Таратор – вкусный холодный суп для жаркого лета

В мире холодных супов существует множество вкусных вариантов, кроме окрошки. К примеру, можно приготовить холодный балканский суп таратор. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, как раз поделился простым и быстрым рецептом с БЖ.

Ингредиенты:

Огурцы – 200 г

Укроп – 30 г

Чеснок – 3 зубчика

Грецкие орехи или пекан – 30 г

Греческий йогурт – 200 г

Оливковое масло – 15 г

Вода – 200 г

Соль

Как готовить: