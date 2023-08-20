От Карпат до Харькова: 15 украинских производителей меда

Мед с высокогорной пасеки, крем-мед с шоколадом и специями, мед от семей военных, пчеловодов в 4 поколении и от девушек, увлеченных хип-хопом.

Подготовили для вас подборку из 15 интересных украинских крафтовых производителей натурального меда.

"ФронтМед"

Шепетовка, Хмельницкая область

Производство натуральных сладостей и медовых десертов по авторским рецептам. В своей работе совмещают ручной труд и современные технологии. В ассортименте – натуральный мед, орехи в меду, мед с сушеными фруктами, с семечками, со специями, витаминные миксы с медом, пыльца цветочная. Есть большой выбор крем-меда.



Бренд основали ветераны АТО с семьями. Сейчас они снова на фронте, а бизнес продолжают развивать их жены.

Цены: мед гречишный – 118 грн/банка 200 мл (295 граммов); мед акациевый с сотами – 176 грн/банка 200 мл (265 граммов); мед с сушеными яблоками – 160 грн/банка 200 мл (215 г); десерт "Ореховое ассорти" - 153 грн; крем-мед "Клюква" - 175 грн; крем-мед "Соленый арахис" - 114 грн.

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Организовано пчелами



Киев/Кропивничество

"Колаборация меда и рэпа", созданная двумя подругами. Даша работает на пасеке и отвечает за производство меда, Саша – за креатив и продвижение бренда.

Рэп-мед можно заказать через соцсети, а также приобрести на вечеринках или ярмарках.

Цены: мед из полевых цветов урожая 2022 года – 170 грн/банка 400 граммов.

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Mishkin Honey

Семейная пасека из Николаевской области. Предлагают натуральный мед или ассорти с орехами, есть наборы. Мед проходит ежегодную лабораторную экспертизу.

Цены: акациевый мед – 190 грн/банка 400 мл; мед со смесью орехов (миндаль, кешью, фундук) – 180 грн/банка 200 мл; мед с грецким орехом и курагой – 180 грн/банка 200 мл.

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Beehive

Село Чернявка, Черкасская область

Крупное предприятие, которое может производить более 10 тысяч тонн меда в год и экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира.

В ассортименте – мед из разнообразных медоносных растений, в том числе липовый и рапсовый, и крем-мед. Продукция сертифицирована в соответствии с европейской системой контроля безопасности. Приобрести ее можно в розничной сети или заказать в Интернете.

Цены: мед акациевый – 239 грн/банка 400 граммов; мед подсолнечный – 128 грн/банка 400 граммов; мед из разнотравья – 179 грн/банка 400 граммов; крем-мед с черной смородиной – 93,99 грн/банка 250 граммов.

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Клевер

Село Бобрица, Черкасская область

Семейное дело, которое продолжают пчеловоды в четвертом поколении Алексей и Анастасия Конюши. После вынужденного переселения из Луганска остатки спасенных после обстрелов ульи путешествовали по Украине и в конце концов нашли дом возле Канева.

Производят натуральный мед, крем-мед (кокос-миндаль, лимон-имбирь, облепиха, шоколад-фундук и ягодный), медово-ореховое ассорти. Бренд представлен в сети "Сільпо" в рамках проекта "Лавка традиций".

Цены: мед акациевый – 164 грн/банка 250 граммов; мед лесной – 244 грн/банка 500 граммов; орешки с акациевым медом (фундук, миндаль, кэшью ) – 150 грн/банка 250 граммов; микс семян – 135 грн/банка 220 г; крем-мед классический – 144 грн/банка 300 граммов.

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Бартник

Изяслав, Хмельницкая область

Компания, существующая с 1996 года, из семейного делуа выросла в совместное украино-польское предприятие. Один из крупнейших в Украине экспортеров пчелопродуктов и пчеломаток. имеет цех по производству ульев.

Предлагает монофлорные меды и разнотравья, а также смеси меда с прополисом, с цветочной пыльцой и с пчелиным маточным молочком. Купить меды "Бартник" можно в розничной сети или в интернет-магазинах.

Цены: мед гречишный или из разнотравья – 134 грн/банка 400 граммов; мед липовый или акациевый – 166 грн/банка 400 граммов; мед подсолнечный – 95 грн/банка 400 граммов; мед майский – 124 грн/банка 400 г; крем-мед – 129 грн/банка 400 граммов.

Gory Yasno

Семейное производство меда и десертов на его основе с собственной пасекой. В ассортименте – крем-мед с ягодами, цитрусовыми, орехами, шоколадом и карамелью по авторским рецептам, медово-ореховые смеси, собственная разработка – основы для приготовления лимонадов. Есть дегустационные сеты.

Цены: мед акациевый – 210 грн/банка 650 граммов; мед рапсовый – 145 грн/банка 650 граммов; крем-мед с орехами, миксы меда и карамели – 225 грн/банка 350 граммов; крем-мед с орехами и сухофруктами – 240 грн/банка 350 граммов.

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Bee Lab

Харьков

Производители меда в третьем поколении, с собственной пасекой, находящейся в сельской местности. В ассортименте – мед с орехами или семенами, ореховая паста с медом, цветочная пыльца, крем-мед, “паста Амосова”, чай, гранола.

Цены: миндаль с медом – 142,5 грн/банка 250 мл; ассорти орехов с медом – 149 грн/банка 250 мл; тыквенные семена с медом – 194 грн/банка 250 граммов; крем-мед – 119 грн/банка 250 мл; цветочная пыльца - 149 грн/банка 250 мл.

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Мед из семейной пасеки Яценко

Пасека, основанная Николаем Яценко. Он занимается пчеловодством уже более 30 лет и приобщил к делу своих сыновей. Предлагают мед, продукты пчеловодства, медовые смеси, настойки, воск и свечи. Есть белый акациевый мед, изготовленный по специальной технологии и мед из кориандра.

В Киеве на Печерском рынке работает магазин пасеки, график работы можно проверить в соцсетях.

Цены: мед акациевый белый – 200 грн/банка 500 мл; мед "донник с расторопшей" - 130 грн/банка 500 мл; кориандровый мед – 160 грн/банка 500 мл; майский мед с рапсом - 150 грн/банка 500 мл; перга пчелиная – 200 грн/100 граммов; настойка подмора (из тел погибших пчел) – 700 грн/поллитра; "Витаминная бомба" (смесь лугового меда, цветочной пыльцы и прополиса) - 200 грн/500 мл.

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Ведмедик

Черновцы

Семейная компания, существующая уже более 20 лет. Производят и реализуют сырой нефильтрованный мед и продукты пчеловодства, проводят экскурсии и занятия.

Кроме традиционного ассортимента, предлагают воск, вощину, ладан и церковный инвентарь. К праздникам можно заказать миниатюрные медовые бонбоньерки.

Цены : мед из разнотравья, гречишный, липовый – 75 грн/банка 300 граммов; мед акациевый – 90 грн/банка 300 граммов; мед с ореховым ассорти – 95 грн/банка 150 граммов; воск – 30 грн/90 граммов; настойка пчелиного подмора – 140 грн/100 мл.

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Мед из Волыни



Ковель, Волынская область

Семейное дело Валерия и Виты Пархоцевич. Любовь к пчеловодству Валерию, который сейчас служит в ВСУ, привил отец жены – опытный пасечник Владимир Ильюк.

Ввассортименте мед, продукты пчеловодства, орешки у меда, свечи, травяной чай и крем-мед более 10 вкусов, приготовленный по самостоятельно изобретенному рецепту.

Цены: крем-мед апельсин, шоколад с мятой – 70 грн/банка 100 мл; крем-мед с фисташками – 120 грн/банка 100 мл; сотовый мед – 300 грн/кг; мед подсолнечник, липа, разнотравье – 250 грн/литр.

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Mel Apis

Киев

Компания была основана для экспорта фасованного украинского меда, но реализует продукцию и на внутреннем рынке. В ассортименте Mel Apis – натуральный мед, изготовленный опытными пчеловодами, подарочные и семейные наборы. По случаю Медового Спаса действуют скидки, есть миниатюры по 50 грамм.

Цены : мед гречишный – 139 грн/банка 400 граммов; мед акациевый – 160 грн/банка 400 граммов; мед липовый – 152 грн/банка 400 граммов; подарочный набор "Невероятная Тройка L" (3 банка по 400 граммов) – 596 грн; дегустационный набор "6S orange" (6 банок по 50 граммов) – 199 грн.

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Мед Шмед

Киев

Небольшая кондитерская компания, начавшая свою историю на кухне, а теперь производящая продукцию в соответствии с европейскими стандартами качества ISO 22000 и HACCP. Специализируется на смесях крем-меда со специями, ягодами и пряностями. Каждый вид меда-шмеда имеет смешное название, а баночки – яркое оформление.

Цены: мед-шмед "Мохито бандито" с мятой, мед-шмед "Ванильный майский жук" со вкусом корица и ваниль, марципан - "Четкий господин" с миндальной мукой - 50 грн/банка 50 граммов, 110 грн/банка 230 граммов ; медовый десерт Energy с шоколадом и арахисом – 110 грн/банка 230 граммов.

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Мед Карпат

Хуст, Закарпатская область

Семейное хозяйство, которое существует более 40 лет и содержит более 1000 семей. Имеет технику и комплекс оборудования, адаптированных к использованию в условиях сложного горного рельефа и климата высокогорья Карпат.

Кроме меда, производят медовые смеси и сладости, настойки, медовые напитки, свечи и косметику.

Цены : мед "Высокогорный сбор" – 90 грн/банка 120 граммов; мед Вейриха (из горчака и золотарника) – 80 грн/банка 120 граммов; Яфин-мед (с черники) – 90 грн/банка 120 граммов; медовая композиция "Апифорте" - 80 грн/100 граммов; прополисное масло – 100 грн/100 граммов.

Сайт

Открытый улей

Село Воля Якубова, Львовская область

Мед из собственной пасеки, разделенной на четыре части и находящейся в разных местностях, чтобы получать больше разнообразия сортов меда. Одна из них расположена в горах на высоте 520 метров над уровнем моря, а другая – в саду голубики.

Цены: мед горный – 170 грн/банка 475 граммов; мед “лесная липа” – 160 грн/банка 550 граммов; билетная пыльца – 105 грн/банка 215 граммов.