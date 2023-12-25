Где покупать дешевые продукты для Оливье – сравнение цен в магазинах Киева

Салат Оливье до сих пор является одним из самых популярных блюд на новогоднем столе украинцев. Команда сервиса сравнения цен Gotoshop.ua исследовала стоимость Оливье в конце 2023 года в разных торговых сетях Украины.
Для приготовления 1 кг салата Оливье по классическому рецепту понадобится:
Как готовить :
Для определения стоимости Оливье Gotoshop сравнил цены на охлажденное филе цыплят-бройлеров "Наша Ряба", горошек "Верес", огурцы "Верес Пикантные маринованные" и майонез "Щедро Провансаль" 67%.
Цены на составляющие салата Оливье отличаются в зависимости от торговых сетей. К примеру, самая низкая цена на морковь, картофель, свежие огурцы и дорогую составляющую салата — куриное филе — будет у Сильпо. На горошек и яйца – в Novus, на консервированные огурцы – в Форе, а на майонез – в АТБ.
В целом за корзину продуктов на 1 кг салата Оливье придется заплатить от 101,16 до 131,23 грн. Самым дешевым он будет у Сильпо, а самым дорогим у Novus.
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Фото: Trang Pham / Pixabay