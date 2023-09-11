Чтобы наслаждаться вкусом свежеприготовленного напитка, стоит обратить внимание на соковыжималки, которые позволяют сделать вкусный и полезный продукт не выходя из дома. Поэтому, купить соковыжималки сегодня следует тем, кто ценит натуральный вкус и любит готовить различные фреши из фруктов и овощей.

Какую соковыжималку выбрать?

Так как на рынке представлен большой ассортимент агрегатов, может возникнуть вопрос о том, какую соковыжималку купить, ведь они отличаются по различным параметрам и стоимости.

Агрегаты для цитрусовых

Так как большинство людей не представляет свою жизнь без цитрусовых, то стоит упомянуть о том, как выбрать соковыжималку для цитрусовых и рассказать о ее конструкции.

Стоит отметить, что есть два вида соковыжималок: механические и электрические. В первом случае необходимо фрукт разрезать пополам и приложить к конусу, а после вдавливающими движениями выдавливать сок.

Электрическая соковыжималка отличается только наличием вращающегося конуса, все ранее перечисленные процессы в ней также выполняются человеком, так как кожура у данных продуктов несъедобная. Есть соковыжималки, которые выполняют всю работу за человека, но такие модели будут стоить на порядок дороже.

Соковыжималка-пресс отличается своим типом работы тем, чтоб для получения сока необходимо разрезать цитрусовый пополам, поместить на насадку, а также закрыть крышку и дождаться, пока всю работу сделает незаменимый кухонный прибор.

Какую центробежную соковыжималку купить?

Прежде, чем начать обсуждать, какую соковыжималку выбрать следует обсудить принцип работы центробежной соковыжималки. Данные модели отлично справляются с выдавливанием сока как из овощей, так и из фруктов. Этап приготовления напитка кардинально отличается от предыдущей описанной модели.

Сначала фрукты помещаются в агрегат через лоток, где измельчаются на небольшие кусочки. Затем они попадают на сетчатый барабан, который постоянно вращается, благодаря чему сок выходит из продукта и проходит через сетку и попадает в чашу для готового продукта.

Единственным недостатком данного агрегата можно назвать быстрое накапливание жмыха в барабане (если он цилиндрический), его необходимо удалять самостоятельно, но количество полученного сока вас приятно удивит.

Если вы отдадите предпочтение конусным барабанам, то жмых будет самостоятельно удаляться из прибора, благодаря непосредственному воздействию центробежной силы, но такие модели выжимают меньшее количество свежего сока. Благодаря данной соковыжималке можно приготовить напиток сразу на семью.

В некоторых моделях можно приготовить не только сок, но и смузи или фруктовое пюре, но такие агрегаты будут стоить на порядок дороже.

Шнековая соковыжималка, как выбрать?

Также следует поговорить о том, как выбрать шнековую соковыжималку, на какие нюансы работы агрегата следует обратить внимание. Данный кухонный агрегат отличается типом выжимания сока. Для того чтобы добыть вкусный и натуральный напиток, фрукты продвигаются при помощи продавливающегося шнека, который расположен непосредственно внутри корпуса. Стоит отметить, что конструктивно шнековые соковыжималки есть горизонтальные и вертикальные. Вертикальная соковыжималка будет занимать меньше места на столе.

Сам корпус создан в виде конусообразной формы, что позволяет во время вращения шнека выдавливать сок из овощей и фруктов. Мякоть на выходе почти сухая, добыть из продукта можно достаточное количество свежего сока.

Благодаря конструкции и надежности агрегата. В нем можно перемалывать не только свежие, вкусные фрукты и овощи, но и замороженные ягоды. При желании можно измельчить даже орехи.

Как выбрать универсальную соковыжималку?

Комбинированная соковыжималка это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить функции центробежного агрегата и прибора для цитрусовых. В комбинированной соковыжималке предусмотрена емкость измельчающая овощи и фрукты, а также насадка, предназначенная для эффективного отжима цитрусовых.

Стоимость таких агрегатов будет на порядок дороже, но только вы сможете решить, какая соковыжималка лучше именно для вас.

Параметры идеальной соковыжималки

Мы поговорили о разновидностях соковыжималок, теперь следует обсудить, как выбрать соковыжималку для фруктов и овощей по мощности, материалу изготовления и другим важным параметрам.

Какой должна быть оптимальная мощность соковыжималки

От того, какой мощности будет выбрана соковыжималка, напрямую зависит тот факт, насколько быстро она будет измельчать ингредиенты и превращать в сок.

Отдавая предпочтение центробежному типу работы, оптимальная мощность соковыжималки должна быть в пределах 310-850 Вт. Выбирая шнековую соковыжималку, следует отдавать предпочтение мощности 90-300 Вт, данному агрегату не нужна большая мощность, так как сок выделяется благодаря образованию большого давления. Если вы решили выбрать простую соковыжималку цитрусовых или пресс, в таком случае стоит выбирать модели с мощностью 40-200 Вт.

Выбор скорости зависит от того, какую модель вы хотите видеть у себя дома.

Скорость вращения

Стоит отметить, что от скорости вращения зависит не только скорость получения сока, но и сохранение его полезных свойств.

Прессы для цитрусовых во время вращения подогреваются, что приводит к потере части полезных свойств данного фрукта.

Для того чтобы получить сок в центробежной соковыжималке, необходимо чтобы она совершала от 8 000 до 10 000 оборотов в минуту, но больше оборотов не требуется, так как сок получится слишком густым.

Шнековые соковыжималки делают 40 -110 оборотов в минуту и считаются наиболее идеальными, так как напиток получается максимально витаминизированным.

Какая соковыжималка лучше, какому материалу стоит отдать предпочтение?

Сегодня представлены на рынке два типа материалов кухонных агрегатов, выполненные в пластике и нержавеющей стали. Поэтому может возникнуть вопрос, как выбрать соковыжималку для дома, а также, какому материалу стоит отдать предпочтение?

Нержавеющая сталь считается наиболее идеальным вариантом, так как она не подвергается окислению и окрашиванию, а также не боится ударов и отличается надежностью.

Пластиковые варианты подвержены окрашиванию, а также впитыванию запахов овощей и фруктов. Такие приборы необходимо сразу же после приготовления сока тщательно мыть. Пластик подвержен сколам если его уронить или ударить.

Стоит отметить, что оба материала просты в уходе и не приносят хлопот во время их очистки и мытья.

Как выбрать соковыжималку по объему чаши?

Объем чаши в соковыжималке может быть от 0,4 до 2 литров. Он зависит напрямую от того, какую модель вы выбрали.

Если приготовление сока планируется для одного человека, то вам вполне будет достаточно выбрать чашу 0,4-0,6 литра. Для того чтобы напоить большую семью вкусным и полезным соком, следует выбирать соковыжималку объемом 1,5-2 литра.

Загрузочное отверстие

Мы поговорили об основных правилах, как выбрать соковыжималку, теперь хотим обратить ваше внимание на размер загрузочного отверстия. В зависимости от модели и производителя, отверстие может быть различного размера.

Чем больше будет отверстие, тем проще в него поместить фрукты и овощи, разного размера и плотности.

Количество скоростных режимов

Скоростные режимы в соковыжималках могут быть различными. К примеру, для цитрусовых достаточно всего одной скорости, в то время, как у центробежной соковыжималки должно быть несколько скоростных режимов.

В центробежной соковыжималке можно приготовить сок из овощей и фруктов. В зависимости от того, из какого ингредиента изготавливается сок, следует выбирать скоростной режим. То есть, для мягких и податливых фруктов следует выбирать минимальный скоростной режим, а для твердых - максимальный. Благодаря возможности регулирования скорости, можно выбрать наиболее подходящую, для получения сока.

Если выбрать шнековую соковыжималку, тогда следует знать ее нюансы работы. Если планируется пропускать твердый фрукт, должна быть выбрана минимальная скорость, а для мягких - скорость должна быть выше, так как во время вращения шнека он должен успевать перерабатывать попавший продукт внутрь.

Как выбрать соковыжималку, нужен ли плавный запуск?

Плавный запуск - это функция, которая есть не у каждой соковыжималки, но благодаря ей, работа агрегата обеспечивается с плавных оборотов, поэтому не перегревается двигатель, а также продлевается его срок эксплуатации.

Какую подачу сока выбрать - прямую или во встроенную емкость?

Также следует обсудить вопрос о том, как выбрать соковыжималку исходя из того, как подается приготовленный сок. Некоторые соковыжималки подают сок непосредственно через носик, к нему нужно будет поставить чашку или стакан. Такой вариант идеально подойдет для тех, кто делает напиток для одного.

Если вы планируете приготовить напиток на семью или же для заготовок на зиму, лучше отдать предпочтение соковыжималкам, которые имеют встроенную емкость достаточного объема.

Загрузочный лоток

Данный элемент помогает справиться с большим количеством фруктов, благодаря ему можно дозировано отправлять кусочки или целые ягоды в соковыжималку.

Безопасность соковыжималки

Не только важно задуматься о том, как выбрать универсальную соковыжималку, но и о ее безопасности использования. К примеру, в большинстве моделях создан трехступенчатый уровень безопасности. Соковыжималка не будет работать в случае, если скоба на верхней крышке не будет закрыта, если крышка случайно открывается, то работа агрегата автоматически прерывается.

Для того чтобы во время работы кухонного гаджета, прибор не убегал из-за вибрации, сделаны резиновые ножки.

Как выбрать соковыжималку для дома простую в обслуживании

Чтобы соковыжималка приносила только положительные эмоции не только во время приготовления сока, но и мытья, следует отдавать предпочтение простым конструкциям и небольшим габаритам гаджета.

Вот несколько советов, которые помогут вам упростить процесс использования агрегата.

Если у вас в наборе будет щетка, тогда вы сможете наслаждаться простой очисткой сепаратора и сита. Благодаря щетке процесс очищения займет минимум времени. Уточняйте перед покупкой, можно ли мыть сито в посудомоечной машине, чтобы самостоятельно не выбирать косточки, застрявшие в ней. Также обратите внимание, чтобы присутствовала функция автоматического сброса жмыха, чтобы вам не приходилось каждые несколько минут останавливать прибор и вручную удалять его. Не откажите себе в простоте ухода за агрегатом и выберите тот, в котором есть возможность промывки путем заливания воды в него, данный этап проводится до того момента, как машина будет разобрана, при этом основная часть загрязнений будет легко и быстро удалена.

Правила эксплуатации соковыжималкой

Для того чтобы наслаждаться длительной и качественной работой соковыжималки, следует знать и применять ее правила использования.

Следует измельчать продукты согласно инструкции, а также пропускать только те ингредиенты, которые разрешены для эксплуатации. Чтобы не перегружать агрегат во время работы, эксперты рекомендуют нарезать их на кусочки. Так прибор будет работать без надрыва и не перегреваясь. Если косточка у плода большая, к примеру, сливовая или вишневая, ее необходимо удалить, так как она может не только затупить нож, но и повредить его. После использования прибора все съемные части необходимо вымыть, чтобы удалить весь жмых и не допускать высыхания его на стенках, так как отмыть засохшие остатки будет на порядок сложнее.

Мы детально рассказали, какую выбрать соковыжималку для яблок, овощей и цитрусовых, на какие нюансы обратить внимание, чтобы вы смогли приобрести качественный и подходящий под ваши требования кухонный гаджет, позволяющий наслаждаться простотой приготовления соков.