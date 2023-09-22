Феттучини "Альфредо": рецепт пасты, которая покорила Голливуд

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Мария Банько
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Эта паста настолько популярна, что в США есть даже специальный праздник: Национальный день Фетучини "Альфредо". Как это произошло? Рассказываем.

Пасту феттучини – тонкие плоские ленты из теста – начали готовить в Италии довольно давно. Но именно Альфредо Ди Лелио, итальянский шеф-повар, превратил ее приготовление в театрализованное действо: он собственноручно колдовал над пастой у столиков гостей и даже использовал для этого золотые приборы. Его заведение в Риме обожали туристы.

Среди них было много американских звезд. Они приглашали Альфредо Ди Лелио на мастер-классы. Быстро паста распространилась по США, хотя то, как ее сейчас готовят американцы, существенно отличается от оригинала.

Мы попросили Марко Черветти , итальянца, гедониста и бренд-шефа ресторанных проектов Fozzy Group, поделиться настоящим итальянским рецептом пасты Альфредо.

Ингредиенты:

  • Паста феттучини – 400 г
  • Тертый пармезан – 300 г
  • Сливочное масло – 200 г
  • Соль – 2 г
  • Перец – 2 г

Как готовить:

  1. Растопи в сковороде сливочное масло на небольшом огне: масло должно таять очень медленно. Как только растает, очень хорошо поперчи.
  2. Свари пасту феттучини в подсоленной воде.
  3. Когда паста будет al dente, выложи ее в сковороду с топленым маслом. Перемешай. Добавь очень много тертого пармезана: почти столько, сколько пасты. Если паста получается слишком сухая, добавь воду из кастрюли, где варились феттучини. У блюда должна быть приятная кремовая текстура.
  4. При подаче не забудь добавить еще немного пармезана и черного перца: это главные ингредиенты!
Опубликовано: 22 сентября 2023
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