Рецепты на Рождество: 12 постных блюд из разных регионов Украины

Традиционно в сочельник, накануне Рождества, в Украине готовят 12 постных блюд – в честь 12 апостолов. Каждое блюдо на столе, от кути до узвара, имеет символическое значение – как христианское, так и более архаическое.

Мы собрали 12 тематических рецептов из разных регионов Украины.

Кутя с маком, орехами и вяленой вишней

Источник: Рецепт Вячеслава Попкова. Книга "Украина. Еда и история"

Регион: вся Украина, Полесье

Кутя – главное ритуальное рождественское блюдо, которое готовят из вареной пшеницы или риса с добавлением мака, меда и цукатов. Предлагаем вам вкуснейший вариант от повара из Чернигова: кутю с вялеными вишнями.

Ингредиенты :

Пшеничная крупа – 500 граммов

Мак – 100 граммов

Мед – 2-3 ложки

Грецкие орехи – 75 граммов

Изюм – 30 граммов

Вяленая вишня – 50 граммов

Как готовить :

Пшеничную крупу хорошо просеять, залить водой, довести до кипения, снять пену и готовить на медленном огне 15-20 минут. Изюм перебрать и залить кипятком на 5-10 минут. Мак залить кипятком на 15 минут, процедить и перебить блендером или растереть. Посушить, полущить и измельчить орех. Мелко нарезать вяленую вишню. Мед немного разбавить водой. Кутю заправить медом с водой, добавить все остальные ингредиенты и перемешать.

Рождественский борщ с ушками от пани Стефы (по записям Дарии Цвек)

Источник: Пани Стефа

Регион: Галичина

На Галичине на Сочельник традиционно готовят постный борщ на свекольном квасе – с "ушками", треугольными изделиями из теста, которые начиняют грибами или селедкой.

Ингредиенты :

Для борща:

Свекла – 2-3 штуки

Лук

Петрушка

Морковь

Капуста

Масло растительное – 1 ложка

Мука – 1 кровати

Сушеные грибы

Свекольный кваc

Соль, сахар, лавровый лист

Для свекловичного кваса:

Свекла

Чеснок

Соль, вода, ломтик черного хлеба

Для ушек с грибами:

Мука – 200 граммов

Вода

Сушеные белые грибы – 50 граммов

Лук

Масло, соль, перец

Как готовить :

Свекольный квас приготовить так: свеклу почистить, помыть, нарезать на мелкие части, сложить в литровую банку, залить холодной водой, чтобы вода только покрыла ее, положить корочку из черного хлеба и завязать марлей. Оставить в теплом месте на 6-7 дней, пока квас не станет приятного вкуса. Свекольный квас можно использовать не только для борща, его можно пить. Свеклу и овощи почистить, грибы помыть. Свеклу нарезать на части и вместе с овощами и грибами положить в кипяток (2 литра). Варить на медленном огне под плотно закрытой крышкой, пока не приготовится. Вареную свеклу протереть на грубой терке, сбрызнуть свекольным квасом или разбавленной водой с лимонной кислотой. Муку поджарить на растительном масле до светлого цвета, заправить борщ, довести до кипения и посолить. Снять с огня, влить свекольный квас, добавить свеклу, лавровый лист (на 5 мин.) и дать настояться борщу. Для лучшего вкуса добавить к борщу немного сахара. Приготовить "ушки", как маленькие вареники с грибами. Муку просеять и замесить тесто теплой водой, тонко раскатать, нарезать на полоски, потом на квадраты 4×4 см, положить начинку из поджаренных грибов и лука, сложить в треугольник и залепить сначала треугольником, а затем слепить противоположные углы в виде ушек. Варить в кипятке, не накрывая крышкой. Разложить по тарелкам "ушки" и залить борщом.

Полтавский борщ с вялеными грушами

Источник: рецепт Вики Мешалкиной

Регион: Полтавщина

Авторка блога "Вкусная жизнь" о специалитетах полтавской кухни Вика Мешалкина предлагает свой более простой вариант вкусного постного борща, который также придется к Сочельнику. Его "фишки" – добавление копченой груши и запекание в горшке.

Ингредиенты:

Свекла – 2 штуки

Лук – 1 штука

Домашний свекольный квас – 100-200 мл по вкусу (или уксус)

Густая томатная паста

Четверть кочана капусты

Материнка (орегано)

Большая копченая грушка – 1 штука

Соль – по вкусу

2 литра воды (зависит от размера горшка)

Как готовить:

Приготовление зажарки: нашинковать лук и свеклу, поджарить их на растительном масле, пока свекла не станет мягкой. Добавить готовую зажарку в горшок. Нарезать капусту и положить ее в горшок. Присыпать орегано и залить это все свекольным квасом и водой. Поставить горшок в духовку при температуре 200 градусов. Через 40 минут, когда овощи уже начинают отдавать свои вкусы, открыть духовку и попробовать борщ. При необходимости добавить соль и немного свекльного кваса. Запекать борщ в течение часа. За 5 минут до завершения добавить к нему порезанную копченую грушу.

Голубцы с пшеном

Источник: книга "Вкусная Кропивниччина", рецепт записан в селе Веселый Кут

Регион: Кропивниччина, Слобожанщина

Ингредиенты:

Пшено

Картофель

Морковь

Листья капусты

Соль, перец, лавровый лист

Как готовить:

Пропарить пшено в горячей кипяченой воде. Порезать картошку кубиками. Пропарить листья капусты. Сделать зажарку: поджарить лук и морковь, смешать с пшеном и кубиками картофеля, фаршем начинить голубцы. Для непостного варианта можно добавить шкварки. Сложить голубцы в котелок, залить водой, добавить соль, перец, лавровый лист и немного поджаренной моркови и лука, тушить до готовности.

Варя от Виталия Гуралевича

Источник: книга "Украина. Еда и история"

Регион: Традиционное гуцульское блюдо

Варя – почти забытое, но удивительно вкусное сезонное и локальное гуцульское блюдо

Ингредиенты:

Свекла – 1 штука

Фасоль – 100 граммов

Квашеная капуста – 100 граммов

Чернослив – 50 граммов

Зелень

Для заправки: подсолнечное масло, горчица, мед, яблочный уксус, соль.

Для маринада для свеклы: горчица в зернах, чабрец, растительное масло, мед, чеснок, яблочный уксус, соль, перец

Как готовить:

Свеклу помыть, завернуть в фольгу и запечь. Охладить и почистить, порезать ломтиками, каждый из которых разрезать на 3-4 части, чтобы образовались небольшие треугольнички. Для маринада чеснок натереть на мелкую терку, положить горчицу, чабрец, растительное масло, мед, уксус, соль, перец. Перемешать, добавить порезанную свеклу и оставить в холодильнике на сутки. Замочить фасоль в холодной воде на 3 часа, промыть и отварить до готовности на медленном огне. Чернослив на 5 минут залить кипятком и, сцедив, порезать соломкой. Квашеную капусту немного порубить ножом. В миску положить маринованую свеклу, квашеную капусту, чернослив, отварную и охлажденную фасоль. Полить все заправкой из растительного масла, горчицы, уксуса и меда, перемешать. Выложить на тарелку и украсить зеленью.

Цвикли от Лели Ланды

Источник: Академия вкуса от Сильпо

Регион: Галичина, Буковина, Полесье, Подолье.

Замечательная закуска сама по себе – для постного ужина, а также фантастический соус, которым традиционно заправляают мясные блюда в первый день Рождества.

Ингредиенты:

Свекла – 2 штуки

Корень хрена – 1 штука

Уксус или сок лимона – по вкусу

Соль – по вкусу

Сахар – по вкусу

Тмин – по вкусу

Как готовить:

Помойте свеклу, заверните ее в фольгу и запекайте в духовке. Если свекла молодая, на это уйдет примерно 40 минут. Также ее можно варить до готовности – максимум 30 минут. Очистить корень хрена. Натереть овощи на средней терке. Пропорция хрена к свекле – по вкусу: чтобы было не совсем нежно, но и не очень остро. Заправить цаикли уксусом или лимонным соком. Добавить сахар, соль. Для более галицкого вкуса можно добавить тмин.

Таратута от Артема Блауты

Источник: Академия вкуса от Сильпо

Регион: Подолье, Слобожанщина

Таратута – еще одно давнее украинское блюдо, отлично соответствующее ЗОЖ-трендам и идеально вписывающееся в меню Сочельника.

Ингредиенты:

Квашеная свекла – 100 грамм

Свекольный квас – 150 грамм

Мед – 20 грамм

Репчатый лук – 24 грамма

Огурец – 20 грамм

Корень хрена – 12 грамм

Душистый перец

Соль

Лимонный мармелад

Монгольд

Сухая груша

Зеленое масло

Пыльца

Что делать:

Квашеную свеклу нарезать тонкими слайсами. Замариновать в свекольном квасе, меде, луке, квашеном огурце и специях в течение суток. На тарелку выложить маринованую квашеную свеклу, лук, квашеные огурцы. Полить лимонным мармеладом, украсить мангольдом, посыпать пыльцой и затереть сухой грушей.

Рождественские голубцы по-лемковски

Регион: лемковская кухня, также готовят в лемковских поселениях Донецкой области.

Это традиционное лемковское блюдо, которое готовят на сочельник. На само же Рождество обычно тоже делают голубцы, но уже с мясом.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 штука

Картофель тертый сырой – 3 штуки

Картофель отварной толченый – 3 штуки

Лук для жарки – 2 штуки

Чеснок – 3 зубчика

Перец молотый – щепотка

Кипяток – 1 стакан

Томаты для подливки – 5 штук

Как готовить:

Листья капусты отварить в подсоленной воде. Для начинки – тертый на мелкой терке сырой и толченый отварной картофель, соль перец, чеснок. К начинке добавить жареный на растительном масле лук и грибы. Постные голубцы тушить на томатной подливке. На дно кастрюли положить лист из капусты, на него – голубцы, залить кипятком. В воде тушить минут 10, затем залить томатами и варить до готовности.

Тушеная с айвой рыба по-липовански

Источник: книга "Вилково. Рыбная кухня липован"

Регион : Бессарабия, Вилково

В Вилково сформировалась уникальная липованская гастрономическая культура с невероятным количеством блюд из разной рыбы. Здесь готовят плов с угрем, борщ с сазаном и даже перцы фаршируют рисом и рыбой. Предлагаем очень интересный рецепт рыбы с айвой.

Ингредиенты:

Любимая рыба (сазан, судак или другая)

Картофель

Айва

Лук

Растительное масло, соль, перец

Как готовить :

Почистить рыбу, разделить на куски по 100-150 г, посолить. Нарезать картофель кусочками, а лук – полукольцами. Нарезать дольками айву. Обжарить рыбу на сковороде, но не до полной готовности, отложить. В масле, в котором жарилась рыба, пожарить картофель. Выложить на противень картошку, рыбу, айву, добавить специи и немного воды. Запекать 60-90 минут.

Вареницы

Источник: книга "Вкусная Кропивниччина", рецепт записан в селе Давыдовка

Регион: Кропивниччина, Винниччина

Ингредиенты:

Мука

Вода

Лук

Чеснок

Масло, соль

Как готовить:

Приготовить эластичное тесто: на 3 жмени муки – 1 кружка воды и столовая ложка соли. Соль развести в воде и ввести в миску с мукой. Дать постоять, тонко раскатать и нарезать ромбиками. Бросить их в кипящий кипяток и варить несколько минут после закипания. Поджарить лук до золотого цвета. Заправить вареное тесто жареным луком, толченым чесноком и специями.

Узвар от Дарии Цвек

Регион: Вся Украина

Источник: книга "Детям и родителям"

Ингредиенты:

Сушеные фрукты (яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы)

Сахар по вкусу

Кожа лимона или апельсина

Гвоздика

Как готовить:

Фрукты перебрать, хорошо помыть теплой водой, залить крутым кипятком (2 л) и оставить на ночь, чтобы набухли. Залить фрукты водой и варить, пока не станут мягкими, добавив по вкусу сахар, кожуру из лимона или апельсина, гвоздику. Когда узвар остынет, слить его в стеклянный кувшин и добавить сахар по вкусу, а фрукты выложить в салатницу и полить растопленным медом.

Варенуха

Источник: Рецепт от Вики Мешалкиной

Регион: Вся Украина, Полтавщина

Ингредиенты:

Сухофрукты (яблоки, груши, вишни, изюм – все, что и для узвара)

Водка (качественная) – 1 литр

Мед – 280 граммов

Душистый перец

Ржаной хлеб

Пресное тесто (вода, мука)

Гвоздика, корица по вкусу

Как готовить:

Сухофрукты обмыть и залить кипяченой водой в горшке, поставить в печь до утра (или в духовку) томиться. Утром вытащить из печи, добавить мед, гвоздику, корицу, перец, водку. Закупорить кувшин пресным тестом, чтобы не проходил воздух, положить кирпич на крышку и поставить в горячую печь (или духовку) еще на 12 часов. За это время фрукты разбухнут, а водка, впитав их аромат, приобретет приятный аромат.