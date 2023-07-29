Сезон лисичек: как приготовить тальятелле с грибами

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Мария Банько
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В разгаре сезон лисичек. Марко Черветти, путешественник, гедонист, ценитель лесных грибов и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, охотно делится своим любимым рецептом пасты с лисичками.

Ингредиенты:

  • Лисички – 150 г
  • Кусочек панчетты (вяленая свиная грудинка с травами) – 30 г
  • Чеснок – 1 большой зубок
  • Пучок петрушки – 8 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Белое вино – 30 г
  • Тальятелле – 120 г
  • Оливковое масло – 2 г
  • Пармезан – 2 г
  • Соль – по вкусу

Как готовить:

  1. Отрежь кусочек панчеты (вяленого сала с травами) и сними с него кожуру. Мелко нарежь. Также раздави и нарежь чеснок, а еще нарежь петрушку и смешай все компоненты.
  2. Несколько лисичек мелко нашинкуй и добавь к смеси.
    Лайфхак от Марко: Лисички лучше не мыть под водой, а чистить щеточкой.
  3. Обжарь подготовленную смесь и целые лисички в большом количестве сливочного масла. Добавь немного соли и перемешай.

    Лайфхак от Марко: Чтобы блюдо приобрело приятный ореховый привкус, положи на сковороду большой кусок масла и подожди, пока оно станет коричневым, а только после этого добавляй другие продукты. Это старый итальянский метод.
  4. Добавь к лисичкам немного белого вина. Когда смесь будет готова, достань оттуда целые грибы: они будут нужны для красивой презентации.
  5. Поставь на огонь кастрюлю с водой и посолы, когда она закипит. Закинь пасту вариться.
  6. Готовые тальятели переложи в сковороду к грибной смеси и обжарь все вместе.
  7. Осталось красиво презентовать блюдо: выложи пасту на тарелку, сверху выложи лисички, добавь несколько капель оливкового масла и пармезан. Приятного аппетита!

Опубликовано: 29 июля 2023
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