На Золотых воротах открылся новый «Биляш, пончик, шаурма»

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Наталия Габрух
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На Золотых воротах заработало новое заведение от «Семьи ресторанов Дмитрия Борисова» – «Биляш, пончик, шаурма».

Об этом сообщает The Village. Украина.

Заведение предлагает уже стандартное меню из: беляшей, пончиков и шаурмы. Также там готовят бургеры и хот-доги от Dogs&Burgers.

Это уже четвертое заведение, открытое после полномасштабного вторжения. Оно рассчитано на 60 гостей.

Ранее в этом помещении работала пиццерия Station и рыбный ресторан «Пена».

Цены: шаурма – от 99 грн, бургеры – от 99 грн, пончики – от 29 грн, жареный картофель – 89 грн, сидр – 39 грн.

Адрес: улица Ярославов Вал, 30/18

Режим работы: 09:00-22:00 (будние), 09:00-23:00 (выходные)

Опубликовано: 07 октября 2023
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