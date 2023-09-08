Панна-котта с ягодами: готовим дома классический итальянский десерт



Сегодня учимся готовить панна-котту, отличный классический рецепт родом из Пьемонта. Марко Черветти, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, как раз поделился рецептом. Готовить будем панна-котту с кюли – вкусным соусом из сезонных ягод.

Для кюли:

Налей сливки в сотейник, добавь к ним сахар и агар-агар.

Поставь все это на огонь и провари, постоянно помешивая. Важно: в сливках не должно быть никаких комочков! Как только масса превратится в густой крем, можно снимать с огня.

На дно форм, в которых планируешь подавать панна-котту, насыпь немного корицы. Разлей сливочный крем по формам и поставь в холодильник.

Пока панна-котта застывает, сделай кюли. В чистом сотейнике перемешай любые любимые ягоды и сахар, немного раздави ягоды и провари их.