7 украинских брендов, которые делают крафтовые сладости без белого сахара

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Мария Иващук
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Мы собрали 7 украинских производителей крафтовых сладостей, которые готовят вкусности без белого сахара.

Они предлагают батончики на меду, конфеты с орехами и ягодами, десерты без сахара и лактозы, а также торты и мороженое, которые могут стать полезной альтернативой популярным сладостям.

Сладости "Вільні" (Vilni)

"Вільні" - это производитель крафтовых сладостей без добавленного сахара, лактозы и глютена. Производитель предлагает ореховые батончики с кокосовым маслом, какао и медом и наборы конфет с маслом какао, медом, сухофруктами и активированными орехами.

Цены: набор из трех батончиков кокосовая соленая карамель с миндалем – 175 грн/160 г, набор шоколадных трюфелей – 390 грн/360г
Где купить: Instagram , сайт

WeBerry

Киевская кондитерская WeBerry производит веганские десерты без белого сахара, глютена и лактозы. Вместо белого сахара используют сироп топинамбура, а глютеновую пшеничную муку заменили миндальной, кокосовой и льняной.

Для десертов не используются продукты животного происхождения. Вместо молока и яиц в десертах используют финики и кокосовое масло.

В частности, WeBerry готовят полезную альтернативу детским сыркам – сырки на основе крем-сыра с кешью. Также здесь можно заказать торты, пирожные, печенье и капкейки.

Цены: торт – ассорти – 580 грн/580г, кешью-сырок с вишней и маком – 114 грн/70г, пирожное ягоды – лаванда – 130 грн/100 г
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Nebos

Ресторан для сыроедов, веганов и вегетарианцев Nebos также располагает ассортиментом десертов, которые можно заказать через сайт или приобрести в заведении. Среди них: мороженое с медом (шоколадное, ванильное, клубничное, спирулина-малина, лавандовое и тропическое), черничный торт, банановый наполеон, шоколадные батончики, гречишное печенье.

Цены: мороженое – 95-105 грн, черничный бенто-торт – 700грн/600г, ассорти батончиков Nebos в коробке – 325 грн/214г
Где купить: сайт , ул. Малая Житомирская, 3/4

Draw cakes

Десерты не содержат сахара, молока и других продуктов животного происхождения, консервантов или красителей. Вместо этого используются ягоды, фрукты, орехи и масла холодного отжима.

Draw cakes готовят шоколад из кероба, финиковую карамель, мороженое из кокосовых сливок, чизкейки из кокосового йогурта и манны и муссовый торт с добавлением чая матча.

Сладости от Draw cakes подходят тем, кто соблюдает сыроедение и веганство.

Цены: керобовый шоколад в ассортименте – 75 грн., кокосовый чизкейк из манго – 875 грн./1 кг.
Где купить: сайт , Instagram

ЖуЖу Shop

"Жу-жуshop" – это семейное производство сладостей с медом. В ассортименте есть шоколад, конфеты, батончики и ореховая паста.

Также можно заказать ассорти конфет и подарочные боксы.

Цены: шоколад с лесной земляникой - 90 грн/90г, шоколад на меду "Кешью смородина" - 65 грн, ассорти конфет 12 шт. – 280 грн
Где купить: г. Нежин, ул. Шевченко, 64, сайт

Leopol'

Львовский бренд сладостей предлагает батончики, плитки, конфеты и драже на основе кероба и какао-бобов. Также в ассортименте фундучные и арахисовые пасты без сахара. Шоколадные плитки украшают сублимированными ягодами, орехами и кофейными зернами.

Цены: плитки – 115-135 грн, батончики – 47 грн, арахисовая паста – 125 грн
Где купить: г. Львов, ул. Зеленая 204Б, сайт

Health food expert

Производитель предлагает фруктово-ягодную пастилу ручной работы. Пастила – это высушенное при температуре +40-45˚С натуральное пюре из ягод и фруктов без предварительной термической обработки, что позволяет сохранить всю природную ценность.

В каждой конфете 2-3 разных слоя из разных ягод или фруктов.

Цена: 100 граммов – 90 грн, 200 граммов – 220 грн, 300 граммов – 330 грн, 500 граммов – 500 грн, 800 граммов – 750 грн, 1 килограмм 900 грн
Где купить: Instagram

Опубликовано: 10 августа 2023
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