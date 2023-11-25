Цацики: греческая закуска за 5 минут

Цацики – это и соус, и закуска. Отлично сочетается со свежеиспеченным хлебом, овощами и з гиросом. А еще ее можно приготовить буквально через несколько минут.
Марко Черветти , бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как это сделать дома.
Ингредиенты:
- Греческий йогурт – 150 г
- Огурцы – 0,4 г
- Чеснок – 2 больших зубчика
- Винный уксус – 10 мл
- Орегано – 0,5 г
- Оливковое масло – 15 г
- Соль – по вкусу
- Оливки – 60 г (по желанию)
Как готовить:
- Натри огурцы на терке. Сожми руками и выжми лишнюю жидкость.
- Раздави и измельчи ножом чеснок. Перемешай чеснок с огурцами, добавь немного уксуса и снова перемешай.
- Добавь греческий йогурт, оливковое масло, орегано, посоли и перемешай. Все! Готово!
- Выложи в пиалу, по желанию укрась оливками и каплями оливкового масла.