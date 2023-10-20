Сицилисская капоната: овощное рагу, в которое ты влюбишься

344
Мария Банько
share share

Сицилийская капоната – попытка воспроизвести летнее тепло посреди осени. Бери как можно больше овощей, а Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, расскажет, как их приготовить вкуснее всего.

Ингредиенты:

  • Баклажан – 400 г
  • Томаты черри – 100 г
  • Чеснок – 3 больших зубчика
  • Репчатый лук – 130 г
  • Стебель сельдерея – 180 г
  • Перец чили – 20 г
  • Томатный соус – 70 г
  • Оливки – 150 г
  • Бутоны каперсов – 50 г
  • Кедровый орех – 25 г
  • Оливковое масло – 100 г
  • Белый винный уксус – 30 г
  • Свежий базилик – 30 г
  • Соль, сахар – по вкусу

Как готовить:

  1. Нарежь баклажаны кубиками и обжарь в большом количестве масла, как во фритюре. Обжаренные баклажаны отложи в отдельную глубокую тарелку.
  2. Нарежь лук, чеснок, сельдерей кубиками одинакового размера и обжарь: сначала добавь на сковороду чеснок, чуть позже лук, затем сельдерей. При желании можно добавить немного чили.
  3. В сковороду добавь немного томатного соуса, каперсы и оливки. Выложи туда же обжаренные баклажаны. Посоли немного и перемешай.
  4. Добавьте к блюду кедровые орешки и порезанные томаты черри. Добавь сахар, протуши все, влей винный уксус, перемешай и оставь тушиться до готовности.
  5. К готовому блюду добавь листья базилика и укрась все несколькими каплями оливкового масла.

Опубликовано: 20 октября 2023
share share
Какой фирмы выбрать варочную поверхность — рейтинг производителей Какой фирмы выбрать варочную поверхность — рейтинг производителей На Шулявке обустроили временный наземный переход: активисты призывают сделать его постоянным На Шулявке обустроили временный наземный переход: активисты призывают сделать его постоянным Причалы и дамбы на Оболони вернут в собственность Киева Причалы и дамбы на Оболони вернут в собственность Киева Запустили сайт "Железные укрытия", где можно следить за восстановлением укрытий по всей Украине. Запустили сайт "Железные укрытия", где можно следить за восстановлением укрытий по всей Украине. Полиция открыла уголовное производство из-за разрушения 100-летней лесопилки Снежко Полиция открыла уголовное производство из-за разрушения 100-летней лесопилки Снежко Несмотря на предписания, на Крещатике продолжают разбирать историческое здание 1880 года Несмотря на предписания, на Крещатике продолжают разбирать историческое здание 1880 года В центре Варшавы открылся первый Milky Bar В центре Варшавы открылся первый Milky Bar В приложении «Дія» появилась карта Пунктов несокрушимости В приложении «Дія» появилась карта Пунктов несокрушимости
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.