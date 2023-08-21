Ягодное желе: простой и полезный летний десерт

Если ты не знаешь, что делать с ежевикой и вишней (или любыми другими ягодами) в холодильнике, этот рецепт для тебя. Это отличный десерт, вкусный и полезный. Прекрасная летняя альтернатива пирожным. Секретами приготовления делится Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group.
Ингредиенты на 1 порцию:
- Ягоды - по вкусу (например, можно взять по 30 граммов малины, ежевики, крыжовника и вишни)
- Сахар – 50 г
- Желатин в порошке – 3 г
- Вода – 500 мл
- Лимон – 170 г
Как готовить:
- Подготовь желатин: раствори в стакане воды один пакетик и оставь набухать минут на 10-15.
- Затем выжми в желатин сок лимона, добавь сахар и оставшуюся воду. Подогрей эту массу на низком огне, постоянно помешивая, пока сахар и желатин полностью растворятся. Дай массе немного остыть. Немного! Желе не должно "схватиться".
- Выложи в высокий стакан ягоды. С помощью столовой ложки залей ягоды желейной массой и поставь десерт в холодильник. Уже буквально через час ягодное желе будет готово!
Лайфхак от Марко: вместо воды во время приготовления желе можешь использовать свой любимый сок, так будет еще вкуснее .