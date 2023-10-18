Как приготовить брюссельскую капусту, чтобы было вкусно

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Мария Банько
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Брюссельская капуста – чрезвычайно полезный продукт. К сожалению, часто его не покупают просто потому, что не знают, как его приготовить вкусно. Срочно исправляем эту ситуацию. Для этого мы попросили Марко Черветти, бренд-шефа ресторанных проектов Fpzzy Group, поделиться рецептом восхитительного осеннего блюда: гратена из брюссельской капусты.

Ингредиенты:

  • Брюссельская капуста – 500 г
  • Соль – по вкусу
  • Сыр Чеддер – 120 г
  • Оливковое масло – 10 г
  • Петрушка – 5 г
  • Панировочные сухари – 3 г

    Для соуса Бешамель
  • Сливочное масло – 70 г
  • Мука – 50 г
  • Мускатный орех – 0,5 г
  • Соль – по вкусу
  • Молоко – 250 г

Как готовить:

  1. В горячей сковороде осторожно растопи сливочное масло. Добавь муку и быстро перемешай. Понемногу доливай к этой основе молоко и тщательно размешивай. Посоли. Когда соус загустеет, добавь мускатный орех и перемешай еще раз. Бешамель готов: главный секрет соуса в том, что его нужно постоянно помешивать во время приготовления.

  2. В кипящую соленую воду вкинь брюссельскую капусту и подержи в кипятке минут 8-10. Достань, сцеди жидкость и дай капусте остыть.

  3. Добавь к капусте порезанную петрушку и оливковое масло, перемешай.

  4. В форму для запекания выложи капусту одним слоем, натертый сыр и соус бешамель сверху. Повторите эту последовательность несколько раз в зависимости от размера формы. Присыпь все панировочными сухарями и отправь запекаться на 25-30 минут при температуре 180° минут на 25-30. Готово!

Опубликовано: 18 октября 2023
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