Где покупать дешевые продукты для Оливье – сравнение цен в магазинах Киева

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Анна Григораш
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Салат Оливье до сих пор является одним из самых популярных блюд на новогоднем столе украинцев. Команда сервиса сравнения цен Gotoshop.ua исследовала стоимость Оливье в конце 2023 года в разных торговых сетях Украины.

Рецепт классического Оливье

Для приготовления 1 кг салата Оливье по классическому рецепту понадобится:

  • 250 г куриного филе;
  • 150 г картофеля;
  • 50 г моркови;
  • 150 г зеленого горошка;
  • 100 г консервированных/свежих огурцов;
  • 2 яйца;
  • 50 г лука репчатого;
  • 150 г майонеза.

Как готовить :

  1. Куриное филе отварить в подсоленной воде. Картофель, морковь и яйца отварите, дайте им остыть и очистите от кожи.
  2. Нарежьте ингредиенты кубиками, добавьте горошек и перемешайте.
  3. Добавьте майонез, соль, перец по вкусу и снова перемешайте.

Стоимость салата Оливье 2023 в торговых сетях Киева.

Для определения стоимости Оливье Gotoshop сравнил цены на охлажденное филе цыплят-бройлеров "Наша Ряба", горошек "Верес", огурцы "Верес Пикантные маринованные" и майонез "Щедро Провансаль" 67%.

Цены на составляющие салата Оливье отличаются в зависимости от торговых сетей. К примеру, самая низкая цена на морковь, картофель, свежие огурцы и дорогую составляющую салата — куриное филе — будет у Сильпо. На горошек и яйца – в Novus, на консервированные огурцы – в Форе, а на майонез – в АТБ.

В целом за корзину продуктов на 1 кг салата Оливье придется заплатить от 101,16 до 131,23 грн. Самым дешевым он будет у Сильпо, а самым дорогим у Novus.

Во сколько обойдется корзина продуктов на Оливье в разных торговых сетях:

  • Сильпо – 101,16 грн
  • АТБ – 118,07 грн
  • Varus – 129,64 грн
  • Novus – 131,23 грн
  • Auchan – 116,01 грн
  • Фора – 117,44 грн

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Фото: Trang Pham / Pixabay

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Опубликовано: 25 декабря 2023
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