Сладкий Бейлиз: культура подачи и распития

Baileys — сладкий ирландский ликер, который начали производить сравнительно недавно — примерно с 1974 года. Это алкоголь с нежным сливочным вкусом крепостью 17%. Чтобы получить его, в процессе производства смешивают сливки и отфильтрованный виски.

В него также добавляют растительные масла, ваниль, карамель и какао. Консерванты категорически запрещены. Под этим же брендом производитель предлагает кофейный, шоколадный и мятный варианты.

Когда и как лучше подавать

Если вы решили попробовать ирландский ликер, следует знать, в каких случаях он уместен. Нежный сливочный алкоголь Baileys подают как дижестив — то есть после основной трапезы.

Пить напиток желательно при температуре от +5° до + 25°. Посуду для алкоголя подбирают в зависимости от метода распития. Если предполагается, что Бейлиз будет подан в теплом виде, то можно выбрать небольшие рюмки объемом 50 мл. Если ликер хочется употребить со льдом, понадобятся бокалы большего объема.

Чем закусить

Традиционно сливочный алкоголь уже считают как бы десертом. Но если очень хочется чем-то побаловать себя дополнительно, к напитку можно подать сладости. Идеально подойдут:

шоколадные десерты;

тирамису;

мороженое;

бисквитные и сливочные угощения;

зефир;

клубника, бананы;

любые виды печенья.

Какими способами можно пить Baileys

Традиционно ликер пьют комнатной температуры из небольших рюмок на тонкой ножке. В таком состоянии напиток полноценно раскрывает свой вкус и аромат. Те, кто хотят приглушить сладость сливочного алкоголя, могут добавить в большой бокал несколько кубиков колотого льда. При снижении температуры Бейлиз теряет интенсивную сладость.

Есть гурманы, которые могут смешивать сливочный алкоголь с другими напитками. Например, добавляют молоко, которое может сделать вкус более интересным.

Экстремалы могут смешивать ликер с джином или водкой. Но необходимо использовать те виды крепкого алкоголя, которые не имеют выраженного интенсивного вкуса.

Еще одна популярная комбинация — кофе и Бейлиз. Можно добавить его в горячий шоколад, какао или молочный коктейль. Для ценителей кулинарного искусства подойдут и такие варианты: полить сливочным ликером порцию белого мороженого или добавить алкогольный напиток в тесто для приготовления шоколадных маффинов.

Если напиток подают в чистом виде, можно дополнительно украсить его тертым шоколадом или какао. Не стоит разбавлять купленный в маркете алкогольных штук MAUDAU ликер соком, газировкой и другими подобными напитками.

Обратите внимание, что популярный напиток не терпит тяжелых закусок. Но если речь идет о неформальной вечеринке, просто учитывайте пожелания всех приглашенных и тщательно продумывайте меню. Как вариант, можно предложить нежирное мясо в сливочном соусе.