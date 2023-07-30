Томаты на гриле: простой рецепт для лета

Наконец-то на рынках появились разные вкусные томаты. Розовое "воловье сердце", мелкие, но ароматные черри, черный принц... Желтые и черные, разных цветов и размеров. Покупай их все, а мы вместе с Марком Черветти, бренд-шефом ресторанных проектов Fozzy Group, расскажем, как их лучше всего приготовить.

Ингредиенты:

Помидоры разных сортов (например, воловье сердце, черри, "сливка", даттерино, черный принц, желтые томаты)

Вяленые томаты – 15 г

Лимон – половинка

Чеснок

Чили – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Оливковое масло – 20 г

Зеленый лук – 10 г

Интересные факты от Марко: Первые томаты, которые завезли в Европу из Латинской Америки в середине XVI в., были желтого цвета. Их так и назвали: pomo d'oro (золотой плод). А вот слово томат происходит от ацтекского слова томатль.

Как готовить: