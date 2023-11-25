Цацики: греческая закуска за 5 минут

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Мария Банько
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Цацики – это и соус, и закуска. Отлично сочетается со свежеиспеченным хлебом, овощами и з гиросом. А еще ее можно приготовить буквально через несколько минут.
Марко Черветти , бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как это сделать дома.

Ингредиенты:

  • Греческий йогурт – 150 г
  • Огурцы – 0,4 г
  • Чеснок – 2 больших зубчика
  • Винный уксус – 10 мл
  • Орегано – 0,5 г
  • Оливковое масло – 15 г
  • Соль – по вкусу
  • Оливки – 60 г (по желанию)

Как готовить:

  1. Натри огурцы на терке. Сожми руками и выжми лишнюю жидкость.
  2. Раздави и измельчи ножом чеснок. Перемешай чеснок с огурцами, добавь немного уксуса и снова перемешай.
  3. Добавь греческий йогурт, оливковое масло, орегано, посоли и перемешай. Все! Готово!
  4. Выложи в пиалу, по желанию укрась оливками и каплями оливкового масла.

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Опубликовано: 25 ноября 2023
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