На Бессарабской площади открылся ресторан "Галушка": с блюдами полтавской кухни

На Бессарабской площади, 5 начало работу новое заведение украинской кухни.

Это - ресторан "Галушка" от шеф-повара Андрея Дромова, которого многие знают по телешоу "Готовим вместе".

В меню заведения – разнообразные клецки, вареники, борщ и прочее в авторской интерпретации.

Илона Молчанова , фуд-блогерша, была одной из первых гостей и поделилась впечатлениями: "Заведение изменило мое представление о галушках. В моей голове, у них много теста и мало начинки, и они точно уступают вареникам. Оказалось, что галушки - рыхлые тучки, которые купаются в соусе и делают жизнь лучше. В меню еще есть завтраки, котлеты по-киевски, и манящий описанием борщ вслушайтесь - он сварен на утином бульоне с вишней, подается с настоящим полтавским салом, пышками и сметаной".

Цены: клецки от Андрея Дромова с мясом и соусом из белых грибов – 189 грн, клецки 4 сыра – 175 грн, вареники с мясом кролика и орехами – 155 грн, борщ на утином бульоне с вишней – 185 грн, наполеон по авторскому рецепту Андрея Дромова – 155 грн

Адрес: Бессарабская площадь, 5

Instagram