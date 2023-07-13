Фаршированные персики: невероятный летний десерт

Мы не знаем, как можно устать от свежих персиков. Но если тебе вдруг захотелось приготовить их как-то по-новому, у нас как раз есть такой рецепт. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился с БЖ отличным рецептом печеных фаршированных персиков.
Ингредиенты:
- Персики – 640 г
- Печенье Амаретти (миндальное печенье) – 120-150 г
- Грецкие орехи – 100-120 г
- Какао-порошок – 30-40 г
- Сахар – 25 г
- Сливочное масло – 75 г
- Мята и сахарная пудра для декора
Как готовить:
- Помой и высуши персики. Раздели каждый пополам, удали косточку, чайной ложкой достань мякоть и переложи в отдельную посуду.
- К мякоти персиков добавь раскрошенное миндальное печенье. Так же покроши и добавь грецкие орехи. Добавь немного сахара, какао и мягкое масло. Тщательно вымешай.
- Выложи начинку в каждую половинку персика. Положи персики на противень, застеленный пергаментом, и отправь в духовку, разогретую до 180°С, на 20 минут.
- Готовые персики укрась сахарной пудрой и листиком свежей мяты.