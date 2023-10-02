Слоппи Джо: рецепт вкуснейшего антибургера

Никто точно не знает, кто и когда именно придумал, что бургер может быть другим и что он будет потрясающе вкусным, если вместо котлеты положить между булочек огромную порцию фарша. Кто-то ищет источники этой истории в Гаване, а кто-то в Айове. Как бы там ни было, уже в 40-х годах ХХ века "Неряха Джо" (а именно так назвали сэндвич с фаршем) уже появлялся и в кулинарных книжках, и на рекламных постерах. А потом так вообще стали называть места, в которых можно было дешево и вкусно перекусить.



Мы попросили Марко Черветти , гедониста, знатока гастрономии и бренд-шефа ресторанных проектов Fozzy Group, поделиться любимым рецептом этого антибургера.

Ингредиенты:

Хлеб (булочка для бургеров) – 1 шт.

Говяжий фарш – 250 г

Лук – 130 г

Кетчуп – 60 г

Горчица в зернах – 15 г

Томаты в собственном соке – 90 г

Вустерский соус – 50 г

Специи: черный перец, молотая зора, острый чили, паприка сладкая, паприка копченая, сухой чеснок, сухой лук, соль

Оливковое масло – 30 г

Сыр – по желанию

Как готовить: