11 производителей комбучи в Украине

Антипросекко, "Паляница", "водный кефир", комбуча со вкусом розы и можжевельника... Фантазия производителей не знает предела.



Комбуча - это натуральный ферментированный напиток, который готовится на основе симбиотической культуры чайного гриба, зеленого или черного чая и сахара с добавлением натуральной ароматической составляющей.

Напиток содержит пробиотики, которые полезны для пищеварения и помогают восстановить организм. А еще комбуча просто вкусная, а легкая игристость делает её замечательной альтернативой алкогольным напиткам.

Рассказываем, кто производит комбучу в Украине и какие вкусы стоит попробовать.



Компания "Комбуча Украина" была создана в 2022 году. Производство находится в Ирпене, к проектированию оборудования привлекались ученые.

Для приготовления напитков используются только натуральные растительные продукты, ароматические основы трав и фруктов.

Оформление бутылок стилизовано под творчество художницы Марии Примаченко. В ассортименте - комбучая классическая, апельсиновая и с имбирем. Заказать можно на сайте компании или приобрести в фирменном магазине Ирпеня. Действуют скидки и акции.

Цены: комбуча в ассортименте – 65 грн/бутылка 0,33 л; 80 грн/бутылка 1 л.

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Семейный бизнес по созданию соусов, джемов, карамелей и комбучи, который находится во Львове. Начинали с кухни в 6 квадратных метров, а сейчас развивают сертифицированное производство. На создание продуктов вдохновляются в путешествиях.

В линейке "Боим" - семь видов комбучи. Есть классическая, а также с лемонграссом, имбирем, можжевельником, розой, облепихой и из чая пуэр . Каждый напиток имеет шутливое название.

Купить комбучу можно на сайте или в магазинах Львова.

Цены: комбуча в ассортименте – 75 грн/бутылка 0,33 л; ящик комбучи всех вкусов из 12 бутылок – 825 грн.

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Семейная компания крафтового производства комбучи, основанная в 2019 году в Киеве. Используют только натуральные компоненты, газация напитка производится естественным путём.

Можно попробовать вкусы лимон – ягоды можжевельника, жасмин – мед, яблоко – киви, травы-мед, биттер оранж, шу пуэр, мате – мята, желтый донник. Для заказа писать в директ.

Цены: комбуча в ассортименте – от 50 грн/бутылка 0,33 л; бокс из 12 бутылок по 0,33 л – 480 грн.

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Новый бренд комбучи от компании Eat Easy. Современное высокотехнологичное производство работает по стандартам НАССР и предлагает целую линейку ферментированных "игристых, искрящихся и животворных" напитков.



Сейчас среди вкусов гранат, яблоко и груша, манго и маракуйя, клубника и мята . Sparkling Rose и Sparkling Kombucha в больших стеклянных бутылках предлагают в качестве альтернативы вину для особых событий.



Напитки можно приобрести в разных популярных торговых сетях.



Цены: от 52 гривен

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Комбучу "Йо" производит ивано-франковский ресторан народной кухни "Десятка", существующий с 2006 года. Технологически производство похоже на небольшую винодельню и использует собственные рецепты.

Выбрать комбучу можно из четырех вкусов: классическая пено-бланко, яблоко, гранат, манго-ананас . В основе напитков – купаж отборных сортов чая.

Цены: комбуча в ассортименте – 29 грн/бутылка 0,5 л.

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Производят комбучу небольшими партиями из натуральных компонентов. В рецептуру входят фруктовые, ягодные и овощные соки, экстракты и настои. В ассортименте - классическая комбуча "Ориджинал", с облепихой "Летний легит (ветер)", "Вишневый лаймонад", "Ревнивая клубника " и другие.

На сайте компании можно не только ознакомиться с историей изобретения напитка и его полезными свойствами, но и найти ответы на часто задаваемые вопросы о нем.

Цены: комбуча в ассортименте – от 54 грн/бутылка 0,33 л.

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Еще один производитель крафтовых безалкогольных ферментированных напитков. Можно попробовать классическую комбучу, имбирь с ягодами, малину, тархун, огурец с мятой, липу, маракуйю, комбучу на кофе или игристую комбучу с розой, вербеной или цветами черной бузины .

Также делают водный кефир – пробиотический напиток на основе подслащенной воды, ферментируемый с помощью дрожжевых штаммов и бактерий тибикос.



Делают также ферментированные овощи и фрукты – консервированные соленые лимоны и кимчи.

Цены: классическая комбуча – 69 грн/бутылка 0,33 л; комбучая липа - 75 грн/бутылка 0,33 л; комбучая игристая роза - 179 грн/бутылка 0,75 л; водный кефир лаванда с лимоном – 65 грн/бутылка 0,33 л.

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Компания, позиционирующая себя как "украинский бренд здоровой пищи" и производящая продукцию из ингредиентов исключительно растительного происхождения. Имеет заведения в центре Киева и представлена в розничной сети по всей Украине.

Производит комбучу со вкусами груша – арония, лимон – мята, малина, ягоды, имбирь и базилик, Original и Herbal , а также две разновидности игристой комбучи – Bellini и Rossini.

Цены: комбуча в ассортименте – 78 грн/бутылка 0,25 л; Sparkling Bellini или Rossini – 178 грн/бутылка 0,77 л.

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Крафтовый производитель комбучи и лимонадов. Для ароматизации напитков используют травы, растительные компоненты и пряности. В ассортименте – комбуча классическая, из манго, с лемонграссом, с мате и мятой, с жасмином, с гибискусом и годжи.

Бренд представлен в заведениях столицы. Можно заказать доставку курьером по Киеву или Новой почтой по Украине.

Цены: комбуча в ассортименте – 82 грн/бутылка 0,33 л; бокс на 12 бутылок по 0,33 л – 780 грн.

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Производство комбучи создано двумя друзьями, которые сначала экспериментировали с изготовлением напитка дома. На выбор – 14 разнообразных вкусов, в том числе кофе, мохито, елка – базилик и даже петрушка или “Паляница”, в составе которой клубника и мята. Также делают несколько разновидностей игристой комбучи.

Приобрести продукцию Health Way можно, отправив сообщение в мессенджер или на розетку.

Цены: комбуча в ассортименте – 54 грн/бутылка 0,33 л; игристая комбуча - 149 грн/бутылка 0,77 л.

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Kombucha UA



Эти напитки можно узнать по стилизованным портретам известных украинцев на этикетке – Тараса Шевченко, Леси Украинки и других. По замыслу основателя компании вкус также должен отличаться от других производителей.

Предлагают комбучу яблоко, клубнику, манго, лесные ягоды и классику, а в больших бутылках - антипросекко со вкусом яблока или клубники. Искать в заведениях или магазинах-партнерах или заказывать в директ.

Цены: комбуча в ассортименте – 54 грн/бутылка 0,33 л; игристая комбуча - 180 грн/бутылка 0,77 л.

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Комбучу искала: Виктория Ярош