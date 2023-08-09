Как приготовить гаспачо: холодный суп из томатов

Идеального холодного супа нет? А как же гаспаччо! Страстный испанский суп, словно созданный для жаркого августа. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, делится всеми секретами приготовления.

Отрежь толстый ломтик качественного ремесленного хлеба. Порежь корочки на кубики и сделай из них гренки (просто подсуши минут 10 в духовке). Отложи.

Из мягкой части ломтика сделай хлебное пюре: разомни ее руками, добавь немного уксуса и воды и пальцами разомни еще раз до состояния каши.

Почисти овощи: из болгарского перца удали середину, из томатов – плодоножку, почисть огурцы и красный лук. Раздави пару зубчиков чеснока. Большую часть овощей порежь большими кусочками и брось в блендер вместе с чесноком. То, что осталось, нарежь одинаковыми маленькими кубиками: мы потом украсим ими готовое блюдо.

Приправь овощи в блендере солью и перцем, добавь оливковое масло. Перебей все во вкусную овощную смесь. Попробуй на вкус. По желанию добавь еще соль или перец.