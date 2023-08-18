Как приготовить буррито дома: рецепт от шеф-повара

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Мария Банько
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Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как готовить буррито: главное блюдо текс-мекс, гастрономической культуры, объединившей традиции Мексики и юга США.

Ингредиенты:

  • Лук – 100 г
  • Кукурузное масло – 60 г
  • Фасоль – 100 г
  • Болгарский перец – 100 г
  • Помидор – 100 г
  • Кукуруза – 70 г
  • Оливки – 15 г
  • Отварной рис – 30 г
  • Сыр – 25 г
  • Кинза – 3 г
  • Тортилья – 1 шт.
  • Соус гуакамоле – 70 г
  • Листья салата – 15 г
  • Соль – 1 г
  • Перец – 0,5 г

Как готовить:

  1. Прогрей в сковороде кукурузное масло. Нарежь полукольцами лук и обжарь в масле. Добавь отварную фасоль, посоли, поперчи, обжарь и выложи все в отдельную тарелку.
  2. Снова нарежь лук полукольцами, а болгарский перец и помидор – полосочками. Поджарь все это на кукурузном масле, перемешай, посоли. Добавь кукурузу, перемешай еще раз и прожарь это чуть-чуть. Начинка готова.
  3. Разогрей тортилью. Просто положи ее на горячую сковороду без масла и прогрей с обеих сторон. Выложи на теплую тортилью тертый сыр, вареный рис, гуакамоле, фасоль с луком и овощи. Присыпь кинзой, раздави пару оливок и сверни тортилью.
  1. Готовое буррито разрежь пополам и съешь с удовольствием.

Опубликовано: 18 августа 2023
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