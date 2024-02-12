Романтический ужин ко Дню влюбленных: что приготовить и во сколько обойдется

День Святого Валентина — один из самых романтичных праздников в году. Это прекрасная возможность порадовать свою половинку подарками, сделать сюрприз или приготовить вкусный ужин. С последним вам помогут рецепты гастрономического портала SHUBA . Чтобы романтический ужин не влетел в копеечку, редакторы сайта Gotoshop.ua сравнили цены на ингредиенты в торговых сетях Киева и знают, где приобрести составляющие вкусных блюд дешевле всего.

На выбор редакторы SHUBA подготовили два варианта ужина: мясо или салат с морепродуктами и десерт.

Это не просто жареное мясо, это блюдо, которое превратит ваш романтический ужин в эффектное фаершоу.

Стейк Диана в среднем обойдется вам в 487 грн.

Стоимость стейка Диана в разных торговых сетях Киева:

Сильпо — 512,10 грн;

Ашан — 370,86 грн;

Novus — 516,34 грн;

Metro — 573,28 грн;

АТБ — 462,46 грн.

Ингредиенты:

Говяжья вырезка 600 г

Говяжий бульон 250 мл

Сливки 20% 120 мл

Дижонская горчица 1 ст. л.

Вустерский соус 1 ст. л.

Соус соевый 1.5 ст. л.

Масло оливковое Extra Virgin 2 ст. л.

Масло сливочное несоленое 2 ст. л.

Лук шалот 1 шт.

Чеснок, зубчики 4 шт.

Тимьян, веточка 2 шт.

Коньяк 70 мл

Зеленый лук, пучок 1 шт

Петрушка, пучок 1шт.

Соль по вкусу

Черный перец по вкусу

Отметим, что готовый говяжий бульон вы найдете только в сети Сильпо: 250 мл для приготовления вам обойдутся в 53,56 грн.

Приготовление:

Несоленый говяжий бульон налейте в небольшую кастрюлю и доведите до медленного кипения. Уваривайте его, пока не останется примерно половина первоначального объема.

Пока бульон уваривается, объедините в отдельной миске дижонскую горчицу, соевый и вустерский соусы. Смешайте все до однородного состояния.

Разрежьте говяжью вырезку на четыре порции по 150 граммов каждая. Обсушите мясо бумажным полотенцем, посыпьте солью и свежемолотым черным перцем с каждой стороны. Перец хорошо вдавить в мякоть, чтобы он хорошо к ней прилип. Нагрейте большую сковороду на огне, чуть больше среднего, влейте в нее масло и добавьте сливочное масло. Жиры должны смешаться и покрыть дно сосуда.

Как только масло перестанет «стрелять» и появится легкий дымок, выложите стейки на сковороду и готовьте с одной стороны около 2 минут. Затем переверните мясо, убавьте огонь до среднего и добавьте в сковороду 2 зубчика измельченного чеснока и веточки тимьяна. Продолжайте готовить стейки еще 2 минуты, непрерывно поливая их жиром из сковороды. Кусочки для этого блюда берутся достаточно толстые — так они лучше прожарятся. Обжаренное мясо переложите на тарелку и отставьте в сторону.

Если вы хотите устроить шоу с фламбировкой, именно сейчас пора поставить небольшой сотейник с коньяком на плиту потихоньку нагреваться. Но проследите, чтобы алкоголь не закипел.

Слейте из сковороды в отдельную миску почти весь жир, оставив на ее дне примерно столовую ложку, и поверните сосуд на средний огонь. Всыпьте измельченную крупную луковицу шалот с маленькой щепоткой соли, готовьте в течение 1 минуты. Затем добавьте 2 раздавленных зубчика чеснока и продержите все вместе на огне еще 1 минуту.

Теперь выбор за вами. Вы можете просто влить коньяк в эту глазурь и, помешивая все лопаточкой, чтобы не приставало ко дну сковороды, безопасно дождаться, пока спирт испарится. Это займет 30 секунд.

А можете плеснуть в сосуд предварительно нагретый напиток, быстро поджечь его длинной спичкой или зажигалкой и аккуратно крутить сковороду, пока весь спирт не выгорит. После такого трюка смело называйте себя остальным вечером повелителем или повелительницей огня.

Теперь к глазури добавьте уваренный бульон и смесь соусов и держите все вместе на огне в течение 1 минуты, пока немножко не загустеет. Далее влейте сливки и вмешивайте их в течение 2 минут. Напоследок введите жир, на котором жарили стейки. Хорошо все перемешайте, чтобы глазурь была однородной.

Поверните на сковороду жареное мясо и немного погрейте его, поливая сверху сливочным соусом. Через 2-3 минуты блюдо достигнет средней прожарки, а соус станет густее. Пора подавать стейк Диана на стол.

Украсьте мясо в глазури мелко нарубленным зеленым луком и петрушкой.

Это блюдо подойдет для легкого романтического ужина, когда вы не хотите переедать на ночь.

Салат с креветками и авокадо вам в среднем обойдется в 455,74 грн.

Стоимость салата с креветками и авокадо в разных торговых сетях Киева:

Сильпо — 390,57 грн;

Фора — 474,64 грн;

Ашан — 581,53 грн;

Novus — 482,37 грн;

АТБ — 349,50 грн.

Ингредиенты:

Креветка Королевская без головы 400 г

Зелень салата 150 г

Масло оливковое Extra Virgin 8 ст. л.

Лимон 100 г

Авокадо 1 шт

Лук шалот 100 г

Миндальные хлопья 115 г

Приготовление:

Приготовьте креветки в цитрусовом соусе (с полным рецептом можно ознакомиться на сайте SHUBA ). Охладите по желанию.

Поместите креветки вместе с зеленью салата в большую миску.

Слегка полейте оливковым маслом, и по желанию оставшейся частью соуса от креветок.

Добавьте авокадо, лук-шалот и хлопья миндаля, а затем приправьте лимонным соком, морской солью, свежемолотым черным перцем и подавайте к столу.

Полезный совет: вы можете добавить в салат отварные или обжаренные креветки, но если приготовить их именно в цитрусовом соусе, это подарит блюду потрясающий аромат.

Завершение идеального романтического ужина — идеальный десерт. Именно таким нежным и страстным станет Красный бархат в стакане.

Красный бархат в стакане в среднем вам обойдется в 195,06 грн.

Стоимость Красного бархата в разных торговых сетях Киева:

Сильпо — 206,98 грн;

Фора — 173,5 грн;

Ашан — 205,33 грн;

Novus — 208,18 грн;

АТБ — 183,31 грн.

Ингредиенты для основания:

Сахар 150 г

Масло сливочное 73% 60 г

Молоко 2,5% 70 мл

Йогурт без наполнителя 60 г

Лимон, сок 1 ч. л.

Яйцо куриное, крупное 1 шт.

Мука пшеничная 140 г

Какао-порошок 1 ч. л.

Сода пищевая — ½ ч. л.

Уксус ½ ч. л.

Ваниль, стручок ½ шт.

Пищевый краситель 8 г

Ингредиенты для крема:

Сыр маскарпоне 200 г

Сливки 200 мл

Сахарная пудра 50 г

Ваниль, стручок ½ шт.

Декоративная посыпка по вкусу

Приготовление:

В миске смешайте йогурт с молоком и лимонным соком, оставьте на полчаса.

В другой миске взбейте масло с сахаром, пока не получите легкую и пышную смесь. Теперь добавьте к смеси яйцо и 1 ст. л. муки и хорошо перемешайте венчиком, пока у вас не получится жидкое тесто без комочков.

В смесь йогурта и молока добавьте красный краситель и перемешайте.

Теперь к муке добавьте просеянное какао.

Сначала выложите в тесто половину смеси йогурта и молока, затем половину смеси муки и какао, повторяя процесс, пока не закончатся ингредиенты.

В небольшой миске смешайте уксус и пищевую соду и добавьте в тесто.

Вылейте смесь в предварительно смазанную растительным маслом и посыпанную мукой форму и запекайте при температуре 180°С в течение примерно 25-30 минут. Затем достаньте форму, подождите пока тесто остынет, и нарежьте его кружочками по диаметру стакана, в котором вы планируете презентовать десерт.

Для крема медленно смешайте венчиком маскарпоне, свежие сливки, семена ½ стручка ванили и сахарную пудру, пока не получите однородный крем. Переведите его в кондитерский мешок.

Соберите торт. Возьмите стакан, на дно положите первое основание-кружочек, затем покройте его кремом с помощью кондитерского мешка. Выложите следующий корж, затем снова крем и продолжайте так, пока не дойдете до края стакана.

Когда десерты будут готовы, украсьте их посыпкой.

Цена на игристое вино

Какой же праздничный вечер без вкусного шампанского? Сравнили цены на белое сладкое шампанское ТМ Таирово Салюте, чтобы дополнить ужин игристым по выгодной цене.

Цена на шампанское в торговых сетях Киева:

Сильпо — 109 грн

АТБ — 109 грн

Фора — 109,90 грн

Ашан — 154 грн

METRO — 155,90 грн

Novus — 169 грн