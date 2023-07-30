Томаты на гриле: простой рецепт для лета

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Мария Банько
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Наконец-то на рынках появились разные вкусные томаты. Розовое "воловье сердце", мелкие, но ароматные черри, черный принц... Желтые и черные, разных цветов и размеров. Покупай их все, а мы вместе с Марком Черветти, бренд-шефом ресторанных проектов Fozzy Group, расскажем, как их лучше всего приготовить.

Ингредиенты:

  • Помидоры разных сортов (например, воловье сердце, черри, "сливка", даттерино, черный принц, желтые томаты)
  • Вяленые томаты – 15 г
  • Лимон – половинка
  • Чеснок
  • Чили – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Оливковое масло – 20 г
  • Зеленый лук – 10 г

Интересные факты от Марко: Первые томаты, которые завезли в Европу из Латинской Америки в середине XVI в., были желтого цвета. Их так и назвали: pomo d'oro (золотой плод). А вот слово томат происходит от ацтекского слова томатль.

Как готовить:

  1. Возьми несколько видов томатов. Чем больше, тем лучше! Пусть они будут разных цветов, текстуры и вкусов.
  2. Более мягкие (розовые, бычье сердце, желтые) просто порежь слайсами и выложи на тарелку. Упругие томаты (черри, даттерино, черный принц) обжарь на гриле. Вместе с ними обжарь половинку лимона, чеснок и по желанию чили.
  3. Соедини на одной тарелке свежие, грилированные и вяленые томаты, выложи рядом чили, чеснок и лимон, укрась мелко нарезанным зеленым луком, щедро посоли и приправь оливковым маслом. Главное блюдо лета готово!
Опубликовано: 30 июля 2023
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