7 новогодних корзинок от ресторанов Киева к праздничному столу

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Сергей Гулюк
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Как всегда, в канун Нового Года, киевские заведения делают предложение, от которого невозможно отказаться. А именно – сэкономить ваше время и приготовить праздничные блюда к праздничному столу.

Рассказываем о них подробнее.

La Veranda

Команда ресторана утверждает, что готова забрать на себя все предновогодние хлопоты по приготовлению праздничных блюд. К Новому Году предлагают:

Праздничный сет на двоих:

  • Оливки – 100 г
  • Артишоки – 100 г
  • Терин из говядины – 200 г
  • Паштет из куриной печени – 200 г
  • Риет (паштет) из форели – 200 г
  • Маринованный лосось – 150 г
  • Подкопченная утиная грудка – 150 г
  • Веллингтон из лосося или Веллингтон из телятины – 700 г
  • Оливье с курицей или с лососем – 600 г
  • Домашний хлеб – 2 шт
  • Пармезановые гресины – 100 г
  • Конфеты homemade – 12 шт
  • Рождественский ягненок – 500 г
  • Prosecco Corte Molino Brut 0,75л – 1 бутылка

Цены:

  • Праздничный сет на двоих – 5000 грн
  • Оливье с креветками (1кг) – 860 грн
  • Веллингтон с лососем или с телятиной (700 гр) – 1420 грн
  • Утиные ножки конфи (4 шт) – 600 грн
  • Маринованный лосось (300 г) – 990 грн
  • Подкопченая утиная грудка (300 г) – 720 грн
  • Вителло тонато (500 г) – 1500 грн
  • Конфеты homemade (12 шт) – 900 грн
  • Рождественский ягненок (500 г) – 550 грн
  • Праздничный торт (1 кг) – 1800 грн

Где заказать: Instagram, или по телефону: 093-254-08-99

Under Wonder

В итальянском ресторане, который на днях отпраздновал свое 14-летие, предлагают заказать новогодний сет.

Новогодний сет на 4 персоны (4400 грамм) включает:

  • Утку с яблоками;
  • Паштет из печени цесарки в вишневой глазури;
  • Оливье со слабосоленым лососем и креветками;
  • Пастрами;
  • Соус сырно-горчичный;
  • Лосось горячего копчения;
  • Соус ранч (на основе белого йогурта, с каперсами и мятой);
  • Грисини;
  • Мандарины.

    Цена: 4800 грн
    Где заказать : Instagram

Жизнь замечательных людей

Блюда для новогоднего стола от гастрономического бистро и бара можно заказать на выбор и сформировать собственную праздничную корзину из следующих позиций:

  • "Тот самый Оливье с языком" (Оливье с языком, заправленный домашним айоли), 500 г - 390 грн
  • Оливье с креветками (500 г) – 560 грн.;
  • Лосось пряного посола (лосось под шубой с маринованными яблоками в специях), 500 г – 450 грн;
  • Мимоза с копченой скумбрией (500 г) – 500 грн;
  • "Наш любимый форшмак", 250 г – 410 грн;
  • Паштет из языка, 250 г – 290 грн;
  • "Любимый Дядин хумус", 250 г – 265 грн;
  • Утка со сливовым хойсином, 2300 г – 2300 грн;
  • Фаршированная щука с соусом из хрена и свеклы, 500 г – 750 грн.

Где заказать: Instagram

Завертайло

Авторы "нескучной выпечки" и "четкой еды" предлагают к празднику новогодние пакеты.

Гостинец "Праздничный стол":

  • Взбитое масло с йогуртом;
  • Томатный джем;
  • Глинтвейн с декором – 0,2л;
  • Паштет из куриной печени;
  • Штолен с цукатами – 200 г;
  • Дрипы "Світ кави" – 2 шт;
  • Мешочек.

Гостинец "Уютное утро":

  • Глинтвейн с декором – 0,2л;
  • Новогодние пряники – 200 г;
  • Дрипы "Світ кави" – 2 шт;
  • Выпечка "Утренняя Волна"
  • Штолен с цукатами – 200 г
  • Мешочек;
  • Крем для рук

Гостинец "Для самых маленьких":

  • Кекс с черникой;
  • Лимонад клубника-вишня;
  • Какао паста – 100 г;
  • Пряники новогодние – 200 г;
  • Шарики "Шоколад из маршмелоу";
  • Конфетти;
  • Мешочек

Цены: гостинец "Праздничный стол" – 1450 грн, гостинец "Уютное утро" – 1395 грн, Гостинец "Для самых маленьких" – 925 грн
Где заказать: Instagram

"Прага"

Ресторан предлагает новогодний подарок в виде набора Praha Box из следующих позиций:

  • Буженина;
  • Салат "Оливье" с телятиной;
  • Зимний салат с норвежской селедкой;
  • Паштет из куриной печени с вишневым желе;
  • Рулет куриный с грибами;
  • Запеченная утка;
  • Судак фаршированный;
  • Блинчики с курицей и грибами в сливочном соусе;
  • Блинчики с мясом;
  • Имбирный кекс с глазурью;
  • Пражский торт.

В подарок от ресторана – бутылка красного вина Table Talk.

Цена: 5000 грн
Где заказать: сайт

Дом Большого Чуда

Ресторан на Большой Васильковской предлагает новогодние "вау-боксы" для "вау-новогоднего стола":

Новогодний бокс на двоих:

  • Вау-оливье – 500 г
  • Цыпленок с соусом терияки – 550 г
  • Селедка "в шубке" – 500 г
  • Паштет – 150 г
  • Мясо по-французски – 300 г
  • Профитроли с лососем – 4 шт
  • Слабосоленый лосось – 100 г
  • Домашние соления – 500 г
  • Вишневый трайфл (десерт из бисквитного теста) – 400 г

Новогодний бокс на четверых:

  • Вау-оливье – 1000 г
  • Цыпленок с соусом терияки – 1100 г
  • Селедка "в шубке" – 1000 г
  • Паштет – 300 г
  • Мясо по-французски – 600 г
  • Профитроли с лососем – 8 шт
  • Слабосоленый лосось – 200 г
  • Домашние соления – 1000 г
  • Вишневый трайфл (десерт из бисквитного теста) – 800 г

Цены: новогодний бокс на двоих – 2300 грн, Новогодний бокс на четверых – 4400 грн. Коктейль Very Merry (0,5 л) – 450 грн
Где заказать: сайт

Cheesecake family

В этом сезоне "чизкейковая" семья подготовила клиентам соленые и сладкие подарочные корзины со всем вкусным к празднику.

Солёная корзина:

  • Буженина на белом вине с пряными травами – 500 г
  • "Оливье" с колбаской и домашним майонезом – 500 г
  • "Шуба" классическая с селедкой – 500 г
  • Мясная нарезка ассорти (прошутто котто, ветчина, салями) – 200 г
  • Кутя традиционная с изюмом, клюквой, маком и орехом – 300 г
  • Паштет домашний – 200 г
  • Варенье из шишек – 250 г
  • Оливки –150 г
  • Хлеб "Славутич" из Спельты.

Сладкая корзина:

  • Сет мини-чизкейков (Нью-Йорк, Соленая Карамель с попкорном, Cникерс, Крым Дрим с медовой пахлавой, мандариновый, шоколадный)
  • Ассорти авторских хенд-мейд хелси конфет (Кокос, Рафаэло, Арахис, Матча-марципан, Банан, Апельсин)
  • Ассорти домашнего крафтового печенья (красный бархат, овсяное, брауни, кокосовое, шоколадное – по 2 шт.)
  • Пирожные "Картошка" (6 штук);
  • Орешки со сгущенкой (12 шт);
  • Арахис в домашней карамели.

Цены: солёная корзина – 4399 грн, сладкая корзина – 3599 грн
Где заказать: Instagram, или по телефонам: (068) 558-10-22, (066) 154-14-54. Стоимость доставки – 150 грн.

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Опубликовано: 25 декабря 2023
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