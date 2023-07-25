Вкусные кабачки, баклажаны на зиму и варенье из арбуза: 5 рецептов консервации

Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, делится своими любимыми рецептами консервации. Выбирай, что именно будешь готовить этим летом.

Ингредиенты:

Как готовить:

В сотейнике в равных частях смешай воду и уксус. Добавь морскую соль, поставь на огонь.

Когда жидкость закипит, добавь очищенный чеснок и дай ему прокипеть несколько минут. Варить его не нужно! Потом достань чеснок из горячего маринада и переложи в отдельную тару.

Мелко нарежь чили и добавь к чесноку. Туда же – орегано, соль, оливковое масло. Перемешай и оставь, пока чеснок не остынет.