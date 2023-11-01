От уличной до кошерной: Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Днепра

Ресторатор Миша Кацурин и ведущий Антон Птушкин выпустили новый эпизод своего гастрономического шоу, посвященный еде Днепра.

В выпуске Кацурин и Птушкин, в частности, рассказывают о стритфуде Днепра – где поесть самые вкусные чебуреки, кебаб и бурум.

Также с часового эпизода можно узнать больше о еде казаков, как готовят мацу, какой по вкусу биск из раков, рецепт вкуснейшего шашлыка и что такое кашрут.

Также Птушкин и Кацурин попробовали азербайджанский плов в лаваше, фисташковый торт с петриковской росписью, шакшуку и кулеш. А легендарный закрытый ресторан «Мыши Бляхера» открыли специально для них на один день. Там Миша Кацурин попробовал копченый костный мозг.