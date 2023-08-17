Паста Аматричана: римское блюдо из пяти простых продуктов

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Мария Банько
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Эта замечательная римская паста, как и все гениальные пасты, объединяет простейшие ингредиенты – помидоры, творог и сало. Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как приготовить из базовых продуктов действительно величайшее блюдо.

Ингредиенты:

  • Спагетти – 200 г
  • Оливковое масло – 15 г
  • Сыр пекорино романо – 6 г
  • Сало (гуанчале) – 80 г
  • Острый перец – 10 г
  • Помидоры или томатный соус – 200 г
  • Белое вино – 60 г

Как готовить:

  1. Отвари спагетти в подсоленной воде.
  2. Пока варится паста, приготовь соус. Для соуса мелко нашинкуй перец чили, порежь сало небольшими кубиками. Предварительно сними с него шкурку.
  3. Подогрей на сковороде оливковое масло и обжарь сало: оно должно пустить жир и стать мягким и золотистым.
  4. К салу добавь вино и помидоры без кожицы или томатный соус, протуши, добавь чили, перемешай, брось спагетти и перемешай еще раз.
  5. Паста почти готова! Добавь к ней немало тертого пекорино романо. Разложи по тарелкам и подавай на стол.

Опубликовано: 17 августа 2023
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