Вкусные кабачки, баклажаны на зиму и варенье из арбуза: 5 рецептов консервации

Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, делится своими любимыми рецептами консервации. Выбирай, что именно будешь готовить этим летом.
Ингредиенты:
Как готовить:
В сотейнике в равных частях смешай воду и уксус. Добавь морскую соль, поставь на огонь.
Когда жидкость закипит, добавь очищенный чеснок и дай ему прокипеть несколько минут. Варить его не нужно! Потом достань чеснок из горячего маринада и переложи в отдельную тару.
Мелко нарежь чили и добавь к чесноку. Туда же – орегано, соль, оливковое масло. Перемешай и оставь, пока чеснок не остынет.
В стерилизованную банку положи несколько веточек тимьяна и листочков мяты. Положи туда чеснок с чили. Наполни банку оливковым маслом и закрой крышкой. Держи в холодильнике. Это отличная закуска все случаи жизни.
Лайфхак от Марко : Не выливай масло, когда съешь весь чеснок из банки. Это отличная заправка для разнообразных салатов.
Ингредиенты:
Как готовить:
Ингредиенты:
Как готовить:
Нарежь очищенные грибы большими кусочками, а зубки чеснока раздави ножом.
Разогрей в сковороде оливковое масло и вкинь туда чеснок, легко его обжарь и добавь грибы. Сразу посоли. Жарь долго: вся жидкость из грибов должна получиться.
Нарежь петрушку.
Когда из грибов вышла и испарилась жидкость, добавь немного вина и черного перца. Потом добавь нарезанную петрушку.
Когда в сковороде совсем не осталось жидкости, можно выключать огонь и раскладывать грибы по стерильным банкам. Залей их оливковым маслом. Ешь дальше как закуску или добавляй грибы к разнообразным блюдам от пасты до жареного картофеля.
Ингредиенты:
Как готовить:
Ингредиенты:
Как готовить:
Отрежь со шкурки верхний, самый зеленый слой. Нарежь арбуз ломтиками и убери всю красную часть из каждой дольки. Оставшиеся шкурки нарежьте большими кубиками.
Переложи в кастрюлю нарезанные арбузные шкурки и добавь сахар из расчета 200-250 граммов сахара на полкило шкурок. Влей пол стакана апельсинового фреша. Поставь кастрюлю на огонь.
Когда смесь закипит, добавь палочку корицы и убавь огонь.
Вари, пока варенье не станет густым и вязким. Осталось разлить по банкам и поставить в холод.