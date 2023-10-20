Сицилисская капоната: овощное рагу, в которое ты влюбишься

Сицилийская капоната – попытка воспроизвести летнее тепло посреди осени. Бери как можно больше овощей, а Марко Черветти, бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, расскажет, как их приготовить вкуснее всего.

Ингредиенты:

Баклажан – 400 г

Томаты черри – 100 г

Чеснок – 3 больших зубчика

Репчатый лук – 130 г

Стебель сельдерея – 180 г

Перец чили – 20 г

Томатный соус – 70 г

Оливки – 150 г

Бутоны каперсов – 50 г

Кедровый орех – 25 г

Оливковое масло – 100 г

Белый винный уксус – 30 г

Свежий базилик – 30 г

Соль, сахар – по вкусу

Как готовить: