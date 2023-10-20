Сицилисская капоната: овощное рагу, в которое ты влюбишься

Сицилийская капоната – попытка воспроизвести летнее тепло посреди осени. Бери как можно больше овощей, а Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, расскажет, как их приготовить вкуснее всего.
Ингредиенты:
- Баклажан – 400 г
- Томаты черри – 100 г
- Чеснок – 3 больших зубчика
- Репчатый лук – 130 г
- Стебель сельдерея – 180 г
- Перец чили – 20 г
- Томатный соус – 70 г
- Оливки – 150 г
- Бутоны каперсов – 50 г
- Кедровый орех – 25 г
- Оливковое масло – 100 г
- Белый винный уксус – 30 г
- Свежий базилик – 30 г
- Соль, сахар – по вкусу
Как готовить:
- Нарежь баклажаны кубиками и обжарь в большом количестве масла, как во фритюре. Обжаренные баклажаны отложи в отдельную глубокую тарелку.
- Нарежь лук, чеснок, сельдерей кубиками одинакового размера и обжарь: сначала добавь на сковороду чеснок, чуть позже лук, затем сельдерей. При желании можно добавить немного чили.
- В сковороду добавь немного томатного соуса, каперсы и оливки. Выложи туда же обжаренные баклажаны. Посоли немного и перемешай.
- Добавьте к блюду кедровые орешки и порезанные томаты черри. Добавь сахар, протуши все, влей винный уксус, перемешай и оставь тушиться до готовности.
- К готовому блюду добавь листья базилика и укрась все несколькими каплями оливкового масла.