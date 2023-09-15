Неаполитанские мидии: очень вкусный и простой рецепт

Готовим мидии по рецепту из Неаполя. Секретами с БЖ поделился Марко Черветти, итальянец, путешественник, гедонист и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group.

Почисти мидии: промой и оторви руками "волосы".

Лайфхак: готовь только те мидии, ракушки которых плотно закрыты. Так можешь быть уверенным, что они свежие. Сразу после того как почистишь, мидии надо приготовить: оставлять на следующий день нельзя.

Подогрей в большой кастрюле оливковое масло, брось туда чили, очищенный зубчик чеснока и нарезанную петрушку. Перемешай и добавь мидии. Снова перемешай, влей белое вино и томатный соус. Туши на среднем огне.