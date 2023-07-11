Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как приготовить тайский зеленый карри с курицей.
Когда-то на съемках этим рецептом с ним поделился другой замечательный шеф Игорь Крамаренко.
Да, нужно будет найти галангал и тамаринд. Но, к счастью, все это продается. Кроме того, можно купить готовую пасту для зеленого карри: тогда приготовление будет максимально простым и быстрым.
Для пасты "зеленый карри":
Другие:
Смешай галангал, лук, зеленый чили, лемонграсс, креветочную пасту, тамариндовую пасту, пальмовый сахар и все остальное по списку. В ступке перебей все ингредиенты для пасты так, чтобы получилось однородное пюре. Или пропусти этот этап и купи готовую пасту для зеленого карри.
Налей в сотейник растительное масло, добавь кокосовые сливки и подожди около 5 минут. Перемешивай, чтобы сливки не подгорели. Добавь к сливкам карри пасту, перемешай и провари ее немного. Потом добавь нарезанное на кусочки куриное бедро.
Добавьте 100 грамм воды, доведи до кипения, вбрось нарезанный кубиком баклажан, провари несколько минут. Добавь кукурузу. Еще через несколько минут блюдо готово. Подавай карри с пиалой отварного риса, укрась кинзой, лаймом и нарезанным чили. Приятного аппетита!