Цацики: греческая закуска за 5 минут

Цацики – это и соус, и закуска. Отлично сочетается со свежеиспеченным хлебом, овощами и з гиросом. А еще ее можно приготовить буквально через несколько минут.

Марко Черветти , бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как это сделать дома.

Ингредиенты:

Греческий йогурт – 150 г

Огурцы – 0,4 г

Чеснок – 2 больших зубчика

Винный уксус – 10 мл

Орегано – 0,5 г

Оливковое масло – 15 г

Соль – по вкусу

Оливки – 60 г (по желанию)

Как готовить: