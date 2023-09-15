Неаполитанские мидии: очень вкусный и простой рецепт

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Мария Банько
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Готовим мидии по рецепту из Неаполя. Секретами с БЖ поделился Марко Черветти, итальянец, путешественник, гедонист и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group.

Ингредиенты:

  • Мидии – 500 г
  • Оливковое масло – 40 г
  • Белое вино – 100 мл
  • Томатный соус – 170 г
  • Острый перец (свежий) – 1 шт.
  • Чеснок – 7 г
  • Петрушка – 25 г
  • Хлеб – 90 г

Как готовить:

  1. Почисти мидии: промой и оторви руками "волосы".
    Лайфхак: готовь только те мидии, ракушки которых плотно закрыты. Так можешь быть уверенным, что они свежие. Сразу после того как почистишь, мидии надо приготовить: оставлять на следующий день нельзя.

  2. Подогрей в большой кастрюле оливковое масло, брось туда чили, очищенный зубчик чеснока и нарезанную петрушку. Перемешай и добавь мидии. Снова перемешай, влей белое вино и томатный соус. Туши на среднем огне.

  3. Как только все мидии откроются, они готовы! Подавай в глубокой тарелке с брускеттами.
    Лайфхак: Чтобы приготовить брускетты, смажь ломтик хлеба оливковым маслом и обжарь с обеих сторон.

Опубликовано: 15 сентября 2023
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