Таратор – вкусный холодный суп для жаркого лета

В мире холодных супов существует множество вкусных вариантов, кроме окрошки. К примеру, можно приготовить холодный балканский суп таратор. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, как раз поделился простым и быстрым рецептом с БЖ.
Ингредиенты:
- Огурцы – 200 г
- Укроп – 30 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Грецкие орехи или пекан – 30 г
- Греческий йогурт – 200 г
- Оливковое масло – 15 г
- Вода – 200 г
- Соль
Как готовить:
- Осить огурцы и натри на грубой терке. Выжми из них сок. Только не выливай!
- Мелко нарежь несколько зубчиков чеснока и добавь к натертым огурцам.
- Орехи измельчи и тоже добавь в будущий суп.
- Нарежь укроп, добавь к огурцам, посоли. Добавь греческий йогурт и оливковое масло, перемешай.
- Осталось превратить эту массу в суп: добавь сок из огурцов и воду. Сколько? На твой вкусу, в зависимости от консистенции, которую хочешь получить.
- Таратор готов! Пусть будет вкусным и придает силы.