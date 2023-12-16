В Ирпене открыли сидерию «Белый налив»

В Ирпене начала работу сидерия «Белый налив» от «Семьи ресторанов Дмитрия Борисова». Это уже 26-е заведение формата в Украине.

Об этом пишет The Village Украина.

Заведение находится на центральной площади города Ирпень. По словам команды, он может вместить одновременно до 30 гостей.

Меню заведения включает наливки, сидры, хот-доги и устрицы. Интерьер оформили с помощью неона, а потолок украсили люстрой из бокалов. Весной планируют открыть летнюю террасу.

Цены на блюда и напитки в заведении начинаются от 39 гривен, а время ожидания заказа составляет от 3 до 5 минут.

Цены: яблочный сидр – 39 грн, яблочная наливка – 39 грн, устрица – 69 грн, классический хот-дог – 49 грн, хот-дог «Цезарь – 69 грн

Адрес: г. Ирпень, ул. Шевченко, 5/1 (Центральная площадь)

Режим работы: 10:00–22:00 (будние), 10:00–23:00 (выходные)