Сочный пейринг: сочетаем копченую моцареллу с соками

С давних времен украинцы овладели мастерством коптить различные пищевые продукты. Неудивительно, что у нас есть особая любовь ко всему копченому: курице, приправе, мясу, калгановке, и, конечно же, сыру. К тому же вкус копченого иногда может вызвать ностальгию по теплому дому и ароматам хлеба.

Но задумывались ли вы над сочетанием копченого сыра с соком? Возможно, для кого-то это звучит несколько странно, но все же предлагаем окунуться в новый опыт вместе с Оксаной Черновой — послом украинской сырной культуры, экспертом ProCheese, основательницей ProCheese Academy, судьей международного сырного конкурса World Cheese Awards.

Не пивом единым

Прежде всего, хотим поделиться своими вкусовыми исследованиями и развеять миф, что копченый сыр подходит исключительно пиву. А поможет нам в этом украинский производитель натуральных соков Galicia. В ассортименте компании есть интересные вкусы соков прямого отжима, которые отлично подойдут к копченому сыру.

А вторым главным ингредиентом будет копченая моцарелла от ТМ «Lel» из Кировоградщины, которая в этом году получила бронзовую награду на международном сырном конкурсе World Cheese Awards. Она поразила судей своим молочно-сливочным творожным тестом и вкусной подкопченной корочкой.

Кстати, очень важно, чтобы копченый вкус не перебивал нежную молочность сыра, этого достигают только настоящие мастера своего дела. Поэтому отведать сыр от ТМ «Lelʼ» стоит хотя бы для того, чтобы самому убедиться в тонкостях сочетания копченого и нежного. А как же выбрать сок в пару?

Во-первых, будем отталкиваться от текстуры сыра — она волокнистая, поэтому лучше подбирать густые соки с мякотью.

Во-вторых, чтобы не нейтрализовать особый дымный вкус копченых сыров, не стоит выбирать слишком кислые вкусы сока.

Четыре сочных друга для копченой моцареллы

Учитывая эти простые правила, рекомендуем наши топ варианты сочетания соков прямого отжима «Galicia» с копченой моцареллой «Lelʼ»:

Яблоко-тыква ТМ «Galicia»

Это идеальное сочетание с сыром не только по текстуре, но и по своему умеренному сладко-пряному вкусу.

Американская диетология Энн Кандифф в своем исследовании о вкусе и аромате тыквы писала: «По иронии судьбы, в тыквенном аромате нет настоящей тыквы. На самом деле это смесь корицы, мускатного ореха, имбиря, душистого перца и гвоздики».

Привкус теплых зимних специй в палитре вкусов ярко-оранжевой тыквы лучше раскроет вкус копченого сыра. Сок, к слову, будет гармонировать с оттенками подкопченной моцареллы не только по вкусу, но и цвету.

Яблоко-морковь ТМ «Galicia»

В сочетании с сыром сок образует интересную комбинацию: дает растительные нотки, подобные – вы не поверите! - петрушки.

Морковь, популярный и универсальный корнеплод может несколько отличаться вкусом в зависимости от цвета, размера и места выращивания. Наша морковь содержит природный сахар, который придает сладковатый привкус, а также имеет землисто-травяные нотки и может быть немного горьковатой. Как ни крути, такая палитра оттенков будет хорошо подходить к теплым мясо-копченым нотам в привкусе сыра.

Яблоко-черника ТМ «Galicia»

Черника лучше всего раскрывается в паре с другими продуктами.

«Сдержанный» вкус черники делает ее замечательным аккомпанементом другим фруктовым, цветочным, сладко-коричным и ореховым вкусам, именно поэтому ее часто добавляют к чизкейкам, пирогам, и, конечно, сочетают с сыром.

Копченый вкус моцареллы в сочетании с несколько терпкими, сладковатыми нотками черники подарит впечатление, будто вы съели кусок сырно-ягодного пирога только что из печи.

Ягодный микс ТМ «Galicia»

Здесь все просто: микс ягод содержит много интересных вкусовых дескрипторов в своем профиле, включая сливовые нотки и свежий мятный оттенок в привкусе. Поэтому плотная текстура и легкая молочность сыра будут вместе с соком напоминать вкус ягодно-творожных пирожных и неординарных молочных коктейлей.

Новый вкусовой опыт – это всегда маленькое путешествие, чтобы лучше узнать мир и себя. А в нашем случае это еще возможность поддержать смелых украинских производителей: сыроварню «Lel'» и соки «Galicia».

Советуем не останавливаться на чем-нибудь одном, а попробовать все варианты. А о фаворите рассказать друзьям и близким, ведь новые впечатления – лучший подарок.