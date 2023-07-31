Баварезе: торт с персиками, который не нужно выпекать

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Мария Банько
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Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, продолжает делиться интересными рецептами сезонных блюд. Сегодня он рассказывает, как приготовить торт с персиками, который даже не нужно выпекать!

Ингредиенты:

  • Инжирные персики – 3 шт.
  • Лимон – 1 шт. сок
  • Персиковый ликер – 50 г
  • Сливки – 400-450 г
  • Сахар – 150 г
  • Листья желатина – 6 шт (10 г)
  • Оливковое масло – 5 г
  • Малина, голубика и мята – для презентации

Как готовить:

  1. Почисти персики, оставляя совсем немного кожуры для аромата. Достань косточки, положи персики в миску и заправь соком лимона, чтобы персики не потемнели. Перемешай, добавь персиковый ликер и сахар, перебей все в блендере.
  2. Залей желатин водой комнатной температуры.
  3. Немного персикового ликера налей в сотейник и поставь на огонь. Добавь желатин: подожди, пока он растворится на слабом огне.
  4. Добавляй понемногу растопленный в ликёре желатин к персиковому пюре. Сбей массу миксером.
  5. Сбей миксером сливки, добавь их к персиковому пюре. Перемешай, сбей миксером.
  6. Смажь форму оливковым маслом. Вылей туда готовую смесь из персиков и сливок, накрой пищевой пленкой и оставь в холодильнике на 24 часа.
  7. За сутки достань Баварезе, осторожно вынь из формы и отрежь кусочек. Полей его тертой с сахаром малиной, добавь несколько ягод голубики и веточку мяты. Приятного аппетита!
Опубликовано: 31 июля 2023
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