Фаршированные персики: невероятный летний десерт

Мы не знаем, как можно устать от свежих персиков. Но если тебе вдруг захотелось приготовить их как-то по-новому, у нас как раз есть такой рецепт. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, поделился с БЖ отличным рецептом печеных фаршированных персиков.

Ингредиенты:

Персики – 640 г

Печенье Амаретти (миндальное печенье) – 120-150 г

Грецкие орехи – 100-120 г

Какао-порошок – 30-40 г

Сахар – 25 г

Сливочное масло – 75 г

Мята и сахарная пудра для декора

Как готовить: