Феттучини "Альфредо": рецепт пасты, которая покорила Голливуд

Эта паста настолько популярна, что в США есть даже специальный праздник: Национальный день Фетучини "Альфредо". Как это произошло? Рассказываем.

Пасту феттучини – тонкие плоские ленты из теста – начали готовить в Италии довольно давно. Но именно Альфредо Ди Лелио, итальянский шеф-повар, превратил ее приготовление в театрализованное действо: он собственноручно колдовал над пастой у столиков гостей и даже использовал для этого золотые приборы. Его заведение в Риме обожали туристы.

Среди них было много американских звезд. Они приглашали Альфредо Ди Лелио на мастер-классы. Быстро паста распространилась по США, хотя то, как ее сейчас готовят американцы, существенно отличается от оригинала.



Мы попросили Марко Черветти , итальянца, гедониста и бренд-шефа ресторанных проектов Fozzy Group, поделиться настоящим итальянским рецептом пасты Альфредо.

Ингредиенты:

Паста феттучини – 400 г

Тертый пармезан – 300 г

Сливочное масло – 200 г

Соль – 2 г

Перец – 2 г

Как готовить: