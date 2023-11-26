15 адвент-календарей украинских производителей: сладости, косметика, книги и развлечения

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Мария Банько
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Сладости ручной работы, косметические средства, посвященные разным уголкам Украины, коллекция книг и даже конструкторы в стиле Вселенной Гарри Поттера. В этом году украинские компании создали множество интересных адвент-календарей. Подготовили подборку тех, на которые точно следует обратить внимание.

Сладости

Адвент-календарь "Моменты магии" от Spell

Набор конфет с бельгийским шоколадом. В ячейках коробки с золотой отделкой – снежинка из молочного шоколада с цитрусовым ароматом и измельченными орехами, 11 авторских конфет с сырами пармезан и дорблю, а также с фруктами и алкоголем, а еще открытка-иллюстрация с пейзажем вечернего Подола.

Цена: 399 гривен

Адвент-календарь Bob Snail

В ассортименте ТМ "Улитка Боб" - два рождественских набора с коллекционными игрушками и натуральными фруктовыми и фруктово-ягодными сладостями без сахара. В наборах представлены конфеты и мармелад разных вкусов на основе яблока и манго.

Цена: 472 гривны

Адвент-календарь от Honey

В этом году киевская кондитерская Honey представит свой рождественский календарь впервые. Он рассчитан на 19 дней – от Дня Святого Николая 6 декабря до Рождества, и содержит 16 бестселлеров Honey, новую праздничную свечу и два уникальных новых продукта, которые можно попробовать только в адвент-календаре.

Заказать календарь можно уже сейчас, а получить или забрать самостоятельно – с 26 ноября.

Цена: 3100 гривен

Адвент-календарь "Шоколадные рождественские мишки" от "Сільпо"

Для рождественского набора "Сільпо" кондитеры разработали конфеты из четырех видов шоколада с 24 уникальными вкусами, ни один из которых не повторится. Для каждого шоколадного мишки есть QR-код, отсканировав который, можно узнать о праздничных традициях.

Цена: 299 гривен

Адвент-календарь от "Львовской мастерской шоколада"

Рождественский набор в виде книги остоит из 14 шоколадных конфет с орехами и клюквой, фигурки из молочного шоколада "Сказочная елка" и семи открыток с колядками.

Цена: скоро откроется продажа, цену можно проверить на сайте .

Адвент-календарь про Украину

Набор с 25 окошками (24 области Украины и Крым), в каждом из которых можно найти шоколадный сюрприз.

Ціна: 690 гривен

Адвент-календарь "Дракончики" от Shokolife

Харьковский производитель подарков из шоколада подготовил к Рождественским праздникам набор на 32 дня – с 1 декабря по 1 января. Это настоящий деревянный домик с окошками, на которых изображены дракончики, ведь следующий год будет годом Дракона. Внутри – интересные праздничные задания и шоколад, на выбор молочный или черный.

Цена: 790 гривен

Уход за собой

Адвент-календарь от Mr.SCRUBBER

Украинский бренд натуральной косметики уже несколько лет выпускает свои адвент-календари, исключением стал лишь 2022-й. В этом году Mr.SCRUBBER предлагает два варианта рождественских наборов.

Адвент-календарь "Удивительная Украина" из 25-ти коробочек по количеству регионов Украины. Для всех регионов было разработано особое косметическое средство с характерным или известным продуктом или ароматом, например, кофейный скраб для тела из "Львовского кофе" или гель для душа с ароматом херсонских арбузов.

Цена: 2499 гривен

Набор Cosmogram в премиальной дизайнерской упаковке в виде куба, разрисованного под звездное небо, состоит из 24 коробочек, содержащих лучшие продукты бренда для лица, тела и волос. Семнадцать из них – эксклюзивные, большинство средств полноразмерные. Также в наборе есть ароматическая свеча и блокнот.

Цена: 3749 гривен

Адвент-календарь 12 Days Of Holidays от Merma de

Украинский косметический бренд предлагает к Рождеству набор из 12 продуктов. В коробке праздничного ярко-зеленого цвета – гидрогелевые патчи, производство которых Mermade наладил в Украине одним из первых, средства по уходу за кожей лица, телом и волосами. В наборе также увлажняющий бальзам для губ.

Цена: 1599 гривен

Адвент-календарь Inside of beauty от Hollyskin

К Рождеству украинский производитель инновационной косметики Hollyskin подготовил коллекцию из 12 лучших уникальных продуктов, каждый из которых упакован в коробочку с золотым тиснением. В адвент-календарь вошли продукты по уходу за кожей лица и вокруг глаз, руками и волосами. В частности, есть смягчающий крем для лица с муцином улитки, шелк для волос с кератином и кислотами или локальное средство от прыщей и покраснений.

Цена: 1992 гривен

Книги, игры и декор

Адвент-календарь Гарри Поттер от Ugears

Ugears - украинская компания с собственным производством, разрабатывающая и выпускающая уникальные механические 3Д-пазлы из фанеры, ее рождественский набор будет интересен любителям механики и, конечно, персонажа, созданного Дж. К. Роулинг.
В каждом из 24 окошек календаря спрятаны деревянные детали, из которых собираются фигурки персонажей или магических предметов из вселенной Гарри Поттера. Каждая модель является подвижной и учит основным принципам механики. Готовыми фигурками можно играть или украсить ими елку.

Цена : 2400 гривен

Адвент-календарь "Моя праздничная библиотека"

Рождественский подарок для детей от издательства "Каламар". Он выполнен в виде книги-коробки, внутри которой спрятана комната с книжным шкафом. Праздничная библиотека рассчитана на целый месяц и состоит из 31 книги, среди которых лучшие украинские и зарубежные сказки. Книги ребенок будет собирать самостоятельно или с помощью родителей. Также в наборе есть игрушка-конек, елка и праздничные наклейки.

Цена: 1300 гривен

Адвент-календарь от Ranok-creative

Рождественский набор для творчества издательства “Утро” также рассчитан на весь декабрь. Он выглядит домом и предлагает развлечения на каждый день декабря: игры, стихи и загадки. Задания варьируются от совсем лёгких до более сложных. Ребенок сможет собственноручно создать украшения и подарки или написать письмо Святому Николаю и даже погадать.

Цена: 600 гривен

Адвент-календарь от "Зробив тато"

Адвент-календарь от львовской мастерской и интернет-магазина изделий из дерева "Сделал папа" - это отличная возможность пофантазировать, проявить творческие способности и просто провести время, ведь наполнять его подарками можно по собственному вкусу и усмотрению.

Адвент-календарь изготовлен из МДФ и покрыт экологической акриловой краской, безопасной для детей. Он имеет 31 ящик и яркие наклейки с номером дня.

Цена: 1900 гривен

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Опубликовано: 26 ноября 2023
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