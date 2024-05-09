Лазанья с цветной капустой – вкусный вегетарианский ужин от Марко Черветти.

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Марія Сердюк
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Надоела обыденная еда? Думаете, чем порадовать родных на ужин? Или, может, в холодильнике скучает цветная капуста? Все эти проблемы решит особый рецепт итальянской лазаньи.

Марко Черветти , известный итальянский шеф и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как приготовить вегетарианский фарш из цветной капусты, как сделать упрощенный, но не менее вкусный соус бешамель, а также как все это соединить в одно из самых популярных блюд итальянской кухни.

Вам понадобится:

  • цветная капуста - 1 шт. (средняя)
  • жирный бекон - 100 г
  • паста лазанья — 100 г
  • чеснок - 2-3 зубчика
  • петрушка - 7 веточек
  • молоко - 500 мл
  • сливочное масло - 50 г
  • пшеничная мука - 50 г
  • мускатный орех - щепотка
  • чедер - 100 г
  • тертый пармезан - 50 г
  • корица - щепотка
  • масло для жарки
  • соль, перец - по вкусу

Как готовить:

  1. Бекон порезать маленькими кубиками и обжарить на сковороде.
  2. Чеснок и петрушку мелко порубить ножом. Капусту нарезать тонкими ломтиками.
  3. Когда бекон станет золотистым, добавить на сковороду немного масла, чеснок, капусту и петрушку. Посолить и поперчить, перемешать.
  4. Пока капуста жарит, сделать соус бешамель. Марк дает упрощенную версию: сотейник поставить на медленный огонь, налить молоко и добавить сливочное масло. Перемешать. Добавить мускатный орех, соль, перец и муку. Хорошо размешать венчиком, или не было комочков. Держать на медленном огне 10 минут постоянно помешивая.
  5. Нарезать чедер (или другой сыр) маленькими кубиками.
  6. Добавить в капусту корицу, хорошо перемешать. Переложить капусту из беконом в блендер и измельчить в крошку, чтобы капуста имела структуру фарша.
  7. В большой кастрюле нагреть воду, посолить и отварить поштучно листья лазаньи. Варить каждое письмо отдельно 1 минуту. Готовые листы выкладывать на стол друг рядом с другом.
  8. Форму для лазаньи смазать сливочным маслом. На дно формы выложить немного соуса, затем выложить слой пасты. На него положить фарш из капусты, полить соусом. Разложить кубики твердого сыра и посыпать тертым пармезаном.
  9. Повторить все шаги, пока не завершатся листья лазаньи и фарш из цветной капусты. Верхний слой должен являться соусом бешамель.
  10. Поставить форму в нагретую до 180 градусов духовку и запекать 30-35 минут.
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Опубликовано: 09 мая 2024
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