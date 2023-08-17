Паста Аматричана: римское блюдо из пяти простых продуктов

Эта замечательная римская паста, как и все гениальные пасты, объединяет простейшие ингредиенты – помидоры, творог и сало. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как приготовить из базовых продуктов действительно величайшее блюдо.
Ингредиенты:
- Спагетти – 200 г
- Оливковое масло – 15 г
- Сыр пекорино романо – 6 г
- Сало (гуанчале) – 80 г
- Острый перец – 10 г
- Помидоры или томатный соус – 200 г
- Белое вино – 60 г
Как готовить:
- Отвари спагетти в подсоленной воде.
- Пока варится паста, приготовь соус. Для соуса мелко нашинкуй перец чили, порежь сало небольшими кубиками. Предварительно сними с него шкурку.
- Подогрей на сковороде оливковое масло и обжарь сало: оно должно пустить жир и стать мягким и золотистым.
- К салу добавь вино и помидоры без кожицы или томатный соус, протуши, добавь чили, перемешай, брось спагетти и перемешай еще раз.
- Паста почти готова! Добавь к ней немало тертого пекорино романо. Разложи по тарелкам и подавай на стол.