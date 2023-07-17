30 крафтовых сыроварен Украины

Сыр "Нарцисс Карпат", который вызревает более 6 месяцев, и сыр "Черная рада" с чернилами каракатицы, раклет и моцарелла, сыры с кофе и виски... Овечьи, козьи, из буйволиного и коровьего молока.

Собрали для вас 30 украинских крафтовых сыроваров и эко-ферм из разных уголков Украины и более 100 удивительных сыров, которые они производят.

Доообра ферма

Село Ивки, Богуславский район, Киевская область

Семейная козья ферма с маленькой сывоварней. Расположена в экологически чистом месте и оборудована современной ехнологической линией. В ассортименте – молочные продукты из козьего и коровьего молока, твердые и молодіе сыры, травяные сборы. Продукцию "Дооброї ферми" можно найти в супермаркетах или заказать доставку.

Цены: полутвердый сыр "Ангел" из козьего молока - 235 грн (250 г); полутвердый сыр "Утренний" из коровьего молока - 174,25 грн (250 г); твердый сыр выдержаннй "Лимитированная серия" из коровьего молока - 242,25 грн (250 г).

Instagram

Селиская сыроварня

Село Нижнее Селище, Хустский район, Закарпатская область

Социально-экономический проект, основанный Петром Пригарой и европейским кооперативом "Лонго Май". Сыроварня работает с 1994 года, варит сыр по швейцарской технологии. Специалитеты: "Нарцисс Карпат" - твердый сыр, созревающий в подвале более шести месяцев, "Селиский" - полутвердый сыр, созревающий минимум три месяца. Говорят, с этого сыра началась история крафтового украинского сыроделия.

Цены: сыр «Нарцисс Карпат» – 151,5 грн (300 г); «Сельский» – 250 грн (550 г); «Хуст» – 121,5 грн (300 г); козий сыр молодой или зрелый – 75 грн штука; традиционная брынза Хустщины, стакан 200 г – 135 грн.

Экскурсия с дегустацией – 170 грн/взрослые, 140 грн/дети.

Instagram

Станиславская сыроварня

г. Ивано-Франковск

Семейное предприятие, основательница которого исповедует творческий подход к созданию сыра и любит экспериментировать. Из 13 украинских сыроваров, получивших награды на прошлогоднем конкурсе World Cheese Awards, только "Станиславская сыроварня" имела Super Gold за "Сырную сумку" - сыр, сваренный по технологии итальянской Скаморцы.

Цены : "Сырная сумка" копченая - 100 грн (250 г); сыр "Черная рада" с чернилами каракатицы - 137,5 грн (250 г); полутвердый сыр "Лук" с ароматом чеснока - 100 грн (250 г); мягкий сыр "Лесовичок" с белой плесенью - 110 грн (250 г).

Instagram

Cheese Wheel



г. Киев

Крафтовая сыроварня, которая в работе руководствуется желанием воспроизвести настоящий вкус итальянских, швейцарских, грузинских и других сыров мира в сырах украинского производства. Поэтому в ассортименте сыры из теста Паста Филата, горные, рассольные и сывороточные сыры. Есть бесплатная доставка по столице.

Цены: Реблошон – 120 грн (200 г); Раклет – 110 грн (200 г); Моцарелла, шарик весом 150 г – 60 грн, килограмм – 350 грн; Бри – 120 грн (200 г); Страчателла (1 кг) – 450 грн.

Instagram

Мукко

Село Угерское, Стрыйский район, Львовская область

Ферма, основанная в 2015 году, находится в экологически чистом регионе Прикарпатья, вблизи курортов Моршин и Трускавец. В мае 2017 года начал работу современный молокоперерабатывающий завод, построенный с соблюдением норм Европейской системы контроля качества пищевой продукции (HACCP). Специалитеты "Мукко" - сыры яркого цвета и сыры типа Гауда с разнообразными наполнителями.

Цены: сыр коровий с песто - 90 грн (170 г); сыр коровий с виски – 150 грн (170 г); сыр козьий с лавандой – 140 грн (170 г); сыр коровий с кофе – 140 грн (170 г); мягкий сыр сливочный – 75 грн (220 г).

Instagram

Старый Порицк

Село Старый Порицк, Владимирский район, Волынская область

Семейное сельскохозяйственное предприятие занимается органическим производством молочной и кисломолочной продукции. Продукция сертифицирована по органическому стандарту BioSwiss.

Цены: Гауда с пажитником – 62,90 грн (100 г); Сулугуни – 41,90 грн (100 г); Адыгейский – 41,90 грн (100 г); Бринза волынская – 39,90 грн (100 г); Халуми – 47,90 грн (100 г); Чеддер органический – 62,90 грн (100 г).

Instagram

O'BEREG

м. Суммы

Сыроварня производит молодые и выдержанные сыры нескольких мировых групп: голландской, английской, швейцарской и итальянской. В ассортименте – Гауда, Маасдам, Чеддер, Ланкашир, Рикотта, Айриш Блю, Бри, Брюност, Халуми и другие. Есть мраморные сыры и сыры с пряностями.

Цены : сыр "Нормандский" с белой плесенью - 66 грн (200 г); Гауда красная – 78 грн (200 г); Гауда с маслинами и помидорами – 72 грн (200 г); Чеддер с портвейном – 80 грн (200 г); сыр "Сумский конопляный" - 80 грн (200 г); Чеддер черный – 80 грн (200 г).

Facebook

RORY

Село Ольховец, Богуславский район, Киевская область

Ферма и сыроварня «Украинец Агро» производят крафтовые сыры из молока племенных коз. Специалитет – выдержанный козьий сыр в шариках «Бессарабия», корочка которого покрыта бессарабскими специями.

Цены: "Бессарабия" - 93,9 грн (100 г); сыр в шариках козий "Пикантный" - 81,9 грн (100 г); сыр в шариках козий "Красный Марс" - 83,9 грн (100 г); брынза из козьего молока – 49,9 грн (100 г).

Facebook

Карпатский буйвол

Виноградов, Закарпатская область

Первая и самая крупная буйволина ферма в Закарпатье – сейчас на ферме почти 100 карпатских буйволов. Из буйволиного молока делают сыры, сливочное масло, кисломолочные продукты и даже сгущенку с сахаром. Проводятся экскурсии и дегустации.

Цены: крем-сырь "Пряный" в оливковом масле - 225 грн (250 г), сыр-гриль Адыгейский - 195 грн (200 г), масло сливочное буйволиное - 150 грн (100 г).

Instagram

Джерсей

Село Селиско, Львовская область

Семейная сыроварня, производящая сыры из коровьего и овечьего молока. Свои рецептуры называют уникальными. К примеру, при производстве сыра "Массимо" корочка омывается не просто соляным раствором, а грушевым дистиллятом. Для обогащения аромата для сыра придумали упаковку из бересты.

Приобрести сыр можно на ярмарке во Львове, пока сыр доставляют только целыми головами.

Instagram

"Румина" (сыры Русецких)

г. Кропивницкий

Супруги Михаил и Наталья Русецкие основали сыроварню в 2015 году, до того не имели никакого отношения к производству сыра. Начинали варить в кастрюльках, сейчас в ассортименте – 20 сортов сыра, изготовленных по украинским, голландским, итальянским, французским традициям. Есть сыры с травами, специями, плесенью. Приобрести продукцию "Румины" можно на Центральном рынке города.

Цены: Брюност – 130 грн (штука); брынза – 25 грн (100 г); десертный сыр без сахара финик и кофе, курага и кунжут, карамелизированная черешня и кокосовая стружка - 55 грн (штука); Халуми – 40 грн (100 г); молодой сыр из козьего молока с клюквой - 85 грн (штука).

Instagram

Бараново

г. Хуст, Закарпатская область

Аутентичная закарпатская сыроварня с собственной эко-фермой. Из овечьего и коровьего молока производят сыры, масло и кисломолочную продукцию. Также приступили к производству мороженого.

На экскурсии по ферме можно "пообщаться" с овцами и продегустировать сыры.

Цены: вурда овечья – 35 грн (100 г); сыр "Карпаты" из коровьего молока - 666 грн (100 г); Скоморца – 66 грн (100 г); болгарская брынза – 44 грн (100 г); брынза овечья – 57,2 грн (100 г); сыр "Марадаш" из коровьего молока - 88 грн (100 г).

Facebook

Сыроман

г. Киев

Небольшая сыроварня, расположенная в окрестностях Киева. Сыры производят из козьего и коровьего молока по французской технологии. Специализируются на производстве сыров с белой плесенью.

Цены: сыр "София" козьий розовый с белой плесенью - 128 грн (штука 130 г); сливочный козьий сыр "Вихола" с белой плесенью и прослойкой хвои - 278 грн (300 г); твердый козьий сыр "Белый трюфель" - 108 грн (штука 80 г); "Черная башня" из козьего молока, покрытый тонким слоем угля - от 144 до 240 грн (штука 150-250 г).

Facebook

Сыры от фермера

Село Нововознесенка, Запорожская область

Фермерское хозяйство Александра Макухина, расположенное в 25 км от Запорожья. В ассортименте – сыры из козьего и коровьего молока, твердые, мягкие и с плесенью. В коллаборации с виноделами проводятся дегустации. По Украине сыр доставляют "Новой почтой".

Цены : сыр "Вознесеновский" твердый с добавлением авторской смеси трав из козьего или коровьего молока - от 48 грн/100 г; Кроттен с плесенью из козьего молока – от 55 грн/100 г; Качокавалло из коровьего молока – от 60 грн/100 г; молодой сыр "Рябиновый" с зирой - от 55 грн / 100 г.

Instagram

Сырные путешествия

г. Львов

Объединение сыроделов и фермеров, продукцию которого можно приобрести в одноименных магазинах во Львове. В ассортименте – более 100 видов локального ремесленного сыра. Есть собственное производство. По Украине доставка "Новой почтой".

Цены: сыр со сливками "Бушон" из коровьего молока – 68,5 грн (100 г); коровий сыр Том полужесткий – 121 грн (250 г); козий сыр "Валок" по французской технологии - 149 грн (200 г); "Скит" 12-месячной выдержки - 245 грн (300 г).

Instagram

Розенталь

Село Квасы, Раховский район, Закарпатская область

Эко-ферма и сыроварня "Розенталь" была создана для продолжения традиции изготовления сыров в Закарпатье. Из молока животных, выпасающихся на горных горных долинах, производят мягкие, полутвердые и твердые выдержанные сыры. Одна из фишек - сырная соль, тертый твердый сыр с добавлением копченой паприки, горного тимьяна и календулы.

Проводятся дегустации, на ферме можно покормить коз.

Цены: овечья брынза осенняя – 110 грн (стакан 200 г); полутвердый сыр "Васкул" с разнотравьем - 116 грн (200 г); "творожная соль" - 116 гривен/упаковка; выдержанный сыр "Три молока" в горной чернике и кунжутном масле - 220 грн (200 г).

Instagram

Моншер

г. Хмельницкий

Семейная сыроварня, владелица которой училась в Швейцарии, Франции, Италии и Норвегии и говорит, что пытается европейские сыры адаптировать под украинский вкус. Экспериментируют с добавлением пряностей и специй.

Цены: сыр "Моншер" с прованскими травами, миксом перцев, черным кунжутом или шафраном – 65 грн (100 г); "Моншер" выдержки более шести месяцев – 70 грн (100 г); Халуми – 40 грн (100 г); дегустационный сет из 15 козьих сыров – 700 грн (1,1 кг); Рикота – 200 грн (1 кг).

Instagram

Лукачевка Эко

Село Ольховец, Богуславский район, Киевская область

Современная козья ферма, производящая сыры по европейским технологиям и кисломолочные продукты. Приобрести продукцию Virtuoso by Lukachivka можно в сети "Сільпо" или заказать с доставкой в соцсетях фермы. Проводятся экскурсии.

Цены: фета козина – 90 грн (100 г); сыр с белой плесенью "Валансе" - 130 грн (100 г); Рикота козина – 90 грн (100 г); твердый сыр из непастеризованного козьего молока 9-12 месяцев созревания – 135 грн (100 г); 18-24 месяца созревания – 220 грн (100 грн).

Instagram

Домашняя сыроварня Дуткевичей

Село Киевец, Стрыйский район, Львовская область

Семья Дуткевичей производит твердые вареные сыры из коровьего молока более 20 лет. Сначала для себя, потом для узкого круга ценителей. Рецептура передалась от бабушки, которую сырный мастер Мария из года в год совершенствует. В ассортименте – классический сыр, а также с разнообразными добавками: тмином, травами, орехами. Благодаря специальной технологии копчения сыра в холодном дыме он особый дымно-копченый аромат.

Заказать продукцию можно "Новой почтой", предварительно уточнив наличие. Бонус к сыру – советы профессионального сомелье.

Цены: сыр классический – 80 грн (100 г); сыр с тмином (сочетается с ароматными мускатными винами, Гевюрцем, Грюнером Вертлинером и Совиньоном) - 80 грн (100 г); с семенами подсолнуха и выразительным привкусом подсолнечного масла – 80 грн (100 г); с вялеными маслинами (до красных и полнотелых белых вин) – 90 грн (100 г).

Instagram

Лихтенфельд

Село Кудрявка, Березовский район, Одесская область

Органическая ферма, основанная Александром Доброжанским и его женой Еленой. Сыры производят по европейским рецептам без использования промышленного оборудования. Пока Александр в армии, и все заботы по производству сыра взяла на себя жена.

Цены: коровьи сыры (Чеддер, "Рамсес" копченый на черешне и абрикосе, "Каберне" с пошлиной корочкой, "Лихтенфельд" по рецептуре Грюйера, "Монблан" в стиле швейцарского Эмменталя и другие) - 49 грн (100 г) белой и голубой плесенью - 49 грн (100 г); "Горроча" из козьего молока - 54 грн (100 г). Имеются дегустационные сеты из козьих или коровьих сыров.

Facebook

Чернышевские сыры

Село Черныши, Каневский район, Черкасская область

Частная сыроварня, на которой делают по швейцарским рецептам. Выдержанные сыры – с мытой корочкой или покрытые смесью трав, есть сыр, изготовленный по технологии Грюйера. Также в ассортименте мягкие сыры и кисломолочные продукты.

Цены: творог «Сливочный» 15 месяцев выдержки, творог «Пикантный в травах», сыр «Настоящий», творог «Роуз Мари» с натуральной розмариновой корочкой - 80 грн (100 г); мягкий сыр "Каприз" - 50 грн (100 г); "Адигейский" - 190 грн (штука); чипсы творожные – 125 грн (упаковка).

Instagram

Эко-ферма «Плай»

Климец, Стрыйский район, Львовская область

Ферма оборудована современным оборудованием и производит сыр по новейшим технологиям. В ассортименте – твердые сыры, в том числе из молока буйволиц, мягкие сыры, моцарелла и бурата из буйволиного молока, сливочное масло, брынза из коровьего и овечьего молока, мед, мясная продукция. Проводятся экскурсии.

Цены: сыр "Климецкий" классический из коровьего молока - 48 грн (100 г); сыр "Молодой Пармезан" из коровьего молока - 30 грн (100 г); сыр "Карпатский" классический из буйволиного молока - 64 грн (100 г); Бурата – 165 грн (150 г); брынза из овечьего молока – 350 грн (1 кг).

Instagram

Бабьи козы

Село Галайки, Белоцерковский район, Киевская область

Семейная ферма Анны и Александр Бабиных, специализирующаяся на разведении коз, производстве сыра из козьего молока, а также мыла. Проводятся экскурсии, мастер-классы по доению коз и дегустации сыра с вином.

Цены: сыр "Галайский", выдержанный 2-6 месяцев – 58 грн (100 г); сушеный козий сыр "Сушарики из васаби" - 80 грн (100 г); сыр с плесенью "Капринос" - 46 грн (100 г); твердый сыр "Шкипер", выдержанный 36 месяцев – 74 грн (100 г); полужесткий сыр "Шеврет ореховый" - 63 грн (100 г).

Facebook

Золотая коза

Село Покровка, Кировоградская область

Молочная козья ферма Сергея и Татьяны Орловских. Расположена в живописном сельскохозяйственном районе Украины и является племенным репродуктором по разведению коз зааненской породы. Для производства сыра используют только собственное молоко. Сыропроизводитель оборудован оборудованием греческого и украинского производства.

Из козьего молока производят полутвердые сыры, в том числе с добавлением трав и овощей, сыры с голубой плесенью, мягкие традиционные сыры с белой плесенью, свежие и рассельные сыры, сливочные и десертные. Приобрести продукцию "Золотой козы" можно в розничной сети.

Цены: творог «Итальянский» с травами – 58,4 грн (100 г), сыр фермерский – 56,4 грн (100 г); брынза из козьего молока – 52,9 грн (100 г).

Instagram

4 cheese

г. Днепр

Сыроварня специализируется на изготовлении рассольних сыров и сыров из вытяжного сырного теста. В ассортименте есть сыры, изготовленные по итальянским рецептурам - моцарелла, бурата и страчателла.

Цены: "Адигейский", брынза с зеленью, сулугуни палочка, "Пицца чиз", "Фермерский" - 38,6 грн (100 г); рекота – 81 грн (300 г); Халуми – 57,5 грн (100 г); бурата классическая 135 грн/шт (230-250 г); бурата трюфельная – 200 грн/шт; сырок в шоколаде, упаковка из четырех штук – 260/472 грн.

Instagram

Зеленая роща

Село Зеленый Гай, Днепропетровская область

Частная ферма и сыроварня, которые во время войны превратились в реабилитационный центр и дом спасенных животных. Прошлой осенью ферма пострадала от обломков российской ракеты, но смогла восстановиться.

Проводятся экскурсии. Они предусматривают welcome drink, рассказ о создании фермы, прогулке, общении с животными и дегустации сыра. Предварительная запись для посещения обязательна. До сентября доставка сыра не работает, но есть самовывоз.

Цены: масло сливочное – 400 грн/кг; масло шоколадное – 420 грн (кг); крем-сырь “Фромаж Блан” с добавлением чеснока и зелени - 65 грн (200 г); выдержанная болгарская фета в укропе – 480 грн (кг); какотта с травами и томатом – 70 грн (100 г); "Монтерей Джек" из коровьего молока в корочке из кофе, какао и черного перца - 720 грн (кг).

Instagram

Юникосоль

Село Буща Ровенского района Ровенской области

Семейная молочная ферма семьи Вита и Юрия Нечипоруков. Первая показательная молочная ферма в Ровенской области в рамках проекта ПРООН и правительства Швеции содержит более 30 коров.

С Ровно на ферму проводятся экскурсии с дегустацией, программа также предусматривает посещение лавандового поля. Сыр доставляют Новой почтой, кисломолочную продукцию фермы можно купить в местных магазинах.

Цены: брынза с базиликом – 21 грн (100 г); "сырные нити" с приправами – 33 грн (100 г); сыр с лавандой – 39 грн (100 г); сулугуни – 19 грн (100 г); сыр "Бебик" с изюмом - 33 грн (100 г).

Facebook

Мастерская сыра и хлеба

м. Луцк

Крафтовый сыр от сыроварки-самоучки Ольги Нестеренко. В ассортименте - вытяжные, полутвердые, молодые сыры и белой плесенью, сырные трюфели, масло Гхи, свежий домашний хлеб.

Цены: полутвердый сыр с пажитником или черничное чудо - 402 грн (100 г); Страчателла – 42 грн (100 г); Халуми – 36 грн (100 г); сыр зернистый со сливками – 34 грн (100 г); крем-сыр Лябан – 120 грн (стакан 300 г); сыр с белой плесенью "Снежный шарик" - 50 грн (100 г); паляница – 35 грн; семит – 15 грн.

Instagram

Lemberg Cheese (Крафтовая сыроварня Львов)

г. Львов

Ремесленная сыроварня регулярно проходит сертификацию продукции на соответствие стандартам. В ассортименте – сыры из пастеризованного фермерского молока, кисломолочные продукты, сливочное масло.

Продукцию Lemberg Cheese можно приобрести в сети магазинов «Сільпо – Лавка традиций» во Львове и местных крафтовых магазинах, или заказав через соцсети.

Цены: "Адигейский" со специями - 25,4 грн (100 г); Моцарелла – 29 грн (100 г); Страчателла – 46,2 грн (100 г); Бурата – 55,4 грн (100 г); Халуми – 48,7 грн (100 г); "Карпатский трюфель" из рекоты - 88 грн (100 г); Бринза салатная – 29,6 грн (100 г); сыр Панир с жареным луком – 25,4 грн (100 г).

Instagram

Европейская сыроварня

Село Шабо, Белгород-Днестровский район, Одесская область

Современный сыровод европейского образца с голландскими технологиями, расположенный неподалеку от Центра культуры вина Shabo. В ассортименте – сыры типа Гауда с добавлением семян и пряностей. Есть цветные и выдержанные сыры, а также сыры с плесенью.

Проводятся экскурсии с дегустацией. Есть кафе, детская площадка, зоны отдыха и территория животных. Сыр можно заказать на сайте, приобрести в фирменном магазине в Шабо или розничной сети.

Цены: Гауда с зеленым песто – 85,6 грн (200 г); Гауда ORANGE с тыквенными семенами – 79,6 грн (200 г); Гауда с чернилами каракатицы – 85,6 грн (200 г); Гауда с трюфелем – 99,6 грн (200 г); сырные палочки – 24 грн (штука); подарочный набор из 2 кг сыра – 940 грн.

Instagram

Сыры искала: сырный блогер Виктория Ярош

Фото: социальные сети производителей и Алина Сергеева