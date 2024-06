Ровно 64 года назад, 29 марта* 1959 года, в кинотеатрах по всей Америке начали показывать «В джазе только девушки» (Some Like It Hot) — фильм, который, согласно многочисленным рейтингам, до сих пор считается одной из лучших кинокомедий всех времен. Он также остается абсолютным рекордсменом по числу повторных дублей с участием бурбона.

Дело в том, что Мэрилин Монро была тогда не в лучшей форме и постоянно забывала текст (даже когда текст состоял буквально из одной строки).

Сцену, в которой расстроенная Конфетка (Монро) заходит в комнату Жозефины (Тони Кертис) и Дафны (Джек Леммон), чтобы выпить из грелки бурбона, переснимали очень-очень много раз. В зависимости от того, чьи слова приводят, называют разное количество дублей: 40, 59 или 81.

Рываясь в ящиках, Монро должна была произнести лишь одну фразу: «Где этот бурбон?», но каждый раз умудрялась сказать ее неправильно. «Где бонбон?», «Где это виски?», «Где бутылка?», «Где бурбон?»… Наконец режиссер Билли Уайлдер приказал вклеить листок с этой фразой в один из ящиков. Монро потеряла еще несколько дублей, потому что не помнила, в каком ящике содержится подсказка. Тогда листы вклеили во все ящики и сняли удачный дубль. Или Уайлдер просто сдался — когда будете просматривать эту сцену (таймкод: 1:44:30), обратите внимание, что Монро говорит «Где этот бурбон?», стоя спиной к камере. Таким образом, было достаточно позже записать эту реплику отдельно и подложить во время монтажа. Фух. Вообще же, по оценке Уайлдера, проблемы Монро стоили студии 18 дополнительных съемочных дней, а самому режиссеру нервного расстройства.

Вот так снимали культовые комедии.



* — ограниченный показ в шести городах США начали 24 марта, а 29 марта начался показ уже по всей стране.