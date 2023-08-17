Паста Аматричана: римское блюдо из пяти простых продуктов

Куда пойти в Киеве 18-20 августа: выступления групп Kazka и Go_A, концерт Джамалы и апсайклинг ярмарка

«Новая почта» запустила линейку одежды и аксессуаров, чтобы собрать средства на усиление ПВО

Начался капитальный ремонт подземного перехода на "Шулявской": фото

Между Польшей и Украиной возобновят железнодорожный маршрут, закрытый 13 лет назад

Кофе, лимонады и сладости: возле «Печерской» открыли кофейню 20/22 Avenue Coffee

На Воздвиженке открыли коктейль-бар Pachey с террасой и тематическими коктейлями

В "Киев Цифровой" запустили опрос о проблемах с общественным транспортом

Появились первые кадры нового мультфильма Хаяо Миядзаки