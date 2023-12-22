Штолен, цвибак, пивной брауни: Рецепты рождественской выпечки от украинских гастро-блоггеров

Мы попросили украинских гастро-блогеров поделиться рецептами нетривиальной выпечки к Рождеству, поэтому в этой статье вы найдете рецепты штолена, цвибака, душистого бананового кекса, брауни на пиве и традиционных украинских шуликов с маком. Пусть будет вкусно!
Изюм, цукаты и орехи положи в керамическую миску, залей ромом и оставь на 6 часов.
Откинь на дуршлаг, обсуши и обваляй в муке.
Для теста в глубокой миске теплое молоко смешай с обычным сахаром, всыпь дрожжи и пару ложек муки. Перемешай до однородности. Накрой полотенцем и оставь на 30 минут в теплом месте.
Семена из ванили смешай с мягким сливочным маслом. Добавь в тесто оставшуюся муку, коричневый сахар, ванильное масло и желтки.
Вымеси эластичное тесто. Добавьте цедру и ореховую смесь. Вымеши еще раз на посыпанной мукой поверхности.
Положи в глубокую миску и, накрыв полотенцем, поставь в теплое место на 2–3 часа.
Разомни тесто и раскачай в форме овала. Придай ту форму, которую ты хочешь. Выложи кекс на лист с пергаментом. Накрой полотенцем и оставь в теплом месте на 1 час.
Выпекай штоллен в разогретой до 170–180°С духовке около часа (проверяй готовность палочкой).
Смазажь горячий штоллен остатками сливочного масла, затем посыпь сахарной пудрой. Подожди, пока образуется корочка и повтори еще 3 раза эту операцию. Оберни остывший кекс в пергамент. Можно есть сразу или дать ему созреть неделю-другую, если хватит терпения.
расчет на 2 порции для сердней кексовой формы "как хлебчик", 18 на 8 см по дну и 22 на 11 по верху, 6 см глубины
6 яиц
350 грамм сахара
350 грамм муки
сода – половина чайной ложки
350 грамм изюма + изрезанных абрикос
350 грам крупно покрошенных грецких орехов
несколько больших ложек цукатов без сиропа
ванильный сахар, цедра лимона
Как готовить:
Включи духовку, чтобы она хорошо прогрелась (200–210 °C).
Выстели форму пергаментной бумагой, .
Отдели желтки от белков. В глубокой миске сбей миксером белки с щепоткой соли. Когда они побелеют и поднимутся, постепенно добавляй сахар. Когда будет крепкая пена, не переставая мешать, добавляй сначала по одному желтку, а затем постепенно муку с содой, ванильный сахар, цедру.
Перед тем, как добавлять в тесто, изюм, орешки и остальные цукаты, смешай со смесью муки пополам с крахмалом. Так они не упадут вниз кекса.
Ложкой легонько вмешивай все цукаты в тесто и выливай в форму, выстланную пергаментом.
Выпекай примерно 45-60 минут, но это все зависит от твоей духовки. Готовность проверяй сухой деревянной палочкой. Затем выключи духовку, оставь на 5 минут постоять.
Готовый цвибак выми из формы и положи на бок, чтобы он остыл. Когда остынет, посыпь сахарной пудрой. Лучше всего порезать и подавать на второй день.
Советы от Пані Стефи:
Яйца должны быть из холодильника, лучше домашние.
Муку нужно просеять вместе с содой.
Изюм лучше брать разноцветный, чтобы срез был ярким. Часть изюма можно заменить абрикосами\курагой, порезать, просушить, запарить кипятком, высушить, залить ромом и подержать в закрытой банке несколько часов или сутки.
Мак хорошо промой и залей кипятком (лучше оставить на ночь).
Затем откинь мак на очень мелкое сито, чтобы с него стекла вся вода.
В глубокой миске хорошо взбей венчиком яйцо, затем добавь туда столовую ложку меда и снова взбей.
В полученную массу положи столовую ложку с горкой запаренного мака и хорошо перемешай, после чего добавь растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло. Снова все хорошо перемешай.
Туда же отправь половину чайной ложки соды и перемешай.
Влей молоко и снова тщательно перемешай до однородной консистенции. Затем в полученную массу просей муку и замеси тесто. Оно должно получиться в меру тугим и не прилипать к рукам. Не следует добавлять муки больше, чем указано в рецепте.
Раскачай тесто в пласт толщиной 3–5 мм и переложи его на лист с пергаментной бумагой. Выпекай лепешку в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут.
Пока лепешка выпекается, нужно приготовить маковую заливку. Оставшийся запаренный мак тщательно разотри в ступке, пока не появится молочко. Если ступки нет, можно воспользоваться блендером или пропустить несколько раз через мясорубку с мелкой насадкой. К маку с молочком добавь мед и снова хорошо разотри, затем влей туда кипяток и перемешай.
Готовый горячий корж золотистого цвета разломай на кусочки, выложи в миску и полей заливкой. После того как блюдо настоится 20 минут, можно подавать его на стол.