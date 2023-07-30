Томаты на гриле: простой рецепт для лета

Наконец-то на рынках появились разные вкусные томаты. Розовое "воловье сердце", мелкие, но ароматные черри, черный принц... Желтые и черные, разных цветов и размеров. Покупай их все, а мы вместе с Марком Черветти, бренд-шефом ресторанных проектов Fozzy Group, расскажем, как их лучше всего приготовить.
Ингредиенты:
- Помидоры разных сортов (например, воловье сердце, черри, "сливка", даттерино, черный принц, желтые томаты)
- Вяленые томаты – 15 г
- Лимон – половинка
- Чеснок
- Чили – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Оливковое масло – 20 г
- Зеленый лук – 10 г
Интересные факты от Марко: Первые томаты, которые завезли в Европу из Латинской Америки в середине XVI в., были желтого цвета. Их так и назвали: pomo d'oro (золотой плод). А вот слово томат происходит от ацтекского слова томатль.
Как готовить:
- Возьми несколько видов томатов. Чем больше, тем лучше! Пусть они будут разных цветов, текстуры и вкусов.
- Более мягкие (розовые, бычье сердце, желтые) просто порежь слайсами и выложи на тарелку. Упругие томаты (черри, даттерино, черный принц) обжарь на гриле. Вместе с ними обжарь половинку лимона, чеснок и по желанию чили.
- Соедини на одной тарелке свежие, грилированные и вяленые томаты, выложи рядом чили, чеснок и лимон, укрась мелко нарезанным зеленым луком, щедро посоли и приправь оливковым маслом. Главное блюдо лета готово!