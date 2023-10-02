Слоппи Джо: рецепт вкуснейшего антибургера

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Мария Банько
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Никто точно не знает, кто и когда именно придумал, что бургер может быть другим и что он будет потрясающе вкусным, если вместо котлеты положить между булочек огромную порцию фарша. Кто-то ищет источники этой истории в Гаване, а кто-то в Айове. Как бы там ни было, уже в 40-х годах ХХ века "Неряха Джо" (а именно так назвали сэндвич с фаршем) уже появлялся и в кулинарных книжках, и на рекламных постерах. А потом так вообще стали называть места, в которых можно было дешево и вкусно перекусить.

Мы попросили Марко Черветти , гедониста, знатока гастрономии и бренд-шефа ресторанных проектов Fozzy Group, поделиться любимым рецептом этого антибургера.

Ингредиенты:

  • Хлеб (булочка для бургеров) – 1 шт.
  • Говяжий фарш – 250 г
  • Лук – 130 г
  • Кетчуп – 60 г
  • Горчица в зернах – 15 г
  • Томаты в собственном соке – 90 г
  • Вустерский соус – 50 г
  • Специи: черный перец, молотая зора, острый чили, паприка сладкая, паприка копченая, сухой чеснок, сухой лук, соль
  • Оливковое масло – 30 г
  • Сыр – по желанию

Как готовить:

  1. Нарежь лук полукольцами и обжарь до той стадии, когда он станет полупрозрачным и мягким.
  2. Добавь к луку говяжий фарш и хорошо перемешай. Добавь кетчуп, горчицу, немного томатов в собственном соке, Вустерский соус и все специи. Перемешай и туши на низком огне, пока не испарится вся жидкость.
  3. Подготовь булочки для Sloppy Joe: для этого разрежь их пополам вдоль и вынь посередине мякоть. Обжарь булочки с внутренней стороны на оливковом масле.
  4. Осталось собрать сэндвич: в ямки в булочках выложи подготовленный фарш, посыпь тертым сыром и ешь с удовольствием.

Опубликовано: 02 октября 2023
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