7 новогодних корзинок от ресторанов Киева к праздничному столу

Как всегда, в канун Нового Года, киевские заведения делают предложение, от которого невозможно отказаться. А именно – сэкономить ваше время и приготовить праздничные блюда к праздничному столу.

Рассказываем о них подробнее.

La Veranda

Команда ресторана утверждает, что готова забрать на себя все предновогодние хлопоты по приготовлению праздничных блюд. К Новому Году предлагают:

Праздничный сет на двоих:

Оливки – 100 г

Артишоки – 100 г

Терин из говядины – 200 г

Паштет из куриной печени – 200 г

Риет (паштет) из форели – 200 г

Маринованный лосось – 150 г

Подкопченная утиная грудка – 150 г

Веллингтон из лосося или Веллингтон из телятины – 700 г

Оливье с курицей или с лососем – 600 г

Домашний хлеб – 2 шт

Пармезановые гресины – 100 г

Конфеты homemade – 12 шт

Рождественский ягненок – 500 г

Prosecco Corte Molino Brut 0,75л – 1 бутылка

Цены:

Праздничный сет на двоих – 5000 грн

Оливье с креветками (1кг) – 860 грн

Веллингтон с лососем или с телятиной (700 гр) – 1420 грн

Утиные ножки конфи (4 шт) – 600 грн

Маринованный лосось (300 г) – 990 грн

Подкопченая утиная грудка (300 г) – 720 грн

Вителло тонато (500 г) – 1500 грн

Конфеты homemade (12 шт) – 900 грн

Рождественский ягненок (500 г) – 550 грн

Праздничный торт (1 кг) – 1800 грн

Где заказать: Instagram , или по телефону: 093-254-08-99

Under Wonder

В итальянском ресторане, который на днях отпраздновал свое 14-летие, предлагают заказать новогодний сет.

Новогодний сет на 4 персоны (4400 грамм) включает:

Утку с яблоками;

Паштет из печени цесарки в вишневой глазури;

Оливье со слабосоленым лососем и креветками;

Пастрами;

Соус сырно-горчичный;

Лосось горячего копчения;

Соус ранч (на основе белого йогурта, с каперсами и мятой);

Грисини;

Мандарины.



Цена: 4800 грн

Где заказать : Instagram

Жизнь замечательных людей

Блюда для новогоднего стола от гастрономического бистро и бара можно заказать на выбор и сформировать собственную праздничную корзину из следующих позиций:

"Тот самый Оливье с языком" (Оливье с языком, заправленный домашним айоли), 500 г - 390 грн

Оливье с креветками (500 г) – 560 грн.;

Лосось пряного посола (лосось под шубой с маринованными яблоками в специях), 500 г – 450 грн;

Мимоза с копченой скумбрией (500 г) – 500 грн;

"Наш любимый форшмак", 250 г – 410 грн;

Паштет из языка, 250 г – 290 грн;

"Любимый Дядин хумус", 250 г – 265 грн;

Утка со сливовым хойсином, 2300 г – 2300 грн;

Фаршированная щука с соусом из хрена и свеклы, 500 г – 750 грн.

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Завертайло

Авторы "нескучной выпечки" и "четкой еды" предлагают к празднику новогодние пакеты.

Гостинец "Праздничный стол":

Взбитое масло с йогуртом;

Томатный джем;

Глинтвейн с декором – 0,2л;

Паштет из куриной печени;

Штолен с цукатами – 200 г;

Дрипы "Світ кави" – 2 шт;

Мешочек.

Гостинец "Уютное утро":

Глинтвейн с декором – 0,2л;

Новогодние пряники – 200 г;

Дрипы "Світ кави" – 2 шт;

Выпечка "Утренняя Волна"

Штолен с цукатами – 200 г

Мешочек;

Крем для рук

Гостинец "Для самых маленьких":

Кекс с черникой;

Лимонад клубника-вишня;

Какао паста – 100 г;

Пряники новогодние – 200 г;

Шарики "Шоколад из маршмелоу";

Конфетти;

Мешочек

Цены: гостинец "Праздничный стол" – 1450 грн, гостинец "Уютное утро" – 1395 грн, Гостинец "Для самых маленьких" – 925 грн

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"Прага"

Ресторан предлагает новогодний подарок в виде набора Praha Box из следующих позиций:

Буженина;

Салат "Оливье" с телятиной;

Зимний салат с норвежской селедкой;

Паштет из куриной печени с вишневым желе;

Рулет куриный с грибами;

Запеченная утка;

Судак фаршированный;

Блинчики с курицей и грибами в сливочном соусе;

Блинчики с мясом;

Имбирный кекс с глазурью;

Пражский торт.

В подарок от ресторана – бутылка красного вина Table Talk.

Цена: 5000 грн

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Дом Большого Чуда

Ресторан на Большой Васильковской предлагает новогодние "вау-боксы" для "вау-новогоднего стола":

Новогодний бокс на двоих:

Вау-оливье – 500 г

Цыпленок с соусом терияки – 550 г

Селедка "в шубке" – 500 г

Паштет – 150 г

Мясо по-французски – 300 г

Профитроли с лососем – 4 шт

Слабосоленый лосось – 100 г

Домашние соления – 500 г

Вишневый трайфл (десерт из бисквитного теста) – 400 г

Новогодний бокс на четверых:

Вау-оливье – 1000 г

Цыпленок с соусом терияки – 1100 г

Селедка "в шубке" – 1000 г

Паштет – 300 г

Мясо по-французски – 600 г

Профитроли с лососем – 8 шт

Слабосоленый лосось – 200 г

Домашние соления – 1000 г

Вишневый трайфл (десерт из бисквитного теста) – 800 г

Цены: новогодний бокс на двоих – 2300 грн, Новогодний бокс на четверых – 4400 грн. Коктейль Very Merry (0,5 л) – 450 грн

Где заказать: сайт

Cheesecake family

В этом сезоне "чизкейковая" семья подготовила клиентам соленые и сладкие подарочные корзины со всем вкусным к празднику.

Солёная корзина:

Буженина на белом вине с пряными травами – 500 г

"Оливье" с колбаской и домашним майонезом – 500 г

"Шуба" классическая с селедкой – 500 г

Мясная нарезка ассорти (прошутто котто, ветчина, салями) – 200 г

Кутя традиционная с изюмом, клюквой, маком и орехом – 300 г

Паштет домашний – 200 г

Варенье из шишек – 250 г

Оливки –150 г

Хлеб "Славутич" из Спельты.

Сладкая корзина:

Сет мини-чизкейков (Нью-Йорк, Соленая Карамель с попкорном, Cникерс, Крым Дрим с медовой пахлавой, мандариновый, шоколадный)

Ассорти авторских хенд-мейд хелси конфет (Кокос, Рафаэло, Арахис, Матча-марципан, Банан, Апельсин)

Ассорти домашнего крафтового печенья (красный бархат, овсяное, брауни, кокосовое, шоколадное – по 2 шт.)

Пирожные "Картошка" (6 штук);

Орешки со сгущенкой (12 шт);

Арахис в домашней карамели.