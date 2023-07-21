Как приготовить настоящую паэлью дома

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Мария Банько
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Паэлья родилась в Валенсии, но покорила весь мир. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, путешественник и гедонист, поделился с БЖ главными секретами ее приготовления.

Ингредиенты

  • Куриное филе – 600 г
  • Рис для паэльи (или рис сорта арборио) – 200 г
  • Перец красный сладкий – 70 г
  • Томаты – 450 г
  • Стручковая фасоль – 80 г
  • Шафран – 1 г
  • Овощной бульон – 1 л
  • Морская соль и черный перец
  • Оливковое масло

Как готовить:

Важный момент: паэлью можно готовить с чем угодно. С курицей, кроликом, рыбой, морепродуктами или со всем сразу. Главное понять логику: сначала на сковороде обжариваем мясо, потом рыбу, потом морепродукты, затем добавляем овощи, рис и все остальное. Разбираем, как это работает, на примере простой паэльи с курицей.

  1. Сначала нарежь куриное филе полосочками среднего размера. Нагрей сковороду и налей в нее оливковое масло, желательно испанское. Обжарьте мясо.
  2. Пока мясо жарится, нарежь кубиками томаты, почисти перчину и нарежь квадратами.
  3. Мясо посоли и убери из центра сковороды к бортам, а в центр выложи томаты, перец и фасоль.
  4. Шафран сыпь в стакан и залей овощным бульоном. Перемешай и отставь в сторону. Пришел черед риса. В идеале попробуй испанский сорт Bomba, но можно использовать арборио. Высыпаем в сковороду – сначала вертикальной полосочкой, затем горизонтальной и перемешиваем с мясом и овощами.

    Лайфхак: В паэлье рис перемешивают только один раз: сразу после того, как его высыпали в сковороду. После добавления бульона, шафрана и т.п. рис не мешают. Это – основной закон паэльи!
  5. Осталось влить бульон, снизить температуру, посолить, добавить соль и перец. Напоминаем: перемешивать паэлью не следует. Влий шафран. И просто подожди 30-40 минут, пока паэлья не будет готова! Приятного аппетита!
Опубликовано: 21 июля 2023
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