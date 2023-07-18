Таратор – вкусный холодный суп для жаркого лета

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Мария Банько
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В мире холодных супов существует множество вкусных вариантов, кроме окрошки. К примеру, можно приготовить холодный балканский суп таратор. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, как раз поделился простым и быстрым рецептом с БЖ.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 200 г
  • Укроп – 30 г
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Грецкие орехи или пекан – 30 г
  • Греческий йогурт – 200 г
  • Оливковое масло – 15 г
  • Вода – 200 г
  • Соль

Как готовить:

  1. Осить огурцы и натри на грубой терке. Выжми из них сок. Только не выливай!
  2. Мелко нарежь несколько зубчиков чеснока и добавь к натертым огурцам.
  3. Орехи измельчи и тоже добавь в будущий суп.
  4. Нарежь укроп, добавь к огурцам, посоли. Добавь греческий йогурт и оливковое масло, перемешай.
  5. Осталось превратить эту массу в суп: добавь сок из огурцов и воду. Сколько? На твой вкусу, в зависимости от консистенции, которую хочешь получить.
  6. Таратор готов! Пусть будет вкусным и придает силы.

Опубликовано: 18 июля 2023
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