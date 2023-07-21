Как приготовить настоящую паэлью дома

Паэлья родилась в Валенсии, но покорила весь мир. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, путешественник и гедонист, поделился с БЖ главными секретами ее приготовления.

Ингредиенты

Куриное филе – 600 г

Рис для паэльи (или рис сорта арборио) – 200 г

Перец красный сладкий – 70 г

Томаты – 450 г

Стручковая фасоль – 80 г

Шафран – 1 г

Овощной бульон – 1 л

Морская соль и черный перец

Оливковое масло

Как готовить:

Важный момент: паэлью можно готовить с чем угодно. С курицей, кроликом, рыбой, морепродуктами или со всем сразу. Главное понять логику: сначала на сковороде обжариваем мясо, потом рыбу, потом морепродукты, затем добавляем овощи, рис и все остальное. Разбираем, как это работает, на примере простой паэльи с курицей.