Лазанья с цветной капустой – вкусный вегетарианский ужин от Марко Черветти.

Надоела обыденная еда? Думаете, чем порадовать родных на ужин? Или, может, в холодильнике скучает цветная капуста? Все эти проблемы решит особый рецепт итальянской лазаньи.

Марко Черветти , известный итальянский шеф и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как приготовить вегетарианский фарш из цветной капусты, как сделать упрощенный, но не менее вкусный соус бешамель, а также как все это соединить в одно из самых популярных блюд итальянской кухни.

Вам понадобится:

цветная капуста - 1 шт. (средняя)

жирный бекон - 100 г

паста лазанья — 100 г

чеснок - 2-3 зубчика

петрушка - 7 веточек

молоко - 500 мл

сливочное масло - 50 г

пшеничная мука - 50 г

мускатный орех - щепотка

чедер - 100 г

тертый пармезан - 50 г

корица - щепотка

масло для жарки

соль, перец - по вкусу

Как готовить: