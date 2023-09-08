Панна-котта с ягодами: готовим дома классический итальянский десерт

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Мария Банько
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Сегодня учимся готовить панна-котту, отличный классический рецепт родом из Пьемонта. Марко Черветти, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, как раз поделился рецептом. Готовить будем панна-котту с кюли – вкусным соусом из сезонных ягод.

Ингредиенты:

  • Сливки (30%) – 800 мл
  • Сахар – 100 г
  • Агар-агар – 1 грамм на 100 мл сливок
  • Корица молотая – немного посыпать дно формы

Для кюли:

  • Любимые ягоды (например, ежевика – 60 г, малина – 60 г, голубика – 60 г)
  • Сахар – 30 г

Как готовить:

  1. Налей сливки в сотейник, добавь к ним сахар и агар-агар.

  2. Поставь все это на огонь и провари, постоянно помешивая. Важно: в сливках не должно быть никаких комочков! Как только масса превратится в густой крем, можно снимать с огня.

  3. На дно форм, в которых планируешь подавать панна-котту, насыпь немного корицы. Разлей сливочный крем по формам и поставь в холодильник.

  4. Пока панна-котта застывает, сделай кюли. В чистом сотейнике перемешай любые любимые ягоды и сахар, немного раздави ягоды и провари их.

  5. Достань панна-котту из форм и выложи десерт на тарелку. Полей ягодными кюли и наслаждайся.

Опубликовано: 08 сентября 2023
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