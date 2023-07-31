Куриная голень - источник белка и коллагена для здорового питания.

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Александра Явник
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В современном мире все больше людей обращают внимание на здоровый образ жизни и правильное питание. Одним из ключевых аспектов сбалансированной диеты является потребление продуктов, содержащих достаточно белка и коллагена. Куриная голень является ценным источником этих компонентов, способствующих здоровью кожи, суставов и улучшению общего состояния организма. Рассмотрим подробнее!

Одним из главных преимуществ потребления куриной голени является высокое содержание белка в ней. Белок – основной строительный материал организма, играет важную роль в функционировании клеток, тканей и органов. Это делает голень прекрасным вариантом для тех, кто стремится иметь сбалансированный рацион. Кроме этого, из этой части курицы можно приготовить множество полезных и вкусных блюд, ведь она очень сочная, нежная и сытная. А общепринятой порцией считается одна голень – это ведь невероятно удобно. Так одной упаковки хватит, чтобы накормить всю семью.

Еще одним ценным компонентом, содержащимся в куриной голени, является коллаген. Это основной белок, обеспечивающий восстановление структуры, эластичности и упругости кожи, суставов, сухожилий и хрящей. С возрастом в организме уменьшается выработка коллагена, что может приводить к проблемам с кожей, суставами и общим состоянием организма.

Кроме того, куриная голень содержит другие ценные питательные вещества, такие как витамины группы B, минералы (например, железо и цинк) и ненасыщенные жирные кислоты. Витамины и минералы играют ключевую роль в поддержании нормального функционирования организма, а ненасыщенные жирные кислоты способствуют здоровью сердца и сосудов.

Чтобы получить все полезные вещества, содержащиеся в куриной голени, следует правильно ее приготовить. Лучший способ – это варка или тушение, поскольку эти методы сохраняют много питательных веществ. Чтобы разнообразить свой здоровый рацион, попробуйте приготовить вкусное и полезное блюдо – куриные голени с картофелем в пряно-томатном соусе.

Ингредиенты:

  • 1 упаковка куриных голеней ТМ «Наша Ряба» (7 шт.);
  • 6 картофелин;
  • 1 помидор;
  • 1 луковица;
  • 1 ст. л. томатный соус;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. молотой паприки;
  • 2 шт. лаврового листа;
  • 3 веточки свежей петрушки;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Смажьте форму для запекания оливковым маслом и выложите туда голени.
  2. Очистите, промойте и нарежьте картофель небольшими кубиками.
  3. Выложите картофель в голени.
  4. Нарежьте помидоры на куски среднего размера. Равномерно распределите кусочки помидора в форме для запекания.
  5. Очистите лук и чеснок. Нарежьте их.
  6. Лук, чеснок и петрушку поместите в чашу блендера и измельчите.
  7. Измельченные овощи и зелень соедините в миске с томатным соусом, паприкой, оливковым маслом, солью, перцем. Влейте 300 мл воды. Перемешайте.
  8. Залейте полученной смесью курицу и овощи.
  9. Сверху добавьте лавровый лист.
  10. Запекайте в духовке 60 минут при температуре 180 °C.
  11. Подавайте куриные голени горячими.
Опубликовано: 31 июля 2023
рецепт Їжа Наша Ряба
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