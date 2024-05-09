Лазанья с цветной капустой – вкусный вегетарианский ужин от Марко Черветти.
Надоела обыденная еда? Думаете, чем порадовать родных на ужин? Или, может, в холодильнике скучает цветная капуста? Все эти проблемы решит особый рецепт итальянской лазаньи.
Марко Черветти , известный итальянский шеф и бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает, как приготовить вегетарианский фарш из цветной капусты, как сделать упрощенный, но не менее вкусный соус бешамель, а также как все это соединить в одно из самых популярных блюд итальянской кухни.
Вам понадобится:
- цветная капуста - 1 шт. (средняя)
- жирный бекон - 100 г
- паста лазанья — 100 г
- чеснок - 2-3 зубчика
- петрушка - 7 веточек
- молоко - 500 мл
- сливочное масло - 50 г
- пшеничная мука - 50 г
- мускатный орех - щепотка
- чедер - 100 г
- тертый пармезан - 50 г
- корица - щепотка
- масло для жарки
- соль, перец - по вкусу
Как готовить:
- Бекон порезать маленькими кубиками и обжарить на сковороде.
- Чеснок и петрушку мелко порубить ножом. Капусту нарезать тонкими ломтиками.
- Когда бекон станет золотистым, добавить на сковороду немного масла, чеснок, капусту и петрушку. Посолить и поперчить, перемешать.
- Пока капуста жарит, сделать соус бешамель. Марк дает упрощенную версию: сотейник поставить на медленный огонь, налить молоко и добавить сливочное масло. Перемешать. Добавить мускатный орех, соль, перец и муку. Хорошо размешать венчиком, или не было комочков. Держать на медленном огне 10 минут постоянно помешивая.
- Нарезать чедер (или другой сыр) маленькими кубиками.
- Добавить в капусту корицу, хорошо перемешать. Переложить капусту из беконом в блендер и измельчить в крошку, чтобы капуста имела структуру фарша.
- В большой кастрюле нагреть воду, посолить и отварить поштучно листья лазаньи. Варить каждое письмо отдельно 1 минуту. Готовые листы выкладывать на стол друг рядом с другом.
- Форму для лазаньи смазать сливочным маслом. На дно формы выложить немного соуса, затем выложить слой пасты. На него положить фарш из капусты, полить соусом. Разложить кубики твердого сыра и посыпать тертым пармезаном.
- Повторить все шаги, пока не завершатся листья лазаньи и фарш из цветной капусты. Верхний слой должен являться соусом бешамель.
- Поставить форму в нагретую до 180 градусов духовку и запекать 30-35 минут.
Опубликовано: 09 мая 2024