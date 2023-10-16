Шакшука: как приготовить популярный завтрак

8
Мария Банько
share share

Чтобы позавтракать вкусной пряной и душистой шакшукой, не обязательно идти в городское кафе. Ее можно приготовить дома. Это не так сложно, как может показаться. Одним из вариантов шакшуки поделился Марко Черветти, путешественник и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group.

Ингредиенты:

  • Лук – 150 г
  • Болгарский перец – 1 шт
  • Помидор – 180 г
  • Зеленый лук – 20 г
  • Петрушка – 20 г
  • Томатный соус (перебитые блендером консервированные томаты) – 180 г
  • Паприка – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • Соус харисса – 2 чайные ложки (или на твой вкус, регулируй остроту)
  • Вода – 250 г
  • Яйца – 4 шт
  • Оливковое масло – 20 г

Если ты готовишь соус харисса собственноручно, возьми для него:

  • Перец чили – 250 г
  • Чеснок – 10 шт
  • Оливковое масло – 200 г
  • Зира и кориандр – по вкусу
  • Кинза или петрушка – 4 г
  • Соль – по вкусу

Как готовить:

  1. Нарежь лук полукольцами, сладкий перец – соломкой, а помидоры – тоненькими ломтиками. Обжарь лук на оливковом масле, добавь перец. Когда перец станет мягким, добавь помидоры.

  2. В сковороду добавь томатный соус, паприку, черный перец и соль, а также мелко нарезанный зеленый лук и петрушку.

  3. Добавь несколько чайных ложек соуса харисса и перемешай. Добавь немного воды и попробуй: должно быть пряно, горячо, остро.

  4. Переложи смесь в форму для запекания и вбей в нее яйца. Запекай около 5 минут. Готовое блюдо ешь с хрустящим хлебом или питой.

Лайфхак: соус харисса можно приготовить своими руками. Для этого возьми чили, отрежь плодоножку, достань семена и замочи на час чили в воде, чтобы излишняя острота вышла. Перебей чили в блендере вместе с чесноком. Добавь свежую кинзу или петрушку, кориандр, зиру, оливковое масло и соль. Перебей все в пюре. Харисса готова.

Опубликовано: 16 октября 2023
share share
В Украине зарегистрировали индустриальный парк, где будут перерабатывать коноплю В Украине зарегистрировали индустриальный парк, где будут перерабатывать коноплю На Крещатике незаконно разбирают дом 1880 года На Крещатике незаконно разбирают дом 1880 года Ирландский паб «О’Коннорс» возле Контрактовой закрылся. На его месте заработал Bunny Pub Ирландский паб «О’Коннорс» возле Контрактовой закрылся. На его месте заработал Bunny Pub Графики отключения электроэнергии: где дольше всего может не быть света Графики отключения электроэнергии: где дольше всего может не быть света На Львовщине на деньги немецкого инвестора реставрируют дворец Гредлев На Львовщине на деньги немецкого инвестора реставрируют дворец Гредлев В сентябре украинцы открыли рекордное количество ФЛПов: в каких сферах больше всего В сентябре украинцы открыли рекордное количество ФЛПов: в каких сферах больше всего Мастерские киевских художников «БЖ-АРТ» могут отключить от электроэнергии Мастерские киевских художников «БЖ-АРТ» могут отключить от электроэнергии В центре Киева демонтировали витражные двери одной из старейших аптек В центре Киева демонтировали витражные двери одной из старейших аптек
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.