200 г

Растительное масло

Как готовить: