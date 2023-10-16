Шакшука: как приготовить популярный завтрак

Чтобы позавтракать вкусной пряной и душистой шакшукой, не обязательно идти в городское кафе. Ее можно приготовить дома. Это не так сложно, как может показаться. Одним из вариантов шакшуки поделился Марко Черветти, путешественник и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group.

Ингредиенты:

Лук – 150 г

Болгарский перец – 1 шт

Помидор – 180 г

Зеленый лук – 20 г

Петрушка – 20 г

Томатный соус (перебитые блендером консервированные томаты) – 180 г

Паприка – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Соус харисса – 2 чайные ложки (или на твой вкус, регулируй остроту)

Вода – 250 г

Яйца – 4 шт

Оливковое масло – 20 г

Если ты готовишь соус харисса собственноручно, возьми для него:

Перец чили – 250 г

Чеснок – 10 шт

Оливковое масло – 200 г

Зира и кориандр – по вкусу

Кинза или петрушка – 4 г

Соль – по вкусу

Как готовить:

Нарежь лук полукольцами, сладкий перец – соломкой, а помидоры – тоненькими ломтиками. Обжарь лук на оливковом масле, добавь перец. Когда перец станет мягким, добавь помидоры. В сковороду добавь томатный соус, паприку, черный перец и соль, а также мелко нарезанный зеленый лук и петрушку. Добавь несколько чайных ложек соуса харисса и перемешай. Добавь немного воды и попробуй: должно быть пряно, горячо, остро. Переложи смесь в форму для запекания и вбей в нее яйца. Запекай около 5 минут. Готовое блюдо ешь с хрустящим хлебом или питой.

Лайфхак: соус харисса можно приготовить своими руками. Для этого возьми чили, отрежь плодоножку, достань семена и замочи на час чили в воде, чтобы излишняя острота вышла. Перебей чили в блендере вместе с чесноком. Добавь свежую кинзу или петрушку, кориандр, зиру, оливковое масло и соль. Перебей все в пюре. Харисса готова.