Как приготовить тайский зеленый карри.

60
Мария Банько
share share

Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как приготовить тайский зеленый карри с курицей.
Когда-то на съемках этим рецептом с ним поделился другой замечательный шеф Игорь Крамаренко.
Да, нужно будет найти галангал и тамаринд. Но, к счастью, все это продается. Кроме того, можно купить готовую пасту для зеленого карри: тогда приготовление будет максимально простым и быстрым.

Ингредиенты

Для пасты "зеленый карри":

  • Голангал
  • Лук-шалот
  • Чеснок
  • Зеленый перец чили
  • Лемонграсс
  • Сок лайма
  • Тамариндовая паста
  • Рыбный соус
  • Креветковая паста
  • Пальмовый сахар
  • Семена кинзы, тмин, кардамон

Другие:

  • Филе куриное или бедро – 150 г
  • Кокосовые сливки – 200 г
  • Баклажан – 80 г
  • Мини-кукуруза – 50 г
  • Отварной рис 200 г
  • Растительное масло

Как готовить:

  1. Смешай галангал, лук, зеленый чили, лемонграсс, креветочную пасту, тамариндовую пасту, пальмовый сахар и все остальное по списку. В ступке перебей все ингредиенты для пасты так, чтобы получилось однородное пюре. Или пропусти этот этап и купи готовую пасту для зеленого карри.

  2. Налей в сотейник растительное масло, добавь кокосовые сливки и подожди около 5 минут. Перемешивай, чтобы сливки не подгорели. Добавь к сливкам карри пасту, перемешай и провари ее немного. Потом добавь нарезанное на кусочки куриное бедро.

  3. Добавьте 100 грамм воды, доведи до кипения, вбрось нарезанный кубиком баклажан, провари несколько минут. Добавь кукурузу. Еще через несколько минут блюдо готово. Подавай карри с пиалой отварного риса, укрась кинзой, лаймом и нарезанным чили. Приятного аппетита!

Опубликовано: 11 июля 2023
share share
Можно ли вывести средства из криптогаманца и как это сделать? Можно ли вывести средства из криптогаманца и как это сделать? В Киеве возобновили ремонт Парковой дороги, остановленный из-за полномасштабной войны В Киеве возобновили ремонт Парковой дороги, остановленный из-за полномасштабной войны Бренд Etnodim вместе с Музеем Гончара запустили общую коллекцию вышитой одежды Бренд Etnodim вместе с Музеем Гончара запустили общую коллекцию вышитой одежды В Тернополе хотят достроить третий этаж до памятника архитектуры 18 века В Тернополе хотят достроить третий этаж до памятника архитектуры 18 века Около 70 000 зеленых насаждений оцифровали в Киеве для онлайн-карты деревьев. Около 70 000 зеленых насаждений оцифровали в Киеве для онлайн-карты деревьев. В прошлом месяце в Киеве приютили рекордное количество животных В прошлом месяце в Киеве приютили рекордное количество животных «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда из Львова в Ворохту в июле и августе «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда из Львова в Ворохту в июле и августе Львовяне создали чат-бот для оплаты штрафов за неправильную парковку и нарушение ПДД Львовяне создали чат-бот для оплаты штрафов за неправильную парковку и нарушение ПДД
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.