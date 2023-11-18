Осенний салат по рецепту от Марко Черветти

18
Мария Банько
share share

Марко Черветти, гедонист, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, делится рецептом простого, но очень вкусного и полезного салата из овощей.

Ингредиенты:

  • Сельдерей – 1 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Батат – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Картофель – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Семена тыквы – 50 г
  • Семена льна – 50 г
  • Соль, перец
  • Тыквенное масло (или другое на выбор) – 30 мл

Как готовить:

  1. Разогрей духовку до 120 градусов.

    Лайфхак Марко: медленное запекание при низкой температуре сохранит вкус и полезные свойства овощей и сделает их консистенцию идеальной для дальнейшего использования.
  2. Овощи тщательно вымой, выложи в форму для запекания, поставь в печь на два часа.
  3. Сними с корнеплодов шкурку, порежь большими кусками, переложи в миску. Добавь семена, посоли и приправь перцем, полей маслом.
  4. Выложи салат на тарелку, посыпь семенами

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 18 ноября 2023
share share
7 причин поехать в Квасы прямо сейчас 7 причин поехать в Квасы прямо сейчас Самое интересное за неделю: История киевского городского виноделия и маршрут Отрадным Самое интересное за неделю: История киевского городского виноделия и маршрут Отрадным На Подоле вместо реставрации памятник архитектуры завесили баннером На Подоле вместо реставрации памятник архитектуры завесили баннером Кофейню Grky открыли на Ярославовом Валу Кофейню Grky открыли на Ярославовом Валу Украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» выйдет на Netflix Украинский мультфильм «Мавка. Лесная песня» выйдет на Netflix Во Львове открылся крупнейший центр современного искусства Jam Factory Art Center Во Львове открылся крупнейший центр современного искусства Jam Factory Art Center Во Львове уничтожили еще одно мозаичное панно Во Львове уничтожили еще одно мозаичное панно Чилийское вино, чили кон карне и удивительные города Чили: планы на вечер Чилийское вино, чили кон карне и удивительные города Чили: планы на вечер
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.