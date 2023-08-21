Ягодное желе: простой и полезный летний десерт

Если ты не знаешь, что делать с ежевикой и вишней (или любыми другими ягодами) в холодильнике, этот рецепт для тебя. Это отличный десерт, вкусный и полезный. Прекрасная летняя альтернатива пирожным. Секретами приготовления делится Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group.

Ингредиенты на 1 порцию:

Ягоды - по вкусу (например, можно взять по 30 граммов малины, ежевики, крыжовника и вишни)

Сахар – 50 г

Желатин в порошке – 3 г

Вода – 500 мл

Лимон – 170 г

Как готовить: