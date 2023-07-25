Вкусные кабачки, баклажаны на зиму и варенье из арбуза: 5 рецептов консервации

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Мария Банько
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Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, делится своими любимыми рецептами консервации. Выбирай, что именно будешь готовить этим летом.

Маринованный чеснок

Ингредиенты:

  • Вода – 250 г
  • Очищенный чеснок – 5 головок
  • Яблочный уксус – 250 г
  • Морская соль – 15 г
  • Перец чили – 25 г
  • Тимьян – 3-4 веточки
  • Мята – 2 г
  • Орегано – 1 г
  • Оливковое масло

Как готовить:

  1. В сотейнике в равных частях смешай воду и уксус. Добавь морскую соль, поставь на огонь.

  2. Когда жидкость закипит, добавь очищенный чеснок и дай ему прокипеть несколько минут. Варить его не нужно! Потом достань чеснок из горячего маринада и переложи в отдельную тару.

  3. Мелко нарежь чили и добавь к чесноку. Туда же – орегано, соль, оливковое масло. Перемешай и оставь, пока чеснок не остынет.

  4. В стерилизованную банку положи несколько веточек тимьяна и листочков мяты. Положи туда чеснок с чили. Наполни банку оливковым маслом и закрой крышкой. Держи в холодильнике. Это отличная закуска все случаи жизни.

    Лайфхак от Марко : Не выливай масло, когда съешь весь чеснок из банки. Это отличная заправка для разнообразных салатов.

Баклажаны на зиму

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 600 г
  • Чеснок – 4 зубка
  • Каперсы (бутоны) – 20 г
  • Петрушка – 5 г
  • Орегано сухой – 1 г
  • Чили – по вкусу
  • Бальзамический уксус или лимон – 10 мл
  • Оливковое масло – 80 г
  • Соль – 1 г

Как готовить:

  1. Нарежь баклажаны "кружочками" и обжарь на сухой сковороде. Перед тем, как перевернуть каждый кусочек на другую сторону, посоли.

    Лайфхак от Марко: Важно, чтобы баклажаны не были горькими. Выложи их предварительно в глубокую миску слоями: каждый слой хорошо посоли. И поставь под пресс. Через несколько часов из баклажанов выйдет вся горчинка.
  2. Теперь к обжаренным баклажанам добавь другие ингредиенты: бутоны каперсов, сухой орегано, нарезанную петрушку, измельченный чеснок, немного бальзамического уксуса, оливковое масло. Перемешай все руками.
  3. Выложи баклажаны в стерилизованную банку, закрой крышкой и храни в холодильнике.

Консервированная закуска из грибов

Ингредиенты:

  • Сезонные грибы – 350 г
  • Петрушка - 3535 г
  • Белое вино – 60 г
  • Оливковое масло extra virgin – 30 г
  • Соль – 2 г
  • Черный перец – 1 г
  • Чеснок – 3 зубка

Как готовить:

  1. Нарежь очищенные грибы большими кусочками, а зубки чеснока раздави ножом.

  2. Разогрей в сковороде оливковое масло и вкинь туда чеснок, легко его обжарь и добавь грибы. Сразу посоли. Жарь долго: вся жидкость из грибов должна получиться.

  3. Нарежь петрушку.

  4. Когда из грибов вышла и испарилась жидкость, добавь немного вина и черного перца. Потом добавь нарезанную петрушку.

  5. Когда в сковороде совсем не осталось жидкости, можно выключать огонь и раскладывать грибы по стерильным банкам. Залей их оливковым маслом. Ешь дальше как закуску или добавляй грибы к разнообразным блюдам от пасты до жареного картофеля.

Zucchine Sott'olio (консервированные кабачки)

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Ингредиенты:

  • Кабачки – 3 шт. (800-900 г)
  • Вода – 0,6 л
  • Винный уксус – 250 мл
  • Чеснок – 6 зубчиков больших
  • Перец чили – по вкусу
  • Петрушка – 25 г
  • Оливковое масло – 50 г
  • Морская соль – 5 г

Как готовить:

  1. Отрежь концы у кабачка и нарежь кабачки кольцами. Положи в миску и добавь соль, чтобы убрать лишнюю влагу. Переложи кабачки в дуршлаг и поставь в миску, чтобы жидкость стекала именно туда. Оставь на 1 час.
  2. В кастрюлю налей воду и добавь уксус. Когда смесь закипела, закинь туда кабачки и вари 3 минуты, не больше, чтобы сохранить хрусткость.
  3. Раздави и порежь чеснок, нарежь перец чили и петрушку. Отправь все это в миску к кабачкам и заправь смесь оливковым маслом.
  4. Готовую смесь разложи по стерилизованным банкам и залей их оливковым маслом до краев. Осторожно постучи банками, чтобы вышел лишний воздух. Консервированные кабачки готовы!

Варенье из арбуза

Ингредиенты:

  • Арбуз (шкурки) – 500 г
  • Апельсиновый фреш – 100 г
  • Сахар – 200 г
  • Корица – 1 целая палка

Как готовить:

  1. Отрежь со шкурки верхний, самый зеленый слой. Нарежь арбуз ломтиками и убери всю красную часть из каждой дольки. Оставшиеся шкурки нарежьте большими кубиками.

  2. Переложи в кастрюлю нарезанные арбузные шкурки и добавь сахар из расчета 200-250 граммов сахара на полкило шкурок. Влей пол стакана апельсинового фреша. Поставь кастрюлю на огонь.

  3. Когда смесь закипит, добавь палочку корицы и убавь огонь.

  4. Вари, пока варенье не станет густым и вязким. Осталось разлить по банкам и поставить в холод.

Опубликовано: 25 июля 2023
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