Баварезе: торт с персиками, который не нужно выпекать

Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, продолжает делиться интересными рецептами сезонных блюд. Сегодня он рассказывает, как приготовить торт с персиками, который даже не нужно выпекать!
Ингредиенты:
- Инжирные персики – 3 шт.
- Лимон – 1 шт. сок
- Персиковый ликер – 50 г
- Сливки – 400-450 г
- Сахар – 150 г
- Листья желатина – 6 шт (10 г)
- Оливковое масло – 5 г
- Малина, голубика и мята – для презентации
Как готовить:
- Почисти персики, оставляя совсем немного кожуры для аромата. Достань косточки, положи персики в миску и заправь соком лимона, чтобы персики не потемнели. Перемешай, добавь персиковый ликер и сахар, перебей все в блендере.
- Залей желатин водой комнатной температуры.
- Немного персикового ликера налей в сотейник и поставь на огонь. Добавь желатин: подожди, пока он растворится на слабом огне.
- Добавляй понемногу растопленный в ликёре желатин к персиковому пюре. Сбей массу миксером.
- Сбей миксером сливки, добавь их к персиковому пюре. Перемешай, сбей миксером.
- Смажь форму оливковым маслом. Вылей туда готовую смесь из персиков и сливок, накрой пищевой пленкой и оставь в холодильнике на 24 часа.
- За сутки достань Баварезе, осторожно вынь из формы и отрежь кусочек. Полей его тертой с сахаром малиной, добавь несколько ягод голубики и веточку мяты. Приятного аппетита!