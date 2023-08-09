Как приготовить гаспачо: холодный суп из томатов

135
Мария Банько
share share

Идеального холодного супа нет? А как же гаспаччо! Страстный испанский суп, словно созданный для жаркого августа. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, делится всеми секретами приготовления.

Ингредиенты на 3 порции:

  • Томаты – 350 г
  • Болгарский перец – 130 г
  • Огурцы – 180 г
  • Красный сладкий лук – 80 г
  • Чеснок – 7 г
  • Хлеб – 150 мяк. Гренки - 30 г
  • Вода – 30 г
  • Винный уксус – 2 г
  • Оливковое масло – 40 г
  • Соль, перец

Как готовить:

  1. Отрежь толстый ломтик качественного ремесленного хлеба. Порежь корочки на кубики и сделай из них гренки (просто подсуши минут 10 в духовке). Отложи.

  2. Из мягкой части ломтика сделай хлебное пюре: разомни ее руками, добавь немного уксуса и воды и пальцами разомни еще раз до состояния каши.

  3. Почисти овощи: из болгарского перца удали середину, из томатов – плодоножку, почисть огурцы и красный лук. Раздави пару зубчиков чеснока. Большую часть овощей порежь большими кусочками и брось в блендер вместе с чесноком. То, что осталось, нарежь одинаковыми маленькими кубиками: мы потом украсим ими готовое блюдо.

  4. Приправь овощи в блендере солью и перцем, добавь оливковое масло. Перебей все во вкусную овощную смесь. Попробуй на вкус. По желанию добавь еще соль или перец.

  5. На дно глубокой тарелки выложи хлебное пюре. На него осторожно вылей гаспачо из блендера, а сверху выложи гренки, мелко нарезанные томаты, лук, перец, огурцы. Укрась блюдо несколькими каплями оливкового масла. Приятного аппетита!

Опубликовано: 09 августа 2023
share share
Куда пойти в Киеве 11-13 августа: концерт ТНМК, маркет скидок Все. Свои и День молодежи на ВДНГ Куда пойти в Киеве 11-13 августа: концерт ТНМК, маркет скидок Все. Свои и День молодежи на ВДНГ В Киеве продали бывший завод "Росинка" В Киеве продали бывший завод "Росинка" McDonald's возвращает в меню украинские бургеры McDonald's возвращает в меню украинские бургеры В центре Львова реконструируют историческое здание. Что планируется В центре Львова реконструируют историческое здание. Что планируется На Липинского установили делиниаторы, чтобы обезопасить велосипед от парковки На Липинского установили делиниаторы, чтобы обезопасить велосипед от парковки Возле Мариинского парка открыли Bruncho Cafe с трехэтажными завтраками-бранчами. Возле Мариинского парка открыли Bruncho Cafe с трехэтажными завтраками-бранчами. Во время реконструкции лестницы возле Пейзажки чиновник растратил 1,4 миллиона гривен Во время реконструкции лестницы возле Пейзажки чиновник растратил 1,4 миллиона гривен В Вишневом хотят построить десятиэтажный паркинг В Вишневом хотят построить десятиэтажный паркинг
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.