Как приготовить гаспачо: холодный суп из томатов

Идеального холодного супа нет? А как же гаспаччо! Страстный испанский суп, словно созданный для жаркого августа. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, делится всеми секретами приготовления.
Отрежь толстый ломтик качественного ремесленного хлеба. Порежь корочки на кубики и сделай из них гренки (просто подсуши минут 10 в духовке). Отложи.
Из мягкой части ломтика сделай хлебное пюре: разомни ее руками, добавь немного уксуса и воды и пальцами разомни еще раз до состояния каши.
Почисти овощи: из болгарского перца удали середину, из томатов – плодоножку, почисть огурцы и красный лук. Раздави пару зубчиков чеснока. Большую часть овощей порежь большими кусочками и брось в блендер вместе с чесноком. То, что осталось, нарежь одинаковыми маленькими кубиками: мы потом украсим ими готовое блюдо.
Приправь овощи в блендере солью и перцем, добавь оливковое масло. Перебей все во вкусную овощную смесь. Попробуй на вкус. По желанию добавь еще соль или перец.
На дно глубокой тарелки выложи хлебное пюре. На него осторожно вылей гаспачо из блендера, а сверху выложи гренки, мелко нарезанные томаты, лук, перец, огурцы. Укрась блюдо несколькими каплями оливкового масла. Приятного аппетита!