Суши к новогоднему столу: Как заказать сети "Рис & Рыба" для корпоратива или домашнего празднования

Новогодние праздники близятся, а времени на приготовление все меньше. Сеть премиум суши баров " Рис & Рыба " подготовила специальные сети, которые можно заказать заранее. А доставят их прямо к новогоднему столу.

Суши от "Рис & Рыба" подходят для тех, кто празднует в крупной компании, на корпоративе с коллегами или дома с близкими. Среди большого количества позиций меню каждый найдет что-нибудь для себя.

Что в меню

Среди позиций новогоднего меню – вкусные сеты на двоих и компанию весом от 610 граммов до полутора килограммов.

Например, в сети №6 на двоих (610 граммов, 850 грн) – два вида роллов филадельфия: с лососем и угрем и с тунцем и креветкой. Для компании советуют самый большой сет №1, вес которого 1550 грамм, а цена всего 2 050 грн. В нем объединили самые популярные роллы, чтобы каждый мог попробовать что-то особенное. К примеру, филадельфию в лососе, либо в угре, сатори, сикоке, фирменный ролл и маки с лососем.

Кроме сетов, можно заказать отдельно роллы, онигири, маки роллы, сашими, сладкие роллы. Кроме того, в меню – боулы, салаты и основные блюда, среди которых, в частности, лапша удон и жареный рис.

Как заказать

Сеть "Рис & Рыба" работает в Киеве и Одессе. Доставка является бесплатной. Сумма минимального заказа – 1000 грн. Также суши можно забрать в одном из ресторанов Рис & Рыба . Тогда сумма минимального заказа составит 800 грн.

Сделать заказ можно:

по телефону в Киеве +380509819711

по телефону в Одессе +380964971006

через Instagram страницу @ris_i_riba

через приложение ( Android , Apple )