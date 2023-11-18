Осенний салат по рецепту от Марко Черветти

Марко Черветти, гедонист, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, делится рецептом простого, но очень вкусного и полезного салата из овощей.
Ингредиенты:
- Сельдерей – 1 шт.
- Свекла – 1 шт.
- Батат – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Семена тыквы – 50 г
- Семена льна – 50 г
- Соль, перец
- Тыквенное масло (или другое на выбор) – 30 мл
Как готовить:
- Разогрей духовку до 120 градусов.
Лайфхак Марко: медленное запекание при низкой температуре сохранит вкус и полезные свойства овощей и сделает их консистенцию идеальной для дальнейшего использования.
- Овощи тщательно вымой, выложи в форму для запекания, поставь в печь на два часа.
- Сними с корнеплодов шкурку, порежь большими кусками, переложи в миску. Добавь семена, посоли и приправь перцем, полей маслом.
- Выложи салат на тарелку, посыпь семенами