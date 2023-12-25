7 новогодних корзинок от ресторанов Киева к праздничному столу

Как всегда, в канун Нового Года, киевские заведения делают предложение, от которого невозможно отказаться. А именно – сэкономить ваше время и приготовить праздничные блюда к праздничному столу.
Рассказываем о них подробнее.
La Veranda
Команда ресторана утверждает, что готова забрать на себя все предновогодние хлопоты по приготовлению праздничных блюд. К Новому Году предлагают:
Праздничный сет на двоих:
- Оливки – 100 г
- Артишоки – 100 г
- Терин из говядины – 200 г
- Паштет из куриной печени – 200 г
- Риет (паштет) из форели – 200 г
- Маринованный лосось – 150 г
- Подкопченная утиная грудка – 150 г
- Веллингтон из лосося или Веллингтон из телятины – 700 г
- Оливье с курицей или с лососем – 600 г
- Домашний хлеб – 2 шт
- Пармезановые гресины – 100 г
- Конфеты homemade – 12 шт
- Рождественский ягненок – 500 г
- Prosecco Corte Molino Brut 0,75л – 1 бутылка
Цены:
- Праздничный сет на двоих – 5000 грн
- Оливье с креветками (1кг) – 860 грн
- Веллингтон с лососем или с телятиной (700 гр) – 1420 грн
- Утиные ножки конфи (4 шт) – 600 грн
- Маринованный лосось (300 г) – 990 грн
- Подкопченая утиная грудка (300 г) – 720 грн
- Вителло тонато (500 г) – 1500 грн
- Конфеты homemade (12 шт) – 900 грн
- Рождественский ягненок (500 г) – 550 грн
- Праздничный торт (1 кг) – 1800 грн
Где заказать: Instagram, или по телефону: 093-254-08-99
Under Wonder
В итальянском ресторане, который на днях отпраздновал свое 14-летие, предлагают заказать новогодний сет.
Новогодний сет на 4 персоны (4400 грамм) включает:
- Утку с яблоками;
- Паштет из печени цесарки в вишневой глазури;
- Оливье со слабосоленым лососем и креветками;
- Пастрами;
- Соус сырно-горчичный;
- Лосось горячего копчения;
- Соус ранч (на основе белого йогурта, с каперсами и мятой);
- Грисини;
- Мандарины.
Цена: 4800 грн
Где заказать : Instagram
Жизнь замечательных людей
Блюда для новогоднего стола от гастрономического бистро и бара можно заказать на выбор и сформировать собственную праздничную корзину из следующих позиций:
- "Тот самый Оливье с языком" (Оливье с языком, заправленный домашним айоли), 500 г - 390 грн
- Оливье с креветками (500 г) – 560 грн.;
- Лосось пряного посола (лосось под шубой с маринованными яблоками в специях), 500 г – 450 грн;
- Мимоза с копченой скумбрией (500 г) – 500 грн;
- "Наш любимый форшмак", 250 г – 410 грн;
- Паштет из языка, 250 г – 290 грн;
- "Любимый Дядин хумус", 250 г – 265 грн;
- Утка со сливовым хойсином, 2300 г – 2300 грн;
- Фаршированная щука с соусом из хрена и свеклы, 500 г – 750 грн.
Где заказать: Instagram
Завертайло
Авторы "нескучной выпечки" и "четкой еды" предлагают к празднику новогодние пакеты.
Гостинец "Праздничный стол":
- Взбитое масло с йогуртом;
- Томатный джем;
- Глинтвейн с декором – 0,2л;
- Паштет из куриной печени;
- Штолен с цукатами – 200 г;
- Дрипы "Світ кави" – 2 шт;
- Мешочек.
Гостинец "Уютное утро":
- Глинтвейн с декором – 0,2л;
- Новогодние пряники – 200 г;
- Дрипы "Світ кави" – 2 шт;
- Выпечка "Утренняя Волна"
- Штолен с цукатами – 200 г
- Мешочек;
- Крем для рук
Гостинец "Для самых маленьких":
- Кекс с черникой;
- Лимонад клубника-вишня;
- Какао паста – 100 г;
- Пряники новогодние – 200 г;
- Шарики "Шоколад из маршмелоу";
- Конфетти;
- Мешочек
Цены: гостинец "Праздничный стол" – 1450 грн, гостинец "Уютное утро" – 1395 грн, Гостинец "Для самых маленьких" – 925 грн
Где заказать: Instagram
"Прага"
Ресторан предлагает новогодний подарок в виде набора Praha Box из следующих позиций:
- Буженина;
- Салат "Оливье" с телятиной;
- Зимний салат с норвежской селедкой;
- Паштет из куриной печени с вишневым желе;
- Рулет куриный с грибами;
- Запеченная утка;
- Судак фаршированный;
- Блинчики с курицей и грибами в сливочном соусе;
- Блинчики с мясом;
- Имбирный кекс с глазурью;
- Пражский торт.
В подарок от ресторана – бутылка красного вина Table Talk.
Цена: 5000 грн
Где заказать: сайт
Дом Большого Чуда
Ресторан на Большой Васильковской предлагает новогодние "вау-боксы" для "вау-новогоднего стола":
Новогодний бокс на двоих:
- Вау-оливье – 500 г
- Цыпленок с соусом терияки – 550 г
- Селедка "в шубке" – 500 г
- Паштет – 150 г
- Мясо по-французски – 300 г
- Профитроли с лососем – 4 шт
- Слабосоленый лосось – 100 г
- Домашние соления – 500 г
- Вишневый трайфл (десерт из бисквитного теста) – 400 г
Новогодний бокс на четверых:
- Вау-оливье – 1000 г
- Цыпленок с соусом терияки – 1100 г
- Селедка "в шубке" – 1000 г
- Паштет – 300 г
- Мясо по-французски – 600 г
- Профитроли с лососем – 8 шт
- Слабосоленый лосось – 200 г
- Домашние соления – 1000 г
- Вишневый трайфл (десерт из бисквитного теста) – 800 г
Цены: новогодний бокс на двоих – 2300 грн, Новогодний бокс на четверых – 4400 грн. Коктейль Very Merry (0,5 л) – 450 грн
Где заказать: сайт
Cheesecake family
В этом сезоне "чизкейковая" семья подготовила клиентам соленые и сладкие подарочные корзины со всем вкусным к празднику.
Солёная корзина:
- Буженина на белом вине с пряными травами – 500 г
- "Оливье" с колбаской и домашним майонезом – 500 г
- "Шуба" классическая с селедкой – 500 г
- Мясная нарезка ассорти (прошутто котто, ветчина, салями) – 200 г
- Кутя традиционная с изюмом, клюквой, маком и орехом – 300 г
- Паштет домашний – 200 г
- Варенье из шишек – 250 г
- Оливки –150 г
- Хлеб "Славутич" из Спельты.
Сладкая корзина:
- Сет мини-чизкейков (Нью-Йорк, Соленая Карамель с попкорном, Cникерс, Крым Дрим с медовой пахлавой, мандариновый, шоколадный)
- Ассорти авторских хенд-мейд хелси конфет (Кокос, Рафаэло, Арахис, Матча-марципан, Банан, Апельсин)
- Ассорти домашнего крафтового печенья (красный бархат, овсяное, брауни, кокосовое, шоколадное – по 2 шт.)
- Пирожные "Картошка" (6 штук);
- Орешки со сгущенкой (12 шт);
- Арахис в домашней карамели.
Цены: солёная корзина – 4399 грн, сладкая корзина – 3599 грн
Где заказать: Instagram, или по телефонам: (068) 558-10-22, (066) 154-14-54. Стоимость доставки – 150 грн.