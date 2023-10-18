Как приготовить брюссельскую капусту, чтобы было вкусно

Брюссельская капуста – чрезвычайно полезный продукт. К сожалению, часто его не покупают просто потому, что не знают, как его приготовить вкусно. Срочно исправляем эту ситуацию. Для этого мы попросили Марко Черветти, бренд-шефа ресторанных проектов Fpzzy Group, поделиться рецептом восхитительного осеннего блюда: гратена из брюссельской капусты.

В горячей сковороде осторожно растопи сливочное масло. Добавь муку и быстро перемешай. Понемногу доливай к этой основе молоко и тщательно размешивай. Посоли. Когда соус загустеет, добавь мускатный орех и перемешай еще раз. Бешамель готов: главный секрет соуса в том, что его нужно постоянно помешивать во время приготовления.

В кипящую соленую воду вкинь брюссельскую капусту и подержи в кипятке минут 8-10. Достань, сцеди жидкость и дай капусте остыть.

Добавь к капусте порезанную петрушку и оливковое масло, перемешай.