От уличной до кошерной: Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Днепра

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Наталия Габрух
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Ресторатор Миша Кацурин и ведущий Антон Птушкин выпустили новый эпизод своего гастрономического шоу, посвященный еде Днепра.

В выпуске Кацурин и Птушкин, в частности, рассказывают о стритфуде Днепра – где поесть самые вкусные чебуреки, кебаб и бурум.

Также с часового эпизода можно узнать больше о еде казаков, как готовят мацу, какой по вкусу биск из раков, рецепт вкуснейшего шашлыка и что такое кашрут.

Также Птушкин и Кацурин попробовали азербайджанский плов в лаваше, фисташковый торт с петриковской росписью, шакшуку и кулеш. А легендарный закрытый ресторан «Мыши Бляхера» открыли специально для них на один день. Там Миша Кацурин попробовал копченый костный мозг.


Ранее мы писали о новом видеогиде едой Польши от Миши Кацурина.

Опубликовано: 01 ноября 2023
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