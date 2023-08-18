Как приготовить буррито дома: рецепт от шеф-повара

Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как готовить буррито: главное блюдо текс-мекс, гастрономической культуры, объединившей традиции Мексики и юга США.
Ингредиенты:
- Лук – 100 г
- Кукурузное масло – 60 г
- Фасоль – 100 г
- Болгарский перец – 100 г
- Помидор – 100 г
- Кукуруза – 70 г
- Оливки – 15 г
- Отварной рис – 30 г
- Сыр – 25 г
- Кинза – 3 г
- Тортилья – 1 шт.
- Соус гуакамоле – 70 г
- Листья салата – 15 г
- Соль – 1 г
- Перец – 0,5 г
Как готовить:
- Прогрей в сковороде кукурузное масло. Нарежь полукольцами лук и обжарь в масле. Добавь отварную фасоль, посоли, поперчи, обжарь и выложи все в отдельную тарелку.
- Снова нарежь лук полукольцами, а болгарский перец и помидор – полосочками. Поджарь все это на кукурузном масле, перемешай, посоли. Добавь кукурузу, перемешай еще раз и прожарь это чуть-чуть. Начинка готова.
- Разогрей тортилью. Просто положи ее на горячую сковороду без масла и прогрей с обеих сторон. Выложи на теплую тортилью тертый сыр, вареный рис, гуакамоле, фасоль с луком и овощи. Присыпь кинзой, раздави пару оливок и сверни тортилью.
- Готовое буррито разрежь пополам и съешь с удовольствием.