Осенний салат по рецепту от Марко Черветти

Марко Черветти, гедонист, итальянец и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, делится рецептом простого, но очень вкусного и полезного салата из овощей.

Ингредиенты:

Сельдерей – 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Батат – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Семена тыквы – 50 г

Семена льна – 50 г

Соль, перец

Тыквенное масло (или другое на выбор) – 30 мл

Как готовить: