Шакшука: как приготовить популярный завтрак

Чтобы позавтракать вкусной пряной и душистой шакшукой, не обязательно идти в городское кафе. Ее можно приготовить дома. Это не так сложно, как может показаться. Одним из вариантов шакшуки поделился Марко Черветти, путешественник и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group.
Если ты готовишь соус харисса собственноручно, возьми для него:
Нарежь лук полукольцами, сладкий перец – соломкой, а помидоры – тоненькими ломтиками. Обжарь лук на оливковом масле, добавь перец. Когда перец станет мягким, добавь помидоры.
В сковороду добавь томатный соус, паприку, черный перец и соль, а также мелко нарезанный зеленый лук и петрушку.
Добавь несколько чайных ложек соуса харисса и перемешай. Добавь немного воды и попробуй: должно быть пряно, горячо, остро.
Переложи смесь в форму для запекания и вбей в нее яйца. Запекай около 5 минут. Готовое блюдо ешь с хрустящим хлебом или питой.
Лайфхак: соус харисса можно приготовить своими руками. Для этого возьми чили, отрежь плодоножку, достань семена и замочи на час чили в воде, чтобы излишняя острота вышла. Перебей чили в блендере вместе с чесноком. Добавь свежую кинзу или петрушку, кориандр, зиру, оливковое масло и соль. Перебей все в пюре. Харисса готова.