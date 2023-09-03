Не выбрасывай семечки от арбуза и жарь на топленом масле: 10 кулинарных советов на все случаи жизни

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Мария Банько
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Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, делится своими любимыми кулинарными лайфхаками. Иногда очень простые действия могут приблизить тебя к уровню профи. Вот несколько из них.

  1. Не выбрасывай семена от арбуза: в них куча полезных микроэлементов. Подсуши их в духовке и добавляй в разнообразные салаты так, как добавляешь тыквенные семечки.
  2. Лучший способ хорошо помыть овощи: погрузить их в емкость с водой и добавить немного уксуса. Это гораздо более надежный способ, чем просто мыть их под проточной водой.
  3. Не стоит жарить овощи и другие продукты на сливочном масле непосредственно из пачки. Чтобы блюдо было полезным, сначала растопи масло, процеди и жарьте на нем.
  4. Никогда не жарь стейк только из холодильника: мясо для жарки должно быть комнатной температуры.
  5. Не выбрасывай кочаны капусты, ботву, кожицу от овощей. Это основа для величайших овощных бульонов.
  6. В холодильнике осталось вчерашнее пюре? Его легко можно "реанимировать". Прогрей пюре, постепенно добавляя бульон, сливочное масло и тертый сыр. Получится новое вкусное блюдо.
  7. Фантастически вкусный арахисовый соус можно сделать за 5 минут: для этого нужно смешать арахисовую пасту, яблочный сок и масло расторопши. Такой соус подходит почти ко всему: к мясу, рыбе и салатам.

  8. Как быстро нарезать болгарский перец? Срежь верхнюю и нижнюю части перца, разрежь вдоль и открой его, вынь семена и одним движением срежь все белые перепонки. Нарежь соломкой или кубиком. Круглую часть без плодоножки нарежь также, а часть с плодоножкой сохрани для бульонов.

  9. Для азиатских блюд выбирай длиннозернистый рис, а вот для ризото только круглый , ведь в нем много крахмала, и именно это может обеспечить необходимую кремовую текстуру. Лучший рис для ризото – карнароли. Если его нет, выбирай арборио.

  10. Миндальное молоко можно приготовить дома. Замочи миндаль на ночь, сними кожуру. Перебей миндаль в блендере и процеди. Готово! Кстати, остатки миндаля не выбрасывай также: из них можно сделать миндальную пасту, основу для марципанов.

Опубликовано: 03 сентября 2023
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