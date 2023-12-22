Штолен, цвибак, пивной брауни: Рецепты рождественской выпечки от украинских гастро-блоггеров

Мы попросили украинских гастро-блогеров поделиться рецептами нетривиальной выпечки к Рождеству, поэтому в этой статье вы найдете рецепты штолена, цвибака, душистого бананового кекса, брауни на пиве и традиционных украинских шуликов с маком. Пусть будет вкусно!

Ингредиенты:

мука – 2 3/4 стакана

сухие дрожжи – 15 г

сливочное массо – 120 г

6 желтков

молоко – 1/2 стакана

сахар – 1 чайная кровать

темный коричневый сахар – 3 столовые ложки

смесь орехов – 2 стакана

большая горсть цукатов

большая горсть изюма

темный ром/коньяк – 1/2 стакана

небольшой стручок ванили

цедра лимона

соль – 1 чайная ложка

мука для присыпки

сливочное масло – 100+ граммов

Сахарная пудра – 1 стакан

ванильный сахар

Как готовить:

Изюм, цукаты и орехи положи в керамическую миску, залей ромом и оставь на 6 часов. Откинь на дуршлаг, обсуши и обваляй в муке. Для теста в глубокой миске теплое молоко смешай с обычным сахаром, всыпь дрожжи и пару ложек муки. Перемешай до однородности. Накрой полотенцем и оставь на 30 минут в теплом месте. Семена из ванили смешай с мягким сливочным маслом. Добавь в тесто оставшуюся муку, коричневый сахар, ванильное масло и желтки. Вымеси эластичное тесто. Добавьте цедру и ореховую смесь. Вымеши еще раз на посыпанной мукой поверхности. Положи в глубокую миску и, накрыв полотенцем, поставь в теплое место на 2–3 часа. Разомни тесто и раскачай в форме овала. Придай ту форму, которую ты хочешь. Выложи кекс на лист с пергаментом. Накрой полотенцем и оставь в теплом месте на 1 час. Выпекай штоллен в разогретой до 170–180°С духовке около часа (проверяй готовность палочкой). Смазажь горячий штоллен остатками сливочного масла, затем посыпь сахарной пудрой. Подожди, пока образуется корочка и повтори еще 3 раза эту операцию. Оберни остывший кекс в пергамент. Можно есть сразу или дать ему созреть неделю-другую, если хватит терпения.

Ингредиенты:

расчет на 2 порции для сердней кексовой формы "как хлебчик", 18 на 8 см по дну и 22 на 11 по верху, 6 см глубины

6 яиц

350 грамм сахара

350 грамм муки

сода – половина чайной ложки

350 грамм изюма + изрезанных абрикос

350 грам крупно покрошенных грецких орехов

несколько больших ложек цукатов без сиропа

ванильный сахар, цедра лимона

Как готовить:

Включи духовку, чтобы она хорошо прогрелась (200–210 °C). Выстели форму пергаментной бумагой, . Отдели желтки от белков. В глубокой миске сбей миксером белки с щепоткой соли. Когда они побелеют и поднимутся, постепенно добавляй сахар. Когда будет крепкая пена, не переставая мешать, добавляй сначала по одному желтку, а затем постепенно муку с содой, ванильный сахар, цедру. Перед тем, как добавлять в тесто, изюм, орешки и остальные цукаты, смешай со смесью муки пополам с крахмалом. Так они не упадут вниз кекса. Ложкой легонько вмешивай все цукаты в тесто и выливай в форму, выстланную пергаментом. Выпекай примерно 45-60 минут, но это все зависит от твоей духовки. Готовность проверяй сухой деревянной палочкой. Затем выключи духовку, оставь на 5 минут постоять. Готовый цвибак выми из формы и положи на бок, чтобы он остыл. Когда остынет, посыпь сахарной пудрой. Лучше всего порезать и подавать на второй день.

Советы от Пані Стефи:

Яйца должны быть из холодильника, лучше домашние.

Муку нужно просеять вместе с содой.

Изюм лучше брать разноцветный, чтобы срез был ярким. Часть изюма можно заменить абрикосами\курагой, порезать, просушить, запарить кипятком, высушить, залить ромом и подержать в закрытой банке несколько часов или сутки.

Ингредиенты:

стакан 0.3 сахара (можно и белый, и коричневый)

стакан 0.3 пива

треть стакана (приблизительно 100 мл) нейтрального подсолнечного масла

2 яйца размера С0

мускат

ваниль

мука и какао (столько, чтобы тесто имело консистенцию густой смеаны)

Как готовить:

Смешай все ингредиенты. У теста должна быть консистенция густой сметаны. Выпекай 25 минут при 200 градусах, но все зависит от особенностей формы и духовки.

Ингредиенты :

120 г сливочного масла

120 г коричневого сахара

2 средних яйца

220 г бананов

180 г муки с разрыхлителем

щепотка соли

40 г шоколадных крошек

сахарная пудра для обсыпки

Как готовить :

Масло комнатной температуры взбей с сахаром, по одному добавляй яйца и вымешивай. Бананы разомни и добавь в смесь. Добавь соль и муку с разрыхлителем, перемешай, добавь шоколадную крошку и хорошо вымеши все еще раз Выпекай в смазанной маслом форме в разогретой до 180°С духовке примерно 1 час. Достань из формы. Когда остынет, обсыпь сахарной пудрой и нарежь кусками.

Ингредиенты :

Яйцо куриное — 1 шт.

Мед — 4 столовые ложки

Мак — 4 столовые ложки

Масло сливочное — 50 грамм

Сода – 0,5 чайной ложки

Молоко – 100 мл

Мука - 260 грамм

Вода - 100 мл

Как готовить:

Мак хорошо промой и залей кипятком (лучше оставить на ночь). Затем откинь мак на очень мелкое сито, чтобы с него стекла вся вода. В глубокой миске хорошо взбей венчиком яйцо, затем добавь туда столовую ложку меда и снова взбей. В полученную массу положи столовую ложку с горкой запаренного мака и хорошо перемешай, после чего добавь растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло. Снова все хорошо перемешай. Туда же отправь половину чайной ложки соды и перемешай. Влей молоко и снова тщательно перемешай до однородной консистенции. Затем в полученную массу просей муку и замеси тесто. Оно должно получиться в меру тугим и не прилипать к рукам. Не следует добавлять муки больше, чем указано в рецепте. Раскачай тесто в пласт толщиной 3–5 мм и переложи его на лист с пергаментной бумагой. Выпекай лепешку в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут. Пока лепешка выпекается, нужно приготовить маковую заливку. Оставшийся запаренный мак тщательно разотри в ступке, пока не появится молочко. Если ступки нет, можно воспользоваться блендером или пропустить несколько раз через мясорубку с мелкой насадкой. К маку с молочком добавь мед и снова хорошо разотри, затем влей туда кипяток и перемешай. Готовый горячий корж золотистого цвета разломай на кусочки, выложи в миску и полей заливкой. После того как блюдо настоится 20 минут, можно подавать его на стол.