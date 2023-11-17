Еда будущего: напитки с каннабисом вместо Red Bull и выращивание мяса в космосе

Как человечество собирается выращивать мясо в космосе? Какие продукты будут наиболее трендовыми в 2024 году? Но зачем создали молоко для здорового старика? В новой рубрике Еда будущего мы вместе с изданием NEWFOOD рассказываем о главных трендах и новостях в сфере foodtech.

Тренды

Молодежь переходит с энергетиков на расслабляющие напитки с каннабисом и ромашкой . Рассказываем , о том, почему тренд на энергетики меняется на противоположный. Вместо условной банки Red Bull потребители все чаще ищут «антиенергетики».

Нидерландская компания создала инновационное молоко для здорового старения . Первыми новыми рецептурами попробуют в Китае. Сейчас там проживает четверть миллиарда человек старше 60 лет. Именно среди этой группы растет осознание важности питания для здорового старения.

Два европейских проекта выяснили, как выращивать мясо в космосе . Культивированное мясо – еще одна мощная инновация на рынке еды. Есть ли перспективы для астронавтов лакомиться лабораторной свининой в открытом космосе – читайте здесь . Кстати, вопрос еды существенно ограничивает пребывание людей вне Земли. В настоящее время упакованные пищевые продукты могут храниться не более двух лет.

В 2024 году топ-трендом будет гречка, растительные морепродукты и кофе с грибами . Бакалейный ритейлер Whole Foods Market уже 9-лет подряд выясняет тренды, которые будут драйвировать рынок еды. Украинцы, ежегодно скупающие гречку, возглавляют тренд, потому что мировой спрос на эту культуру растет. Ее начинают ценить из-за высокого содержания белка и клетчатки. Гречка не содержит глютена и поддерживает здоровье почвы. Больше – здесь .

Новости

Стартап получил 3 млн евро на создание грудного молока из клеток молочных желез . Немного наук попу. Французский стартап Numi научился производить грудное молоко, используя выращенные в лаборатории клеток молочной железы. В компании отмечают, что «строго имитируют процесс, происходящий в организмах женщин». Теперь Nūmi привлекла миллионные инвестиции, чтобы расширить свои исследования и привлечь больше ученых для создания лучшей еды для младенцев.

Украинцы варят пиво с ароматом свежеиспеченного хлеба и выдерживают дикий саур в дубовых бочках . Украинские крафтовые пивоварни снова выпускают уникальные новинки . Пивоварня «Цыпа» вместе с ноябрьскими холодами предложила кислый, сухой и просто «дикий» саур. Его выдерживают в течение года в дубовых бочках. Пивоварня «Правда», в свою очередь, презентовала сразу четыре эксклюзивных сорта пива, сваренных в мощных коллаборациях.

На полках супермаркетов появляется черная и красная икра из водорослей . Продукты имеют тонкий морской аромат с солеными сложными рыбными нотами, и прямо тают во рту, уверяет производитель. Веганскую икру производят из морских водорослей с добавлением альгината натрия, агар-агара, подсолнечного масла, специй, молочной кислоты и стабилизатора.

Сладости военного времени. Кондитерская создает конфеты в виде арматуры и противотанковых ежей . Сеть кондитерских Honey, которая началась в 2014 году из одного маленького заведения на Подоле, выпускает конфеты в виде противотанковых ежей, арматуры и петуха, уцелевшего в разбомбленном доме в Бородянке. Здесь подробно.

Финны тестируют пиво и водку из воздуха. Производство стартует в следующем году . Финский стартап Aircohol разработал технологию, позволяющую использовать уловленный углерод (СО2) в качестве сырья для производства алкоголя. Первое пиво и водка из воздуха уже на этапе тестирования, а промышленное производство планируется на 2024 год .

Стартап запускает растительную фуа-гра с кешью и кокосовым маслом . Французский растительный бренд Aberyne запускает к рождественским праздникам веганскую фуа-игра Foi Green . Продукт изготовлен из орехов кешью, масла какао и кокосового масла. Кстати, новый формат известного блюда поддержал местный шеф-повар, получивший три звезды Мишлена.

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