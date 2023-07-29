Сезон лисичек: как приготовить тальятелле с грибами

На Прорезной открыли Arka cafe-bar с испанской и мексиканской кухней

В Буче беспилотники будут доставлять лекарства в медучреждения

В сквере возле «Берестейской» высадили аллею катальп

В августе из Львовской области запустят новый поезд в Польшу

На Соломенке обустроили зону отдыха с альтернативным озеленением

Воздушные силы не рассматривают возможность возобновления полетов в Украине во время действия военного положения

Объявили победителей архитектурного конкурса на восстановление Северной Салтовки в Харькове

В промзоне на Подоле открылось пространство "КультМотив". Как оно выглядит