Слоппи Джо: рецепт вкуснейшего антибургера

Никто точно не знает, кто и когда именно придумал, что бургер может быть другим и что он будет потрясающе вкусным, если вместо котлеты положить между булочек огромную порцию фарша. Кто-то ищет источники этой истории в Гаване, а кто-то в Айове. Как бы там ни было, уже в 40-х годах ХХ века "Неряха Джо" (а именно так назвали сэндвич с фаршем) уже появлялся и в кулинарных книжках, и на рекламных постерах. А потом так вообще стали называть места, в которых можно было дешево и вкусно перекусить.
Мы попросили Марко Черветти , гедониста, знатока гастрономии и бренд-шефа ресторанных проектов Fozzy Group, поделиться любимым рецептом этого антибургера.
Ингредиенты:
- Хлеб (булочка для бургеров) – 1 шт.
- Говяжий фарш – 250 г
- Лук – 130 г
- Кетчуп – 60 г
- Горчица в зернах – 15 г
- Томаты в собственном соке – 90 г
- Вустерский соус – 50 г
- Специи: черный перец, молотая зора, острый чили, паприка сладкая, паприка копченая, сухой чеснок, сухой лук, соль
- Оливковое масло – 30 г
- Сыр – по желанию
Как готовить:
- Нарежь лук полукольцами и обжарь до той стадии, когда он станет полупрозрачным и мягким.
- Добавь к луку говяжий фарш и хорошо перемешай. Добавь кетчуп, горчицу, немного томатов в собственном соке, Вустерский соус и все специи. Перемешай и туши на низком огне, пока не испарится вся жидкость.
- Подготовь булочки для Sloppy Joe: для этого разрежь их пополам вдоль и вынь посередине мякоть. Обжарь булочки с внутренней стороны на оливковом масле.
- Осталось собрать сэндвич: в ямки в булочках выложи подготовленный фарш, посыпь тертым сыром и ешь с удовольствием.