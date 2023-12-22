Штолен, цвибак, пивной брауни: Рецепты рождественской выпечки от украинских гастро-блоггеров

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Мария Банько
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Мы попросили украинских гастро-блогеров поделиться рецептами нетривиальной выпечки к Рождеству, поэтому в этой статье вы найдете рецепты штолена, цвибака, душистого бананового кекса, брауни на пиве и традиционных украинских шуликов с маком. Пусть будет вкусно!

Рождественский штолен по рецепту от Эдуарда Насырова

Ингредиенты:

  • мука – 2 3/4 стакана
  • сухие дрожжи – 15 г
  • сливочное массо – 120 г
  • 6 желтков
  • молоко – 1/2 стакана
  • сахар – 1 чайная кровать
  • темный коричневый сахар – 3 столовые ложки
  • смесь орехов – 2 стакана
  • большая горсть цукатов
  • большая горсть изюма
  • темный ром/коньяк – 1/2 стакана
  • небольшой стручок ванили
  • цедра лимона
  • соль – 1 чайная ложка
  • мука для присыпки
  • сливочное масло – 100+ граммов
  • Сахарная пудра – 1 стакан
  • ванильный сахар

Как готовить:

  1. Изюм, цукаты и орехи положи в керамическую миску, залей ромом и оставь на 6 часов.
  2. Откинь на дуршлаг, обсуши и обваляй в муке.
  3. Для теста в глубокой миске теплое молоко смешай с обычным сахаром, всыпь дрожжи и пару ложек муки. Перемешай до однородности. Накрой полотенцем и оставь на 30 минут в теплом месте.
  4. Семена из ванили смешай с мягким сливочным маслом. Добавь в тесто оставшуюся муку, коричневый сахар, ванильное масло и желтки.
  5. Вымеси эластичное тесто. Добавьте цедру и ореховую смесь. Вымеши еще раз на посыпанной мукой поверхности.
  6. Положи в глубокую миску и, накрыв полотенцем, поставь в теплое место на 2–3 часа.
  7. Разомни тесто и раскачай в форме овала. Придай ту форму, которую ты хочешь. Выложи кекс на лист с пергаментом. Накрой полотенцем и оставь в теплом месте на 1 час.
  8. Выпекай штоллен в разогретой до 170–180°С духовке около часа (проверяй готовность палочкой).
  9. Смазажь горячий штоллен остатками сливочного масла, затем посыпь сахарной пудрой. Подожди, пока образуется корочка и повтори еще 3 раза эту операцию. Оберни остывший кекс в пергамент. Можно есть сразу или дать ему созреть неделю-другую, если хватит терпения.

Цвибак от Марианны Душар (Пані Стефа)

Ингредиенты:

расчет на 2 порции для сердней кексовой формы "как хлебчик", 18 на 8 см по дну и 22 на 11 по верху, 6 см глубины

  • 6 яиц
  • 350 грамм сахара
  • 350 грамм муки
  • сода – половина чайной ложки
  • 350 грамм изюма + изрезанных абрикос
  • 350 грам крупно покрошенных грецких орехов
  • несколько больших ложек цукатов без сиропа
  • ванильный сахар, цедра лимона

Как готовить:

  1. Включи духовку, чтобы она хорошо прогрелась (200–210 °C).
  2. Выстели форму пергаментной бумагой, .
  3. Отдели желтки от белков. В глубокой миске сбей миксером белки с щепоткой соли. Когда они побелеют и поднимутся, постепенно добавляй сахар. Когда будет крепкая пена, не переставая мешать, добавляй сначала по одному желтку, а затем постепенно муку с содой, ванильный сахар, цедру.
  4. Перед тем, как добавлять в тесто, изюм, орешки и остальные цукаты, смешай со смесью муки пополам с крахмалом. Так они не упадут вниз кекса.
  5. Ложкой легонько вмешивай все цукаты в тесто и выливай в форму, выстланную пергаментом.
  6. Выпекай примерно 45-60 минут, но это все зависит от твоей духовки. Готовность проверяй сухой деревянной палочкой. Затем выключи духовку, оставь на 5 минут постоять.
  7. Готовый цвибак выми из формы и положи на бок, чтобы он остыл. Когда остынет, посыпь сахарной пудрой. Лучше всего порезать и подавать на второй день.

Советы от Пані Стефи:

  • Яйца должны быть из холодильника, лучше домашние.
  • Муку нужно просеять вместе с содой.
  • Изюм лучше брать разноцветный, чтобы срез был ярким. Часть изюма можно заменить абрикосами\курагой, порезать, просушить, запарить кипятком, высушить, залить ромом и подержать в закрытой банке несколько часов или сутки.

Оппиллянык от Анастасии Иванцовой

Ингредиенты:

  • стакан 0.3 сахара (можно и белый, и коричневый)
  • стакан 0.3 пива
  • треть стакана (приблизительно 100 мл) нейтрального подсолнечного масла
  • 2 яйца размера С0
  • мускат
  • ваниль
  • мука и какао (столько, чтобы тесто имело консистенцию густой смеаны)

Как готовить:

  1. Смешай все ингредиенты. У теста должна быть консистенция густой сметаны.
  2. Выпекай 25 минут при 200 градусах, но все зависит от особенностей формы и духовки.

Банановый кекс с шоколадом от Людмилы Дуленко

Ингредиенты :

  • 120 г сливочного масла
  • 120 г коричневого сахара
  • 2 средних яйца
  • 220 г бананов
  • 180 г муки с разрыхлителем
  • щепотка соли
  • 40 г шоколадных крошек
  • сахарная пудра для обсыпки

Как готовить :

  1. Масло комнатной температуры взбей с сахаром, по одному добавляй яйца и вымешивай.
  2. Бананы разомни и добавь в смесь.
  3. Добавь соль и муку с разрыхлителем, перемешай, добавь шоколадную крошку и хорошо вымеши все еще раз
  4. Выпекай в смазанной маслом форме в разогретой до 180°С духовке примерно 1 час.
  5. Достань из формы. Когда остынет, обсыпь сахарной пудрой и нарежь кусками.

Шулыки от Виктории Мешалкиной

Ингредиенты :

  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Мед — 4 столовые ложки
  • Мак — 4 столовые ложки
  • Масло сливочное — 50 грамм
  • Сода – 0,5 чайной ложки
  • Молоко – 100 мл
  • Мука - 260 грамм
  • Вода - 100 мл

Как готовить:

  1. Мак хорошо промой и залей кипятком (лучше оставить на ночь).
  2. Затем откинь мак на очень мелкое сито, чтобы с него стекла вся вода.
  3. В глубокой миске хорошо взбей венчиком яйцо, затем добавь туда столовую ложку меда и снова взбей.
  4. В полученную массу положи столовую ложку с горкой запаренного мака и хорошо перемешай, после чего добавь растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло. Снова все хорошо перемешай.
  5. Туда же отправь половину чайной ложки соды и перемешай.
  6. Влей молоко и снова тщательно перемешай до однородной консистенции. Затем в полученную массу просей муку и замеси тесто. Оно должно получиться в меру тугим и не прилипать к рукам. Не следует добавлять муки больше, чем указано в рецепте.
  7. Раскачай тесто в пласт толщиной 3–5 мм и переложи его на лист с пергаментной бумагой. Выпекай лепешку в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут.
  8. Пока лепешка выпекается, нужно приготовить маковую заливку. Оставшийся запаренный мак тщательно разотри в ступке, пока не появится молочко. Если ступки нет, можно воспользоваться блендером или пропустить несколько раз через мясорубку с мелкой насадкой. К маку с молочком добавь мед и снова хорошо разотри, затем влей туда кипяток и перемешай.
  9. Готовый горячий корж золотистого цвета разломай на кусочки, выложи в миску и полей заливкой. После того как блюдо настоится 20 минут, можно подавать его на стол.

Фото: My happyfood , basilsorbet4u, smachne.zhittya, Yulia Khlebnikova / Unsplash , Госпожа Стефа .

Будете готовить по этим рецептам на Рождество?
Опубликовано: 22 декабря 2023
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